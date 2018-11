+ Enjuiciarán en Chihuahua a excolaborador de Beltrones; gana Javier Corral importante round a Peña Nieto + En aprietos la ‘descoordinadora’ de Morena en el Congreso local

Es muy posible que el gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado no sea santo de devoción de muchos, pero a partir de este momento se ha convertido tal vez en el único gobernador en funciones que le gana un importante round a la Presidencia de la República, al sistema político en México o lo que es lo mismo, la llamada “mafia del poder” de la que tanto habla Andrés Manuel López Obrador, el hombre que escasas horas más se estará estrenando que ganó la titularidad del Poder Ejecutivo luego de buscarla en tres ocasiones y ser el primer hombre de izquierda que alcanza la Silla del Águila de la que habla Carlos Fuentes.

Dicho al más puro estilo sonorense, a Peña Nieto le están creciendo los enanos en plena función circense.

Y es que, el hombre que gobernó el país (bueeeeno, así que tu digas, gobernar, gobernar, tampoco ) por seis años, además de que en estos momentos ya trae en la bolsa trasera de su pantalón una media docena de amparos, dejará abierta la herida que se iniciara en el Gobierno de Felipe de Jesús de los Corazones Calderón, el que, en un intento de legitimar su Gobierno la emprendió a tontas y a locas en contra del crimen organizado sin advertir que el 99 por ciento de los cuerpos policiacos del país estaban y siguen estando infiltrados por el narcotráfico como lo acaba de reconocer por enésima ocasión el sonorense Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Nacional.

Y por cierto, ¿qué tiene que ver en todo esto Javier Corral y Peña Nieto?

Muy sencillo.

Se acuerda usted de aquel exsecretario general adjunto del PRI nacional en los tiempos del sonorense Manlio Fabio Beltrones, de nombre Alejandro Gutiérrez que tras haber sido detenido en Chihuahua, finalmente fue trasladado a la Ciudad de México en donde supuestamente habría de ser juzgado y que a final de cuentas fue liberado, tal y como lo hubo advertido en su tiempo el gobernador Corral.

Bueno, pues, sucede que el Gobierno de Chihuahua se amparó ante esa ilegal medida y finalmente, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito acaba de resolver que el excolaborador de Beltrones, Alejandro Gutiérrez será juzgado en el Estado de Chihuahua, acusado de haber participado en el desvío de 250 millones que, habiendo salido de las arcas chihuahuense fueron a parar a la dirección de Finanzas del PRI nacional y, de ahí… de ahí precisamente la incógnita que el gobernador Corral exige que le aclaren por más que el panista tiene la sospecha (más que fundada, dijo el de junto) de que este y otros millones habrían ido a parar a las pasadas campañas políticas del PRI, incluidos aquí la campaña del difunto (políticamente hablando) José Antonio Meade y aquellos Estados en los que sospechaba que el PRI no ganaba ni con el Santo Niño de Atocha como candidato.

Como quien dice, a pasar aceite llaman, porque no es lo mismo que el exsecretario general del PRI, haya tenido un juicio a modo en la Ciudad de México, que el que habrá de tener ante las autoridades chihuahuenses en donde naturalmente tiene mano el gobernador Corral.

Vale recordar que el caso con la causa penal 4094/ 2017 por el delito de peculado agravado en contra del operador de Beltrones, tuvo lugar otra de las grandes aberraciones jurídicas que ponen en entredicho, al ya de por sí despostillado Poder Judicial en México, cuando en cuestión de tres horas, el Tribunal resolvió que un juez federal era el único competente para conocer la causa por más que el ilícito tuvo lugar en Chihuahua y el afectado es y sigue siendo el Gobierno del Estado.

Y no solo eso.

El colmo del cinismo se produjo cuando el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia ordenó la liberación del reo.

En estos momentos el exsecretario general adjunto del PRI tiene como medidas cautelares un brazalete electrónico, la prohibición de salir de Chihuahua y un pago en garantía de un millón de pesos, misma cantidad que no garantiza ni el pago del brazalete y lo que viene del juicio… FIERRITOS EN LA LUMBRE… Pues con esta cero y van varias las veces en que los diputados de Morena dejan colgada de la brocha a su supuesta ‘coordinadora’, Ernestina Morticia Castro Valenzuela que ya está como la del cuento, pues de los más de 20 diputados que tenía en su bancada, ya nomás le quedan trece.

La última mandada al baile que le acaban de dar sus compañeros de partido se dio ahora que se eligió a la nueva fiscal general, Claudia Indira Contreras pues mientras que Morticia a quien ya no le aguantan el carácter de sargento mal pagado que tiene, votó en contra de la designación de Contreras, la mayoría de sus ‘coordinados’, votó a favor, incluida la señora Mancha y el diputado Colosio.

Tú no estás para saberlo lector, pero de buena fuente se sabe que ayer que la señora Castro viajó a la Ciudad de México no fue precisamente por su voluntad o como invitada a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, sino a que le peguen un buen jalón de orejas por parte de la dirigencia nacional de Morena, porque es de todo mundo conocido que la señora nomás no da con bola en eso de coordinar a nadie…

