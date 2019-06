+ La renuncia inútil de Narro al PRI; no le bastaron 46 años para conocer al tigre por dentro + Matan en Guaymas a excomisario de Policía y Sara Valle le pide peras al olmo; que la Mesa Territorial de quién sabe qué, les dé resultados

Bueno, que conste que aquí se lo advertimos a don José Narro, hará cuestión de hace apenas unos días.

Si no leyó la de Hierro, si no hubo alguien que le dijera que aquí se lo dijimos o, si de plano, no le bastaron los 46 años que estuvo de militante en el PRI --por mi raza hablará el espíritu-- para conocer al tigre por dentro, pues… ¡lástima Margarito!!

Solo resta decir a su favor que casos como el suyo ha habido a granel en el caso del PRI.

Es más, de haberles dado chanza, de haberles dado la oportunidad de vivir, a Carlos Madrazo, --muerto el 4 de junio, 1969, avionazo en Monterrey, Nuevo León--, a Colosio --Tijuana, 23 de marzo de 1994, Lomas Taurinas-- y José Francisco Ruiz Massieu, --Ciudad de México, 28 de septiembre 1994--, cualquier parecido o semejanza con la muerte de Colosio, será puramente mala voluntad --los tres, seguramente habrían renunciado al PRI.

Sobre todo en el caso de Colosio que un día aparecía como el candidato fuerte del PRI a la presidencia y al otro día el mismo Salinas, pedía que no se hicieran bolas, contribuyendo con ello a la incertidumbre que todo México y más concretamente los sonorenses, sentíamos en relación a la candidatura del hombre nacido en Magdalena.

Otros destacados priístas que han desertado para irse a otras filas han sido la gran mayoría de los políticos que dieron vida al PRD, en lo que se recuerda como una de las desbandadas más grandes e importantes que se han dado al interior del partidazo.

A saber; el ahora presidente de la Cámara Baja, Porfirio Muñoz Ledo, extitular de varias importantes carteras en los gobiernos de Echeverría y López Portillo, además de exdirigente nacional del exinvencible; Cuauhtémoc Cárdenas, exgobernador de Michoacán en sus tiempos de priísta y, desde luego, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien alcanzó a ser dirigente estatal priísta de su Estado natal, Tabasco.

De los más recientes, un hombre toda institución que al PRI precisamente le debe la mayoría de los cargos que logró alcanzar como fueron, la Secretaría de Gobernación en los tiempos de Miguel de la Madrid, incluso, lleva en su haber el mérito de ser uno de los pocos funcionarios que se echaron los seis años como el número dos de la nomenclatura federal.

Años después, alcanzaría la gubernatura de Puebla y actualmente, ya sin el PRI y más moreno que de costumbre, porque es prietito, el hombre, es el director general de la Comisión Federal de Electricidad.

A nivel local o regional, las desbandadas han estado también a la orden del día:

De los más destacados, el mismo Guillermo Padrés que, si se quiere no se ha perdido mucho y en estos momentos se andarían deslindando del Memochas, por aquello de que le pegó a Roberto, acción que le valió ir a parar con sus huesos al Reclusorio Oriente.

Para los que apuntan, Padrés dejó al PRI cuando queriendo ser candidato a diputado, le dijeron que volviera más tarde porque ya estaban completos.

Encarabonado deja las filas del tricolor, se van al PAN en donde lo abrazan y gana la diputación local de donde brincaría a la Senaduría y de ahí, aprovecharía el que el PRI escogió al peor de sus hombres para retener la gubernatura, siendo así que, atendiendo a sus plegarias, lo ponen en donde había mucho de dónde agarrar; la gubernatura del Estado.

Y así nos fue.

Aquí en Cajeme, de los casos más notables que, aunque no lo hizo público, el doctor Óscar Russo Vogel que, si bien nunca lo dijo, después del Gobierno de Félix Valdés, le jugó las contras al partidazo, muy soterradamente.

Lo mismo harían dos de sus pupilos; los exalcaldes Sóstenes Valenzuela y Jesús Félix Holguín, aunque estos no solo lo hicieron público, sino que, en el caso de Félix Holguín, conquistó dos cargos importantes bajo las siglas del PAN:

La Alcaldía de Cajeme --por segunda ocasión, la primera la hubo ganado con el PRI-- y la diputación federal.

El primer cargo lo alcanzó al derrotar a don Sergio Gastélum de la Vega y la diputación federal ante el radiocomunicador Luis Felipe García de León.

Y de los casos más recientes, el de los exalcaldes, Francisco Villanueva y Antonio Astiazarán; el primero de Cajeme y el segundo de Guaymas.

Y desde luego, el caso que aún está fresco en Sonora, la renuncia a las filas del PRI, por el también exalcalde de Cajeme --cero y van cinco con este-- Ricardo Bours Castelo quien ya se perfila como fuerte aspirante a la gubernatura del Estado a través de la candidatura independiente.

El otro que no tarda en decirle adiós al partidazo es el todavía funcionario del PRI nacional, el exalcalde hermosillense, Ernesto Gándara quien ya adivina que en el PRI Sonora, el ‘pato’ no tiene más ojos que para el Potrillo... Fernández, desde luego.

Y si no, al rato nos vemos.

Lo malo de los priístas que les da por emigrar es que, después de laaaaargos años de militancia y luego de haber mamado igual de la laaaaarga ubre del mismo se dan cuenta, salvo raras excepciones, desde luego, --como el que caso de Narro-- que el PRI es simulación, que el PRI es maridaje, que el tricolor es un sueño.

Seguramente que tampoco leyeron a Calderón de la Barca, que en su obra insigne consigna precisamente que la vida es eso, solo un sueño, por más que esta fue estrenada hace apenas 384 años.

De ahí que no descubre el hilo negro don José, ni sorprende a nadie cuando al renunciar al PRI y a la competencia interna por la dirigencia, nos diga que se va porque el proceso de renovación es una simulación.

¡¡Brujo…!!

Como tampoco convence ni ayuda mucho lo dicho por el moreno, --de momento solo de piel-- exgobernador del Estado, Manlio Fabio Beltrones cuando afirma que él no saldrá a votar en la jornada prevista para el once de agosto, “en la que los priístas del país”, saldrán a elegir al relevo de la Ruiz Massieu, en razón de que, según el de Villa Juárez, el padrón que se pretende usar en este proceso, está más irregular que los carros amparados por los pafas de Sonora y porque, para acabar luego, el tal padrón han sido inflado en los últimos meses en Estados donde tiene presencia el aspirante Alejandro Moreno y al que ya le han dado su apoyo, once de los doce gobernadores que tiene el PRI, nada más por si quedaba duda de que la cargada sigue vigente en México.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Por demás lamentables los hechos ocurridos en Guaymas en donde la mañana de ayer fueron asesinados el exdirector de la Policía del Puerto, Daniel René Morales Pardini y su acompañante, Octavio Enrique Galarza Núñez. Ambos se desempeñaban en la Contraloría guaymense de la que Morales Pardini era el titular y el otro su asistente.

Dos muertes por demás inútiles que se suman a la grave situación de inseguridad que recorre el Estado y que demuestran que la tal Mesa Territorial para la Construcción de la Paz y la Carabina de Ambrosio sirven para la misma cosa, por más que en rueda de prensa a la que convocó ayer la alcaldesa Sara Valle, hizo un llamado a alzar la voz para exigirle a la tal mesa resultados en esta grave comedia en la que siguen ganando los malos por más que, en Sonora y México, todo, sigamos siendo más los buenos.

Y ni modo de hablarle al Chapulín, ya se nos fue.

