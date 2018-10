El burro hablando de orejas; por solidaridad con los venezolanos y empatía con valores democráticos, pide Calderón se dé marcha atrás a invitación de Maduro

Sería muy bueno que aprovechando la amplísima cobertura que tienen las redes sociales, no solo en lo local, sino a nivel internacional alguien le hiciera llegar al señor Nicolás Maduro, presidente venezolano la opinión que se tiene aquí en México de uno de los presidentes más enanos y más grises que han pasado por Palacio Nacional.

Más enano, porque gracias a su torcida visión los mexicanos seguimos enfrascados en una guerra a la que no pedimos ser llevados y en la que, hasta la fecha, seguimos poniendo la peor parte de esta: la sangre, el drama de niños y viudas que desde los tiempos del michoacano que llegó pisoteando las leyes electorales, seguimos pagando sin que pareciera tener fin.

Al contrario, no obstante a que el señor que ya se va, Enrique Peña Nieto, prometió que con su arribo al poder cambiarían las cosas, las muertes violentas se han incrementado en forma exponencial y los narcos no solo se han multiplicado sino que los estamos exportando a otros países como es el caso de Colombia en donde ya hay más narcos mexicanos que los descendientes de Pablo Escobar Gaviria.

Me refiero, por supuesto a Felipe, el beodo, el mismo que después de haber dejado el país en llamas, todavía en este año creyó que los mexicanos nos chupamos el dedo y trató de imponer a su esposa, ‘La Chimoltrufia’, como sucesora de Peña Nieto.

Si Chucha y tus calzonzotes.

De suerte que, --lo gris y lo enano se pegan, por lo visto-- la dama en cuestión no llegó ni siquiera a media cuadra y antes de entrar a la recta final abandonó la competencia, sabedora, tal vez, de la buena memoria de los mexicanos que salieron a votar por el cambio.

Y qué tiene que ver el borrachín de Calderón y Maduro, ¿se preguntará usted, lector?

Muy sencillo.

Resulta que ahora que el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard acaba de confirmar que el señor Maduro y quince jefes de Estado más han sido invitados a la toma de posesión de López Obrador, el primero en levantar la mano para manifestar su desacuerdo fue el referido teporocho de Calderón.

A este reclamo se sumaría el de doña ‘Chimoltrufia’ (¿ya se fijó bien en el parecido?) doña Márgara Zavala de Teporocho.

Dice el tipo en cuestión, al momento en que sostiene en su mano derecha un vodka en las rocas, que por ‘solidaridad’ con los venezolanos y empatía de valores democráticos (ahora si que el burro hablando de orejas) debe retirarse la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ceremonia de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto, aunque no lo merece, sería muy bueno que AMLO no se haya olvidado de invitarlo a su toma de posesión para que aprenda, el borrachín, cómo a un acto republicano como este se entra por la puerta grande del Palacio Legislativo y no por los sótanos del mismo como lo hizo él en aquel desgraciado momento para la patria.

Y ahí están algunos de esos diputados federales que tuvieron que apechugar, durmiendo en el interior del recinto legislativo (el cajemense exalcalde Jesús Félix Holguín es uno de ellos), para evitar que los perredistas de aquellos tiempos se apoderaran del edificio y evitaran, a toda costa el arribo del michoacano, el mismo que finalmente tuvo que entrar, como le que fue, un espurio presidente, por la puerta de atrás y a fuerza de empujones.

Para quien lo dude, ahí están los videos en Youtube o en las redes sociales que no dejan mentir.

Como para desternillarse de la risa el twiit del teporocho:

“Por dignidad de México, solidaridad con los venezolanos y empatía con valores democráticos, debe retirársele (sic) la invitación al dictador.

Y agrega:

Puedo pensar que por “diplomacia” se decida invitar a todos los presidentes de Latinoamérica, pero de ahí a presumir que viene Nicolás Maduro... Una pequeña muestra de solidaridad con el sufrido pueblo de Venezuela, hubiera sido mejor.

Para mala suerte del despensionado Calderón el que aquí entre nos, no pudiera irse de paseo por rumbos de la Alameda Central, un domingo en la mañana, a la toma de posesión, además de Maduro, ya han confirmado su asistencia, Evo Morales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; Colvillle Young, gobernador de Belice y Desiré Delano Bouterse, presidente de la República de Surinam y 15 jefes de Estado, más… FIERRITOS EN LA LUMBRE: Para aquellos que están con el pendiente; el Poder Ejecutivo nos sigue debiendo la quintilla que deberá salir de los 34 aspirantes a fiscal del Estado que han sido seleccionados, hasta ahora.

Lo anterior quiere decir que, de ir las cosas como hasta ahora, entrampadas, pues, el asunto podría irse hasta enero próximo lo que haría aún más difícil la ya de por si entrampada selección del hombre que desde hace mucho debería estar trabajando en pos de la Procuración de Justicia en Sonora.

Y finalmente, solo para reiterar la invitación a la ceremonia de celebración de los 41 años del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, el antiguo ITA 21, mañana lunes, en punto de las once de la mañana, ahí mismo en sus instalaciones enclavadas escasos kilómetros antes de llegar a San Ignacio, Río Muerto.

[email protected]