+ Desechan controversias de alcaldes en caso Bonilla, pero no se ha dicho la última palabra + Ahora una de vaqueros; promete ‘Alito’ acabar con las pluris y los personajes influyentes dentro del PRI

Al respecto del llevado y traído caso en donde los electores de Baja California votaron para que el próximo gobernador que venga a sustituir a Kiko Vega lo hará por un mandato de dos años y no de cinco, como pretenden hacerlo algunos diputados a modo del Congreso de esa entidad, la Suprema Corte, que será la última instancia que diga la última palabra, ya desechó, la entrada las controversias constitucionales promovidas por los alcaldes de Mexicali y Tijuana.

Después de un rollón de más de una cuartilla (una hoja tamaño carta, pues), los ministros dijeron en los cuatro últimos renglones de su fallo lo siguiente:

“Se desecharon, por notoria improcedencia, las controversias constitucionales 269/2019 y 271/2019 ya que fueron promovidas contra actos que no son definitivos por no haberse publicado aún el decreto respectivo. No se prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos”.

Traducido esto al chino mandarín, lo que los ministros quieren decir es que en el asunto que nos ocupa --y que por lo visto preocupa mucho a Bonilla y los diputados del PAN que votaron a favor de esa reforma ‘balazo’ en donde incluso sesionaron a puerta cerrada y una sede alterna que no es la del Congreso de Baja California--, aún no se ha dicho la última palabra.

Y no hace mucha falta entenderle al chino mandarín y menos al derecho para estar de acuerdo en que, en efecto, tales actos no son definitivos en virtud de que al no haberse publicado aun el decreto respectivo (que en su momento tendría que haberlo hecho el gobernador actual, Kiko Vega de la Madrid, quien incluso anunció que también mandaría su controversia en relación al asunto por no estar de acuerdo con ella, naturalmente), pues sencillamente no ha causado estado como dirían los picapleitos.

Y dejan abierta también los santones de la Casa del Crimen (“me fui a la casa del crimen y le pregunté al presidente que si es delito quererte que me sentencien a muerte”; canción popular que bien cantada se oye a toditísima madre después de tres caguamas entre pecho y espalda) la posibilidad de más medios de impugnación diversos, a la vez que se balconean a los abogados integrantes del jurídico tanto de Mexicali como Tijuana que, para decirlo al estilo López Obrador, las tales controversias pareciera que hayan sido formuladas por el licenciado cobijas.

Luego de haberse escuchado los posicionamientos de los dos poderes que integran la República (ya se escuchó la del Congreso de la Unión en la que no solo reprueban el proceder de los congresistas locales, sino que les advierten ante la posibilidad de iniciar un juicio en contra de Bonilla y sus muchachos, los diputados que están por abandonar sus cargos, locos de contentos, lo que terminaría en la desaparición de poderes en el Gobierno Estatal y entonces sí, Bonilla no gobernaría ni un solo día en Baja California) y ya escuchamos, más bien, ya vimos la postura de López Obrador que no está ni con melón ni con sandía y de pasadita, les pide de favorcito que no lo involucren en un baile que no es de él.

Como quien dice, el ocupante de Palacio Nacional les pide que no lo pongan a sufrir calenturas ajenas y deja la pelota en la cancha de los hombres de la toga y del birrete.

Y a propósito de calenturas ajenas y como para que no se entuman algunos, el jefe del Ejecutivo Federal firmó ante notario público el compromiso no reelegirse, dejando en claro con ello su compromiso de que estará en el poder el tiempo que el pueblo decida.

La verdad es que, estando como está estipulado en la Constitución, está demás un acto como estos por lo que también sale sobrando que se diga que estará en el poder el tiempo que el pueblo decida.

El pueblo o los 30 millones de mexicanos que votaron por él, lo eligieron para un periodo de seis años que concluyen el 30 de noviembre de 2024 y tan tan.

Y pensar en una marranada como la que se acaban de aventar por rumbos de Baja California, ya es harina de otro costal aunque, como ya ha quedado claro, en este asunto aún no se ha dicho la última palabra porque falta por ver lo que tenga que decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por cierto que en este mismo asunto, no está nada mal la postura que asume ante el Senado el sonorense Damián Zepeda (PAN), cuando afirma que el caso Bonilla es una absoluta marrada, sin embargo, se le olvida que tal aberración ocurre ante un Congreso compuesto, en su gran mayoría por diputados de extracción panista lo que es casi igual que escupir para arriba.

Volviendo con López Obrador, bien por reprocharle a los legisladores que la reforma sobre la revocación de mandato siga detenida al igual que la otra de acabar con los privilegios de funcionarios y la del Artículo 35 de la Constitución para permitir las consultas.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Rodeado con personajes priístas más vistos que un fariseo previo a la Semana Santa, así llegó ayer ‘Alito’, Alejandro Moreno Cárdenas, el hombre que promete cambiarle el rostro al Frankestein llamado PRI, el mismo que viene de sostener una de sus más cruentas batallas electorales y en donde nada más faltó que lo cogiera el novillo despuntado.

De todas maneras --es decir, con todo y acompañantes-- se aventó la puntada de prometer que una vez llegando a la dirigencia del tricolor se van a acabar los personajes influyentes, esos que siempre han decidido por las bases.

Corrección: lo que ‘Alito’ quiso decir es que en el PRI se acabarán los influyentismos, los dedazos, los albazos y las cargadas --igualito que Tutankamón -- a partir de que lo pongan en el cargo aquellos que de tiempo atrás han venido mandando en el partidazo.

Porque una cosa queda claro:

El PRI podrá estar de cara a las lámparas, noqueado, como está en estos momentos y más molido que el Toluco Locos después de una noche de escaramuzas, pero antes muerto que sencillo.

En los Estados en donde gobierne el PRI, --así sea uno solo-- el primer priísta del Estado sigue siendo el gobernador(a) en turno y no hay más chicharrones que los de este.

Y las candidaturas se seguirán cocinando en donde mismo y las bases, por igual, seguirán esperando su turno hasta nuevo aviso.

Por lo demás, conviene que quienes cuidan de la seguridad del aspirante a dirigir el PRI nacional, extremen o refuercen las medidas de seguridad del campechano antes de que se lo lleven los rusos dada su iluminado descubrimiento:

“Aquí en Sonora, todo lo del PRI lo decide Beltrones”.

Y no te pierdas estas otras perlas que están de colección y que mueven a risa:

"Nosotros vamos a acabar con los reyes de las plurinominales".

"El PRI ya no dependerá de unas cuantas personas a nivel nacional y a nivel local; vamos a impulsar a una nueva generación de priístas".

Lo bueno es que no precisa si en la mañana o en la noche.

