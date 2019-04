Sector industrial exige a la CFE un servicio eficiente

Ciudad Obregón, Sonora.- Cuatro empresas, ubicadas en el puerto de Yavaros, Huatabampo, dos de ellas de origen obregonense, enfrentan graves pérdidas económicas, eso debido a los constantes apagones eléctricos, por el mal servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Navojoa que hace caso omiso a los llamados de atención, informa Julio César Pablos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra).

El dirigente del organismo informa que son más de mil 300 empleos los que generan las dos empresas de origen cajemense en Yavaros, las cuales tienen que pagar sueldo a pesar de que no haya producción.

Pablos Ruiz, menciona que entre la gran cantidad de daños que esto acarrea son en equipos electrónicos, descontrol de la operación, partidas forzadas en aparatos cargados, deterioro y daño en la calidad de los productos, pérdida de tiempo en la reposición de la producción.

Yavaros tiene exportación en al menos 10 países de productos marítimos y obviamente son empresas con un alto nivel de responsabilidad social y son industrias que generan desarrollo económico no solamente para Yavaros, si no también para esta región”.

El dirigente de Canacintra, comenta que estos apagones se dan más durante la noche por lo que hizo un urgente llamado dirigido a Manuel Valderrain, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Navojoa, para que atienda el caso ya que las pérdidas económicas son demasiadas.

Los industriales de Cajeme, quienes son agremiados a estas empresas de Yavaros expresan su molestia ya que a raíz de los problemas de electricidad son demasiadas las perdidas económicas que se generan.

José Adán Mariscal, gerente de Industrias Barda, manifiesta que son constantes los apagones, los cuales hacen un paro total en la planta de la que está a cargo.

El problema es que trabajamos con pescado y este se echa a perder rápidamente y al no tener la electricidad no lo podemos procesar y ya cuando por fin lo podemos arrancar este pierde propiedades y terminamos con productos que no podemos ofertar y al final de cuentas le estas pagando a la gente por no trabajar”.