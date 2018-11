+ Alfaro y Cuauhtémoc Blanco, dos gobernadores que se le ponen a las patadas al Peje + El temor de la ciudadanía ante el regreso de Elba Esther

Hace no mucho, escasos diez años atrás, las declaraciones y la postura que acaban de asumir los gobernadores, Enrique Alfaro y Cuauhtémoc Blanco el primero electo y el segundo ya en funciones, de Jalisco y Morelos, respectivamente, era el equivalente a pedir a gritos “que lo suicidaran”, a uno.

En cuestión de segundos la aplanadora oficial se ponía en movimiento en contra de aquel que había osado criticar, ya no oponerse a las políticas impuestas por el presidente de la República, así fuera en su calidad de virtual presidente electo.

Decir, por ejemplo que en Jalisco, los corruptos van a la cárcel o que no se está de acuerdo con el borrón y cuenta nueva, en contra dicho a lo anunciado por López Obrador, era tanto como renunciar a perpetuidad del manto sagrado del todopoderoso que cada seis años llegaba a Los Pinos.

Huelga decir que quien se iba de bruces de esa manera, quedaba condenado al completo ostracismo y no volvía hacerse cargo ni de las más intrincadas comisarías de la Zona Lacandona.

Así de sencillo.

Y eso y más es exactamente lo que acaban de hacer los gobernadores de oposición al régimen federal morenista, Enrique Alfaro y Cuauhtémoc Blanco cuando en forma por separado, han sido los únicos gobernadores que le han dicho que no al tabasqueño.

Y lo peor, o lo mejor, es que en el caso de Alfaro, no anda tan perdido el hombre cuando sostiene que Jalisco, territorio que empezará a gobernar casi a la par con la entronización del Peje en lo federal, (8 de diciembre, para ser exactos) es un Estado en donde los ciudadanos tienen sed de justicia, “en donde sabemos el costo que tiene la impunidad”.

En Jalisco, le dice al tabasqueño, alto y quedito, “vamos a castigar a los corruptos con o sin el aval del Gobierno Federal; en Jalisco los corruptos irán a la cárcel, no de vacaciones”.

Y por el mismo tenor anda el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien desde ya se declaró listo para meter al bote a quienes la hayan hecho y la sigan haciendo por los caminos del sur.

Y por si quedara alguna duda de que Jalisco y su gobernador serán la piedra en el zapato del tabasqueño, otra gran promesa que le hizo ayer al Peje es que la figura del Súper Delegado que ya le asignaron, será simple y sencillamente una figura decorativa (cualquier parecido o semejanza con el caso Cajeme será simplemente mala voluntad, porque de acuerdo a los que saben, nomás no hay de donde echar mano o lo que es lo mismo; lo que natura no da, Salamanca no presta) porque si de veras, saben contar, no cuenten con el gobernador de Jalisco a la hora de la toma de decisiones y más con aquellas que tienen que ver con la seguridad pública.

Y la mejor forma de dejar en claro que el gobernador Alfaro habla en serio, es que ya les sentenció que el tal Súper Delegado no contará con un asiento en la Comisión de Seguridad Pública.

Y no te pierdas la sentencia de don Enrique que, ojo, en un descuido hasta podría resultar premonitorio:

En su opinión, no se trata de un acto de rebeldía o de insurrección; “Es un acto de congruencia y de responsabilidad al que esperamos se sumen muchos más Estados del país. Si no somos capaces de levantar la voz hoy, el riesgo de que las voces de las regiones, Estados y municipios de este país sean borradas para siempre es enorme”.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… El que si se la acaba de echar muy buena es el exdirigente del PRI estatal, Miguel Ángel Murillo cuando en su calidad de contralor general del Estado les dijo en su comparecencia a los diputados que quisieron creerle que él ya está informado en relación a la versión que involucra a Telemax en el affaire de los 140 millones de pesos que, según algunas voces, habrían salido de las arcas estatales en dirección al PRI nacional y, que por tanto, ya habría girado instrucciones para que, personal a su cargo, se haga cargo de las investigaciones respectivas.

Yo, como tú lector, estoy que me desternillo de la risa, pero por respeto a la audiencia y a la seriedad del caso, tenemos que guardar compostura en tanto que Murillo y Odracir hacen lo propio porque ellos tampoco se la creyeron.

Otro al que tampoco no le creyó ni la Gaviota es a Peña Nieto, quien ayer se aventó la puntada de que, aunque usted no lo crea, su Gobierno cumplió con el 97 por ciento de las promesas que hizo en campaña y que, en definitiva, México es otro país, muy distinto al que recibió hace seis años.

Y cuidado que cuando el hombre lo dice con tal convicción, mejor vale creerle.

México es otro sí, sobre todo en materia de inseguridad, misma que se ha multiplicado a niveles inéditos, pues ha sido precisamente en su desgobierno que los muertos por el narcotráfico se elevaron como nunca y México es otro, también, porque pese a lo que diga la Chayo Robles a quien Andrés Manuel ya perdonó, en el sentido de que por un pelo de rana y acaban con la pobreza en el país, hoy, a estas fechas, a escasos días de que deje el poder, son muchos más los mexicanos que pasaron a engrosar las filas de la pobreza extrema en tanto que la Robles afirma que en su caso, no hay que le perdonen porque tampoco hay de que arrepentirse.

Tú no estás para saberlo lector, pero a partir del anuncio que acaba de hacer el hasta ayer dirigente del SNTE, el señor Juan Díaz de la Torre de que pide licencia para ausentarse de la dirigencia del otroro poderoso sindicato de maestros, el fantasma del miedo ha empezado a recorrer el país, en virtud de que la ciudadanía no logra entender entre estas dos cosas:

O Elba Esther ya empezó su lucha en busca de la dirigencia que le fue arrebatada cuando se puso a las patadas con Sansón o, de plano, va como titular de la SEP en el gabinete del tabasqueño…

