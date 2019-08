+ Comienza en la frontera norte, continúa a través de la México 15 con rumbo al sur y se convierte en ooootra jugosa ganancia para federales y Onapafas; ¿de qué hablamos?

En su mañanera de hace unos días el presidente López Obrador abordó el tema que de tiempos inmemoriales trae de cabeza a los gobiernos, ahora sí que al ciudadano de a pie, a los concesionarios de vehículos nuevos y a los llamados loteros, aquellos que se dedican a la venta de carros usados y seminuevos.

De entrada, dijo que se revisará poner orden a la entrada de los llamados “autos chocolate”, provenientes de suelo gringo, por lo que, “se está analizando el asunto y se va a tomar una decisión pronto”.

Esto, sin dejar de lado que al permitirse la circulación de estos vehículos ilegales, desde el lado que se le quiera ver, “se ayuda a la gente humilde para poder tener una camioneta de trabajo, un carro, pero hay la queja de los distribuidores de vehículos, de que ellos pagan impuestos y que es una competencia desleal”.

Y también para algunos loteros tuvo su dotación, sobre todo para aquellos que venden carros en los lotes habilitados como tales y en donde no se paga un cinco de impuestos.

Hasta ahí todo bien.

El problema es que de no haber alguien que le ‘sople’ al oído la verdad y nada más que la verdad, en México se seguirá cayendo en el mismo círculo vicioso de siempre o lo que es lo mismo; se le seguirá haciendo al ‘tío lolo’, convirtiendo el caso en un problema de nunca acabar.

Por una sencilla razón:

El caso es más o menos parecido con lo que ocurre con las infecciones estomacales; la mayoría de estas infecciones entran por la boca y entran envueltos en los alimentos que comemos.

En el caso de los ‘autos chocolate’ el problema reside también en la entrada; en la entrada norte del país, ahí y no en otra parte es donde se genera el problema mediante un pequeño mecanismo en el que salen beneficiados tan solo tres personas:

El agente aduanal que, mediante untada de mano, vulgo moche o mochada se hace como que la Virgen le habla y permite la internación de estos vehículos que, ojalá y fuera así como dice López Obrador, son empleados para el trabajo familiar y las labores del campo en algunas ocasiones, patrañas, es cuestión de darse una vuelta por las colonias de la periferia o el mismo centro de las principales ciudades para darse cuenta que además de los vehículos de trabajo, también circulan extravagantes unidades que ni el mismo Obama los trae consigo.

Ya introducido el vehículo, empieza otra cadena de beneficiados o ‘socios’ del propietario de los llamados ‘chocolate’, que no son otra cosa que los agentes federales que patrullan las carreteras no propiamente al servicio de la sociedad como se anuncia en sus patrullas y el uniforme.

¡Pamplinas!

De siempre, los señores agentes de la Federal han sido coadyuvantes en este grave problema al que en estos momentos ya no se le encuentra solución, porque al igual que los aduanales de la frontera norte, estos también piden su cocol cuando el vehículo viene en tránsito por la México 15.

Ya una vez llegado al interior de las ciudades aparecen, como por arte de magia y cual hongo en épocas de lluvia las llamadas Onapafas, los ‘defensores’ del ciudadano de a pie, el nuevo motorizado, cuando en los hechos lo único que son, son solapadores de la ilegalidad.

Y lo peor del caso, solapan la ilegalidad mediante la misma ilegalidad prometiendo una defensa que solamente existe en la cínica promesa del engomado que entregan mediante módica suma (de acuerdo al sapo, el modelo, pues, es la pedrada) que va de los dos mil a los tres mil pesos a cabio de nada.

Así de simple.

Por una entendible razón.

El tal papel y el tal engomado no blinda al propietario del auto chocolate en contra de nada.

Y eso no lo dice el columnista, lo acaban de dar a conocer los mismos señores funcionarios encargados del comercio exterior dependientes del Gobierno del Estado en el sentido de que vehículo que circule de manera irregular y no compruebe su legal estancia en el país será decomisado, esté o no empadronado en estos organismos que lo único que te venden son ilusiones y cuya existencia y operación también está en entredicho y si me apuran, rayando en la estafa y como auténticos profesionales de la engañifa.

Y por cierto, hay otro importante sector de la economía y de la sociedad de la que no se ocupó el primer mandatario, acaso uno de los sectores más perjudicados en este largo juego del ‘tío lolo’ en el que las autoridades hacen como que hacen sin llegar al fondo del problema; los propietarios de lotes de carros usados o seminuevos los que no solo son víctimas del comercio desleal de parte del coyotaje en el que se sustenta el tráfico ilegal de ‘autos chocolate’, sino que encima el Gobierno Federal les cierra la frontera a la legal importación de autos usados, no obstante a que en su mayoría son gente que cumple al dedillo con sus obligaciones fiscales y son generadores de empleos, directos e indirectos.

En síntesis, la solución a la introducción de ‘carros chocolate’ a territorio nacional, hace mucho que está identificada.

Aquí en Sonora empieza en la frontera norte y continúa a través de la México 15 con rumbo al sur en donde se convierte en oooootra jugosa ganancia para los integrantes de la ‘proximidad ciudadana’ --lo bueno es que ya se van-- y desde luego, los coyotes vestidos de Pafas.

No hay más trucos.

