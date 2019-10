Dan último adiós a José Luis, el estudiante héroe que murió por amor

Ciudad Obregón, Sonora.- José Luis Morales Soto, de 17 años de edad, excelente alumno y mejor amigo, el pasado martes 8 de octubre, perdió la vida ahogado, cuando la unidad donde viajaba en compañía de sus compañeros del CBTA 197, cayera al Canal Bajo a la altura de la comunidad de Providencia.

El fatídico día viajaban con José Luis tres compañeros y Fernanda, la mujer a quien el joven amaba, según relataron sus amigos y por quien dio la vida en el accidente al quedar atorado en el interior de la unidad cuando la rescató.

José, ya se había puesto a salvo, cuando se percató que Fernanda aún seguía atorada, por lo que no dudó en volver a meterse al agua y rescatarla", indicó uno de los jóvenes acompañantes.

Declaraciones de sus amigos, el día del accidente indican que ella presentía el accidente y expresó momentos antes: "José Luis, no vayas a caer al canal, no sé nadar; a lo cual contestó: no te preocupes, yo sí y te salvaré”, según platicaron sus compañeros

Aunque no tuvo oportunidad de declararle su amor con palabras, su acto heroico mostró con creces el sentimiento que tenía por Fernanda quien siempre recordara a su salvador", indicó un camarada de José.

La dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario N° 197 de la comisaría de Esperanza realizó este jueves un Homenaje de cuerpo presente en las instalaciones del plantel, donde el personal docente y estudiantil dio el último adiós a su compañero.

Él estudiaba el quinto semestre de la especialidad de Químico Agropecuario y estaba próximo a graduarse y el semestre pasado fue jefe de grupo", manifestó Clarissa Márquez Valenzuela, directora del CBTA, quien lamentó la muerte de José Luis a quien calificó como un excelente alumno y líder en su salón de clases.

Horas antes de recibir este honor por parte de sus docentes, José Luis recibió una misa de cuerpo en la iglesia ‘El Buen Pastor’ ubicado en el fraccionamiento Casa Blanca, donde fue acompañado por sus familiares y amigos de escuela entre otras personas.



Después del acto solemne en la que fuera sus escuela, se traslado el cuerpo al cementerio donde recibió el servicio de sepelio.



La muerte de José Luis ha ‘golpeado’ no solo a la comunidad del CBTA, familiares y amigos, sino a toda una ciudad, ya que, a través de redes sociales, la ciudadanía cajemense ha expresado sus condolencias y comparte el dolor por la pérdida de un joven quien ha sido calificado como entusiasta, alegre y buen amigo.

Estos son algunos de los mensajes que han sido compartidos en redes sociales:

Te quedas en el corazón, un fuerte abrazo hasta el cielo hermano".