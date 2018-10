+ El grito de auxilio del alcalde de Caborca + De los 40 que tenía, ya nomás me quedan 34

El caso del alcalde de Caborca, Sonora, Librado Macías González me recuerda a aquella ocasión en que el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid convocó a todos los presidentes del país a una reunión que resultó ser una más de las muchas pasarelas que se realizaban a nivel nacional con el único fin:

El lucimiento personal del hombre que, hasta este sexenio que está por concluir había tenido el nada honroso primer lugar como el presidente más gris y más corrupto de los tiempos modernos.

Como quien dice le dijo a Jolopo, su antecesor, quítate que aquí te voy.

Igualito, exactamente lo mismo que acaba de hacer Enrique Peña Nieto quien superó y con mucho a don Miguel.

Pero vamos por partes.

Qué relación guarda don Librado Macías, actual presidente municipal de Caborca con aquel hombre desconocido que entre miles de alcaldes se hallaban reunidos con el mismísimo presidente de la República el que, por más malo y gris que lo fue siempre, tenía en sus manos la solución, por difícil que fuera para todos los alcaldes ahí reunidos.

Sobre todo si el problema era por ampliación de presupuesto o la construcción de un puente por más que en esa pequeña comunidad de la serranía potosina o cualquier otra parte del país, no hubiera río.

Bueno, la relación es que ambos alcaldes, el de aquellos años con De la Madrid y el de ahora, lanzan un llamado de auxilio para las comunidades.

La de aquellos años, sumida en la miseria, sin la más remota posibilidad de ofrecer bienestar a sus gobernados y el de ahora, el de don Librado, sin poder brindar una efectiva seguridad a los caborquenses.

En aquellos tiempos, Miguel de la Madrid y la mayoría de los alcaldes ahí reunidos, escucharon impávidos y con el mayor de los asombros al viejecito alcalde que al levantar su mano, solo quería hacerle llegar al Ejecutivo Federal no una solicitud, ni tan siquiera un reclamo:

Era más bien un grito de auxilio:

“En nuestra comunidad, nos estamos muriendo de hambre; no hay trabajo ni alimentos y la salud es un lujo que no podemos darnos”, dijo la primera autoridad de esa comunidad enclavada en la sierra de San Luis Potosí y cuyo nombre no recuerdo de momento.

Y aunque el grito de auxilio del alcalde caborquense no es por falta de alimentos, por igual, impacta de forma importante a esta comunidad del norte del país por cuanto a que tiene que ver con la seguridad de sus ciudadanos.

Se trata de que Caborca cuenta únicamente con ocho patrullas para la vigilancia de todo el municipio.

Y como si esto fuera poco. Para colmo, el ahora exsecretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, les retiró las únicas tres patrullas que la Policía Estatal tenía asignadas en el municipio.

Esto, en cuanto terminó su gestión la alcaldesa priísta Karina García.

En esta ocasión, el mensaje de auxilio del alcalde Macías González, va directo al Gobierno del Estado y en este solicita el apoyo al Estado para que se le ayude en la prevención del delito.

Y de este se desprende otro mensaje:

Cualquier parecido o semejanza con la mayoría de los ayuntamientos de Sonora es pura coincidencia.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Es posible que para estas alturas el Comité Ciudadano de Seguridad Pública o el mismo Congreso del Estado hayan decidido que de los 34 aspirantes a fiscal general de Justicia del Estado que habían sido seleccionados ya nada más queden cinco.

De estos cinco, --pensando positivamente-- es muy posible que el Congreso haya enviado tres al despacho de la gobernadora de donde saldrá la propuesta del hombre o la mujer que ocupe el puesto que dejó vacante el ahora exfiscal, Rodolfo Montes de Oca.

Lo único cierto hasta ahora es que la quintilla tendrá que salir de entre los siguientes apuntados:

Gilberto Ayón Reyes, Óscar Sotelo Bonilla, Javier Alfonso Pérez Chávez, Julio Javier Montalvo López, Claudia Verónica Wahnnatah Vera, José Isasi Siqueiros, Raúl Arturo Sánchez, el nefasto Ramírez, José de Jesús Mercado Contreras, así como Juan Francisco Alcaraz García, Daniel Velasco Hernández, Ramón Tadeo Gradías Enríquez, Víctor Bonillas Murrieta, Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, Ana Luis Chávez Haro; Lourdes Rivera Valle, también Lourdes Rivera Valle, Claudia Indira Contreras Córdova, René Francisco Luna Sugich, Rafael Acuña Griego, Octavio Grijalva Vásquez, Jesús Ariel Gándara Toledo, Ramón Armando Álvarez Nájera, Jesús Gabino Cabanillas Herrera, Héctor Contreras Pérez. Además de Abel Murrieta Gutiérrez, Carlos Enrique Aubry Lemarroy, José Enrique Guerra Fourcade, Ricardo Daniel Álvarez Ojeda, Rafael Ramírez Leyva, Luis Alberto Ruiz Coronado, Abelardo Alberto Rodríguez Urías, Francisco Javier Carrasco Valenzuela y Gerardo Pérez Fuentes.

Sin embargo, aquí el pero, con seis votos a favor y uno en contra, se manda a la congeladora en calidad de mientras, las aspiraciones de cuatro de estos, siendo los siguientes:

Ramón Tadeo Gradías Enríquez, por ser director de los ceresos; Jesús Ambrosio Escalante Lapizco, al representar al PRI ante el Instituto Estatal Electoral; René Francisco Luna Sugich, por haber formado parte del Gobierno anterior y contar con una investigación abierta; y Abel Murrieta Gutiérrez, por ser consejero del PRI y exdiputado de dicho partido.

Y, lo dicho, después de esto, la citada comisión elegirá únicamente a tres candidatos y eliminará a los 31 restantes, para remitirlos al Pleno del Congreso del Estado, mismo que elegirá solo a uno de la terna para ser el fiscal general de Justicia del Estado de Sonora.

En pláticas con el excomandante Gustavo Minjarez, viejo lobo de mar en estos menesteres, coincide con el columnista en que son tres, los aspirantes con mayores posibilidades; el exprocurador Abel Murrieta, Claudia Indira Contreras y el también cajemense Luis Alberto Ruiz Coronado.

