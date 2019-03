Tras la muerte de su padre, Rafael se hace misionero de la Sierra Tarahumara

Ciudad Obregón, Sonora.- Nunca olvidará Rafael la sensación de tener a su papá vivo después que este falleciera a consecuencia de una leucemia. Esta experiencia única y reveladora la vivió durante un viaje de misiones a la Sierra Tarahumara.

Como cada año, alrededor de 200 jóvenes se organizan para llevar ayuda a cerca de 40 comunidades de la Sierra de Chihuahua. Esta es la edición número 33 y el viaje será del 14 al 22 de abril, para lo cual los jóvenes se preparan con víveres y espiritualmente de manera previa.

Las experiencias de cada uno de los misioneros son diferentes cada año, pues las convivencias con los habitantes de las regiones son distintas siempre, afirma Francisco Martínez Félix, encargado del área de Comunicación del Grupo Juvenil Misionero.

Por lo que hace un exhorto a los jóvenes a unirse a las misiones pues lo que se vive cada año en esos lugares es inolvidable, como el caso de Jesús Rafael Cajén Verdugo.

EXPERIENCIA FUERA DE SERIE

La de Rafael Cajén es una historia de verdad alentadora y sanadora espiritualmente hablando. Dos semanas antes del viaje a Chihuahua, su papá, de 41 años de edad, murió a consecuencia de la leucemia.

En ese entonces no sabía qué decisión tomar: si ir o no a las misiones juveniles, pero al final opté por ir”, recuerda.

El alumno del Cbetis 37 relata que iba él caminando con su equipo de apoyo rumbo a una comunidad de la Sierra Tarahumara, cuando de repente vio y sintió que una persona se les unía en su trayecto.

Cabe destacar que no solo lo presencié yo, sino todos los que íbamos. Habíamos avanzado unos metros cuando de repente, esa presencia desapareció, algo que a todos nos sorprendió muchísimo”, agrega.

¿Dónde está? ¿A dónde se fue?, fue lo que nos preguntamos entre todos. No lo podíamos creer. En ningún momento sentimos temor, por el contrario, nos sentíamos acompañados”, recuerda Rafael.

Esta vivencia especial es como un mensaje de su papá, de que no está solo, que en todo lo que él se desenvuelva su papá no lo abandonará aunque su cuerpo ya no esté presente, sino que su espíritu lo acompañará siempre.

Rafael vive actualmente con su mamá y una hermana. Y todos los días se esmera en ser una mejor persona en honor a su padre, bajo los principios que ahora conoce en el grupo de jóvenes católicos que en esta ocasión se dispone a llevar ayuda a la Sierra Tarahumara, donde los habitantes los esperan ansiosos, pues allá carecen de servicios médicos y los niveles de pobreza son muy altos.

RECIBE MÁS

Para el joven cajemense de 18 años de edad, esta es la segunda vez que acude a las misiones de ayuda en la Sierra Tarahumara, y va con todo el entusiasmo pues desea conocer nuevos lugares y personas que, en su opinión, le dan más de lo que él proporciona.

Es una experiencia muy bonita, a pesar de lo sentimental que iba por la pérdida de mi papá, el apoyo de todos mis compañeros fue fundamental para olvidar mi dolor y me enfoqué en ayudar a los demás”, dice.

Jesús Rafael invita a los jóvenes de Cajeme para que se sumen a esta causa que proporciona ayuda a otros, pero que brinda a uno mismo una experiencia única.