+ Ahora lo que faltaba; solapa la ASF a empresas fantasmas de la ‘Estafa Maestra’ + Guerra de mantas entre el crimen organizado

Y cuando todo hacía indicar que la intención por llamar a rendir cuentas no solo a los expresidentes de la República, sino hasta la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, ¡zas!, que aparece el fantasma de la simulación y el solapamiento en voz ni más ni menos que de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que se niega a revelar los nombres de las empresas fantasmas utilizadas para el manoteo maestro, mejor conocido como la ‘Estafa Maestra’.

Es decir, se trata de las supuestas empresas que a su vez habrían sido contratadas por las dependencias a quienes les llegó el dinero público y sirvieron, como ya es sabido, como el mamotreto de la ‘Gran Estafa’ y por donde se escamotearon más de 300 millones de pesos.

Va con manzanitas:

Las tales empresas fantasmas, de las que nadie sabe, hasta el momento, de ahí que se trate de empresas fantasmas, fueron subcontratadas, en 2017, por tres universidades y una empresa pública estatal de radio y televisión, mejor conocida como Telemax, según el dicho de la Auditoría Superior de la Federación, para cumplir con supuestos servicios solicitados por la Sedatu y la otrora Sagarpa, sin que estos servicios hayan sido proporcionados realmente.

O, como dirían pal rancho; caparon la cochi y de la lana y los secuaces de doña Rosario, ni sus luces.

Pero no terminan aquí las cosas.

Ocurre que no obstante a que la ASF detectó el desvío tras las auditorías realizadas del 2012 al 2016, y que en un principio había venido dando a conocer los nombres de las citadas empresas fantasmas, ahora resulta que ya no tienen nombres, tienen tan solo un número y al referirse a estas las llamas “personas morales”, cuando lo menos que han tenido precisamente es un solo gramo de moralidad.

Y hay algo más, la negativa a dar los nombres de estas “personas morales” se observa a partir de este año no obstante a que la misma ASF pudo comprobar que las irregularidades que se detectaron a partir de 2016, se siguieron cometiendo durante todo el 2017 en lo que literalmente pudimos ver el ‘año de Hidalgo’.

Hasta el momento no son pocas las empresas periodísticas y personas en lo particular que se han topado con la postura de la Auditoria Superior de la Federación que por extrañas razones se niegan a dar a conocer los nombres de estos delincuentes de cuello blanco, no obstante a lo que establece el Artículo 115 Constitucional en el sentido de que, ‘no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción’.

Y agrega:

“Solo puede considerarse como información confidencial los datos personales, los secretos bancarios, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal o, a sujetos obligados cuando involucren el ejercicio de recursos públicos”.

Más claro ni el agua que se abate en estos momentos en Cajeme en las horas que se escriben estos empapados párrafos.

Va de nuez, a manera de síntesis:

Tanto la Sedesol como la Sedatu, en donde dejaría su huella la señora Robles, así como la otrora Secretaría de Agricultura y Ganadería, manejada en esos días por el exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, echaron mano de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Tecnológica de Campeche, el Instituto Tecnológico Superior de Centla y a Telemax de Hermosillo, las que a su vez subcontrataron a oooootras empresas que tampoco hicieron su chamba con los resultados arriba descritos mientras que Peña Nieto y doña Chayo se pasean como si nada por estas y otras calles de Dios.

Lo bueno es que, --ahogado el niño, tapado el pozo-- ahora se propone que estos convenios entre las dependencias y las universidades, deberían de publicarse en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet) en ocasión de que es aquí en donde se deben de publicar los datos de los contratos y los convenios modificatorios efectuados entre las entidades y los gobiernos.

A los que no les ha caído ni tantito bien la idea de que en un tiempo no muy lejano, podrían ser llevados a juicio para que respondan por la situación en que dejaron el país son los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe de los Corazones de Jesús Calderón y Torquemada, mismos que se han lanzado con todo tipo de señalamientos e improperios en contra del actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

Al primero ya se le olvidó el juicio sumario que le hizo al expresidente Luis Echeverría Álvarez, a quien acusó de genocidio, por los hechos ocurridos en octubre de 1968, cuando este no era el presidente, sino que ocupaba el cargo de secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz, el hombre que, vale decirlo, asumió la responsabilidad de los hechos el mismo día en que rindió su Sexto Informe de Gobierno y remató su dicho y el informe con la siguiente frase:

¡“Misión cumplida”!

A Calderón, en tanto, se le olvida que llevó a México y a los mexicanos a una estúpida guerra en contra del crimen organizado a la que, por lo visto, tendrán que pasar algunas generaciones más para verle el final.

Y a propósito de estos, ahora resulta que hasta defensores del pueblo se están volviendo, según lo han dejado sentir en la infinidad de ‘mantas’ que han venido apareciendo a lo largo del país, como la que se localizó ayer por la capital del Estado y con dedicatoria, para más señas, para la alcaldesa, Célida López Cárdenas.

De lo ahí escrito, les juro por esta que ni yo, ni el formador de esta columna entendimos una sola palabra.

Pero de que no la estaban felicitando por sus cinco meses al frente de la comuna hermosillense de eso si estamos seguros.

