+ Arremete Jaime Bonilla; ahora va por un plebiscito que decida si su mandato es de 2 o 5 años

Y Jaime Bonilla vuelve por sus fueros.

Ante la negativa del gobernador Kiko Vega, de publicar la gace parlamentaria en la que la mayoría de los diputados de la pasada legislación de Baja California, le dan albazo a los ciudadanos que votaron porque el periodo gubernamental del gobernador electo Jaime Bonilla, sea de cinco años y no de dos, como ya se había acordado ante el Congreso estatal, Bonilla Valdez ‘tiene otros planes’ y se acaba de sacar la manga otra jugada que, de resultarle, se habrá pasado por salva sea la parte la legislación de Baja California y les guste o no a muchos, el hombre estará gobernando este que durante casi 30 años fue un bastión importante de Acción Nacional.

Para su nuevo plan, Bonilla convenció a los nuevos diputados para realizar una consulta popular en el que se defina si su Gobierno dura dos o cinco años.

La nueva estrategia del gobernador electo fue aprobada con 17 votos a favor y 7 en contra.

Curiosamente los 7 votos en contra son del partido al que pertenecían los diputados que tranquilamente le reformaron la ley a modo para allanarle el camino con el que Bonilla ampliaba de dos, a cinco años su mandato.

Tanto el PRI como Acción Nacional echaron de sus filas a los legisladores que votaron a favor de la ahora conocida Ley Bonilla.

Por supuesto que no hace falta hacerle mucho al ensarapado y al politólogo para colegir que los 17 votos a favor son de los diputados de su partido, mismos que, con tal votación a modo, avalan el retorcido camino tomado por su gobernador.

Palabras más, palabras menos, según los diputados actuales, la tal consulta de la que aún no se sabe la fecha en que se pondrá en marcha, se aprueba realizarla a efecto de que, ‘en forma abierta, transparente, y democrática, se conozca el sentir de las y los ciudadanos bajacalifornianos, respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 años de la gubernatura, y que el resultado de tal manifestación ciudadana sea retomada como mandato para esta legislatura’.

No sé a ciencia cierta lo que diga la ley en relación a esto, pero por simple sentido común se infiere que ningún acuerdo, ningún plebiscito podrá estar por encima de la ley y mientras el gobernador actual no publique el decreto de la pasada reforma a la Ley Bonilla, esto seguirá en las mismas no obstante a lo que tengan que decir los actuales legisladores.

Víctor Morán Hernández, legislador por Morena, dice por ejemplo que si en la consulta la gente vota a favor del periodo de 5 años, el Congreso local enviará la reforma al Ejecutivo de Baja California, para que sea publicada en el periódico oficial.

Y al revés, si la gente vota por los dos años, el Congreso local cancelará la reforma aprobada por la Legislatura anterior.

Es decir, si los legisladores son los representantes del pueblo y estos, los de la pasada legislatura ya decidieron que el periodo de Gobierno será por cinco años, no será esto una absoluta contradicción.

Y si el voto es a favor de que se quede, como estaba, estaremos ante una ley que habrá sido votada dos veces.

Y si la decisión fuera por cinco años, que aquí entre nos, todo parece indicar que así será, sencillamente será el anticipo de lo que pudiera ser una legislatura sometida al Poder Ejecutivo.

Y si de la víspera se saca el día, todo parece indicar que así serán las cosas a partir de noviembre próximo cuando esté tomando posesión el hombre que, votado para un periodo de 2 años, estará gobernando por 5.

Y aléguele al ampáyer!

