Supermercados cierran en Cajeme y dejan 180 personas desempleadas

Ciudad Obregón, Sonora.- Una exempleada de Calimax de nombre Graciela Rojas detalla las dificultades que enfrentará al perder su empleo en Ciudad Obregón.

Nos indemnizaron, y no nos volvieron a contratar, nos avisaron con tiempo, pero hasta hoy no he encontrado trabajo, me urge conseguir empleo, ya que tengo a mi cargo a mis tres hijos”, detalla la ex empleada de la tienda, Graciela Rojas.