La Revocación de Mandato y ‘la falla de San Andrés’; el miedo no anda en jumento

A propósito de la llevada y traída ley de Revocación de Mandato que es un hecho que habrá de entramparse en la Cámara de Senadores, en medio del trajín, los pros y contras que circulan a lo largo de la República, hay un punto en el que tal vez, no han reparado los sabios que juegan yoyo en el café, cual reza la vieja canción sesentera en la voz de Los Apson.

Ocurre que, por primera vez en la historia política de México, una mujer que, sin hacer campaña, podría hacer posible el sueño que han perseguido algunas bravas mujeres como Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia de Estévez, Josefina Vázquez Mota y últimamente doña Margara de Calderón, cuyo caso se cocina aparte por aquello de que si bien aspiró a la primera magistratura, no alcanzó a ver su nombre en la boleta electoral, porque sencillamente no llegó a la preliminares.

Se trata de la actual secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es cuestión de echarse una vueltecita por el Artículo 85 de la Constitución, mismo que señala claramente los tres procedimientos a seguir ante una ausencia del presidente y quien le sustituiría:

1.- “Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Congreso…

2.- “Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al Presidente interino…

3.- “Cuando el presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una vez autorizada por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo”.

El Artículo 84 señala que, si la falta del presidente es absoluta dentro de los primeros dos años de Gobierno, el Congreso elegirá a un interino y convocará a elecciones para elegir a un nuevo presidente. Y si la falta es absoluta en los últimos cuatro años de Gobierno, el Congreso designará a un presidente sustituto para concluir el periodo para el cual fue electo el ausente.

Aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si a Morena y López Obrador no le cuadran los números y, de aprobada la Revocación de Mandato, esos 30 millones de mexicanos que votaron por él, le dicen que no?

De acuerdo a estas reformas, la tal revocación será vinculante, es decir, la permanencia o no del Ejecutivo Federal, solamente surtirá efecto si participa el 34 por ciento del listado nominal (no necesariamente los 30 millones de mexicanos que le dieron el voto) que por estos días suman 34.8 millones de electores.

Por lo demás, la Revocación de Mandato puede ser promovida o solicitada por el propio presidente; la reunión de un 33 por ciento de las voluntades de los representantes de una de las dos cámaras federales, o el 1 por ciento de la población.

Y no andan tan mal, que conste --no cabe duda que el miedo no anda en jumento-- aquellos que advierten que Morena y don Andrés Manuel se acomodan de a “cuartito” el movimiento de canicas cuando estos piden que el acto de revocación se realice en las elecciones intermedias lo que hasta el más neófito de los grillos puede colegir dos cosas, a saber:

Uno; que el nombre de Andrés Manuel López Obrador estaría apareciendo en la boleta del 2021, elecciones en la que estarían en juego, además de la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, Sonora entre estas, lo que para la oposición es veneno puro por la sencilla razón de que le temen que se les vuelva a aparecer el chamuco en persona y el fenómeno de AMLO que los dejó sin cargos y casi sin partido, vuelva a hacer de las suyas.

Dos; que de darse lo arriba citado, partidos como el PRI y el PAN, no vuelvan a ver un solo triunfo de aquí al 2030 y que la chiquillada, de plano, pase a mejor vida y deje de representar un costo para el erario.

Por lo pronto, bienvenida la nueva reforma y a los partidos de oposición, PRI y PAN, no les queda de otra que asumir lo que tanto pregonaron en sus tiempos de Gobierno; ser una efectiva oposición, de propuestas y menos lamentos que esto se llama sin llorar.

Y desde luego, bienvenida, también la solicitud que acaba de hacer el propio Andrés Manuel, que se adicione a esta que los gobernadores puedan ser juzgados, incluso estando en funciones.

En síntesis y con manzanitas:

Se reformó el Artículo 108 constitucional para que el presidente de la República pueda ser sometido a juicio si comete algún delito, incluido el de corrupción y delito electoral, considerados como graves, por lo que no alcanzan fianza, así como traición a la patria.

Igualmente se modifica el Artículo 111 que establece que para proceder penalmente contra el presidente de la República tendrá que ser acusado ante la Cámara de Senadores en los términos del 110, según el cual la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados presente en la sesión deberá enviar la acusación al Senado, el cual aplicará la sanción con la resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com