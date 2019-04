+ El presidente propone y aduanales y ministeriales disponen; anuncia que se acabó la corrupción en aduanas + En más de propuestas; Pepe Guerra vive para contarla

Dentro de las muchas sorpresas y algunos casos chuscos que se presentan en las “mañaneras” de López Obrador y que tanto le encabritan al orate de Vicente Fox, destaca el singular llamado hecho ayer por el presidente a todos los integrantes de las aduanas mexicanas y en especial a la de Manzanillo en donde, según lo dicho por el primer mandatario del país, está haciendo nata la corrupción.

Lo singular de este llamado que, estoy seguro, habrá de levantar algunas críticas y hará que algunitos pongan el grito en el cielo al sentirse aludidos y hasta alegarán que se les está midiendo con el mismo rasero, como si de veras, se tratara de que en todas las aduanas, todos son de la misma condición:

Una bola de ratas en donde el que no corre, vuela.

Al menos eso es lo que quiso decir el tabasqueño que, seguro estoy, no les habló al tanteo.

Y es más, triple contra sencillo que los más uñas largas son los primeros que van a levantar su voz, por más que no la tengan del todo completa.

Aquí lo curioso y, hasta agregaría yo, chusco y poco inusual del tema en el que a todas luces se advierte que el jefe del ejecutivo está imponiendo un nuevo estilo al gobernar.

--“Invito a los funcionarios corruptos a presentar sus renuncias, pues no se van a colar en las actividades del Gobierno Federal. Van a ser lampareados y no tiene caso, ya se acabó la corrupción.

Sin embargo, aquí el pero…

Una cosa son las buenas intenciones y otra es la realidad que se vive a todo lo largo y ancho del país, en la gran mayoría de las dependencias de los tres órdenes de Gobierno.

--“No tenemos por qué ocultarlo. Ya, se acabó el negocio y el contubernio en aduanas”, les dijo.

Con el debido respeto, como suele decir el presidente antes de lanzar el mandarriazo, pero una cultura ancestral del soborno y la corrupción como la que se practica en México no se termina con seis meses de Gobierno y cuando la pesca de los peces gordos parece continuar en veda, por más que estos días sean para el consumo de pescado en todas sus modalidades.

Y, menos, por supuesto en una dependencia cuya fama los exhibe como los más corruptos, no del país, sino del planeta, apenas seguidos por nuestros nunca bien ponderados agentes de la Fiscalía General de la República o la gran mayoría de los agentes ministeriales de los 32 Estados del país.

Y si lo dudan, que mande una comisión integrada por los boinas verdes de la ONU, porque si a los que manda son de los mismos, pues ya estuvo que se van a traspapelar los resultados y vea el manoteo que llevan a cabo sus querubes que se dan el quien vive con los estatales a la hora de rasurar a los comerciantes a los que, bajo el pretexto del combate a la piratería les tienen impuesta una jugosa dieta de la que solo escapan una vez que se hallan dos metros bajo tierra.

Ahora sí que, el presidente propone, pero los ministeriales y los federales disponen.

De ahí que, aún cuando no están por demás las advertencias que hizo apenas ayer el jefe del ejecutivo, en México hacen falta más que buenas intenciones, más que un costal de advertencias, así vengan del propio vicario de Cristo o del mismo presidente de la República.

Y lo peor.

Y digan que lo dijo un loco:

Hacen falta más de seis años para empezar a pensar que una campaña en contra de la corrupción habrá de rendir buenos frutos.

Si no es gripa.

De todas maneras, aquí les dejo la advertencia que a manera de sentencia hiciera López Obrador:

“De una vez les digo a los corruptos que presenten sus renuncias, porque así a lo mejor ni se va a enterar la gente. Si se aferran pensando que se van a colar, no lo van a lograr y, cuidando los procedimientos legales y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados. No tiene caso, ya se acabó la corrupción. Toc, toc, toc, hay que tocarles la puerta”.

Advertencia que, aquí entre nos, mucho se me figura a la oración que lanzó a los cuatro vientos el varón del tosco Sayal, San Francisco de Asís después de su infructuosa entrevista con el Lobo de Gubia a quien, en vano, trató de convencer para que dejara de asolar a los hijos de nuestro señor:

--Padre nuestro que estás en los cielos….

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Otro que ayer vivió para contarla es el contralor municipal, José Guerra luego de que el regidor Rosendo Arrayales propuso ante el pleno de Cabildo la permanencia o la renuncia de este al cargo.

Con todo y los pronósticos en contra y pese a los duros pronunciamientos de Arrayales y el resto de los regidores de oposición como Rodrigo Bours, Gustavo Almada y Rafael Delgadillo, resulta que hay contralor para rato.

Bueno, al menos si don Pepe no dice otra cosa de aquí a pasada la Semana Santa.

