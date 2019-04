+ El síndrome del niño perdido en las estancias infantiles de Sedesol de la Chayo Robles + Terminada la ‘luna de miel’ entre productores del Valle del Yaqui y el Gobierno Federal… ¿Ahora qué sigue?

Además de sembrar a medias y atizarle con ganas a la mexicana alegría con o sin motivo, hay otro signo característico que identifica al mexicano en el mundo:

Que lo pongan en donde haya.

Frase por lo demás, de amplio espectro, para decirlo al estilo de los matasanos, entendido eso de “donde haya” con las siguientes acepciones:

Donde haya manera de hacerse de mulas Pedro.

Donde haya de qué echar mano.

Donde haya chanza de montonear al estilo Guadalajara en donde cuando pierden arrebatan.

Donde haya manera de echar el gato a retozar y en pocas palabras, todo cuanto resulte provechoso para sí y su descendencia sin importar filias y colores.

No por nada el dicho de “hágase Señor tu voluntad, pero en los bueyes de mi compadre”, cobra exacta dimensión en suelo azteca.

Bueno, hasta me atrevería a asegurar que la tal frasecita es manufactura cien por ciento totonaca, dado el grado de cinismo e importamadrismo que expresa.

Y exactamente, igualito es lo que pasó con las y los mexicanos que tuvieron la oportunidad o la gracia de que el destino y el dedo amigo los pusiera al frente de una de las miles de estancias infantiles que, cual tienda de conveniencia se extendieron a lo largo de suelo patrio en un no menos concierto de arrebatiña y al grito de que el que no tranza no avanza.

Esos mismos que ahora se desgañitan en apurados gritos de yo acuso en contra de aquel que sencillamente vino y les arrebató la teta de la que habían venido mamando a diestra y siniestra a nombre de los niños.

Ejemplos hay muchos, pero en ocasión de que el espacio es poco y que mi pecho no es bodega, diremos que simplemente ocurrió lo que por años había venido pasando en México cada vez que había elecciones:

Votaban los muertos, en el menor de los casos y regularmente el partidazo levantaba más votos que los enlistados en el ‘celoso’ padrón de electores, manejado, ‘escrupulosamente’ por la mano amiga del siempre eficiente secretario de Gobernación, en turno.

Y fue precisamente en respuesta a las muchas voces que se alzaron en protesta por la restricción anunciada por López Obrador que este y la Secretaría de Bienestar se dieron a la tarea de dar una pequeña espulgada, por encimita, pues, de lo que había venido ocurriendo hacia el interior de esto que resultó ser toda una cueva de Alibabá, pero elevada a la quinta potencia.

Va con manzanitas:

La revisión al padrón de estancias infantiles arrojó que no se localizaron a 93 mil 697 tutores.

Esto es, un total de 97 mil 180 niños, lo que significa el 31.2 por ciento del padrón total que reportaba la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de doña Rosario Robles Berlanga, a la que le valía ídem, esta y otras irregularidades.

Traducido esto a pesos y centavos es cuestión de echar números.

Los ganones del cuento cobraban entre 600 y 750 pesos por cráneo de criatura, lo que representa un absoluto robo a la nación por algunos cientos de millones de pesos al año.

Por lo pronto, en nombre de los niños se embuchacaban, 72 millones, 750 mil pesos al mes que iban a dar a manos de apenas la Contraloría sabrá en manos de quién.

Por lo que hace a los niños y sus tutores no es que haya venido la bruja y se los chupó.

Sencillamente son niños y tutores que únicamente existían en las mentes de doña Rosario y sus segundos de abordo los que aquí entre nos, mucho tendrán que explicar al respecto de esas carretadas de lana.

Otros casos propios para la araña son que había domicilios inexistentes, colonias inexistentes, calles que no corresponden a algunas colonias, colonias que no existían en algunos municipios y registro de personas en equis municipios con datos de otro Estado.

¡¡ Pura vida!!!

Otras lindezas:

Tutores con hijos registrados que viven en otro Estado; niñas y niños que no asisten o dejaron de asistir y ‘estancias’, sin funcionamiento desde 2018.

Y todo, por supuesto, en nombre de la niñez mexicana.

Ahora sí, déjense venir.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y por lo visto, aquella luna de miel que se antojaba salida de un cuento de hadas entre productores agrícolas del Valle del Yaqui y el Gobierno Federal está a punto de extinguirse.

Ya lo dice el viejo y conocido refrán:

Cuando el piojo entra por la puerta, el amor salta por la ventana.

Y con el amor, saltarán también los agrotitanes del otrora poderoso Valle del Yaqui para desfilar en protesta en contra de los representantes de la Cuarta Transformación si estos insisten en no considerar el apoyo más allá de las 50 hectáreas en la siembra del trigo.

De acuerdo al dirigente de la Alianza Campesina del Noroeste, Abel Castro Grijalva, las acciones de protesta iniciarán a las diez de la mañana de este próximo lunes, partiendo desde el Teatro del Itson, con un contingente que incluye tractores y otros vehículos con destino a Fundición en donde se les unirá otro fuerte contingente de productores del Mayo.

Lo dicho; no se vayan que esto apenas empieza.

