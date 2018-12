Trabajadores de Cajeme se encuentran listos para recibir su aguinaldo

Ciudad Obregón, Sonora.- Como en varias partes del país, en el municipio de Cajeme los diversos trabajadores esperan con ansias la llegada del aguinaldo, esto para poder realizar las compras de la temporada decembrina.

Estoy esperando el afamado día del aguinaldo, tengo muchas deudas que me tienen con pendiente, lo que me den resulta exacto para liquidar mis pagos, y ya con eso podré respirar un poco porque se me dificultaba hacerlo por tener este problema”, comenta una trabajadora sobre la llegada de esta prestación económica.