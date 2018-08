+ Las causas de la desaforada marcha a las urnas que dejó al PRI en harapos+ Zafarrancho en el PAN por designación de regidor pluri

A cuatro meses, justamente de que termine el churro de telenovela en que vino a quedar el sexenio de Enrique Peña Nieto y sus padrinos los televisos (yo soy un soldado del PRI y del sistema, habría dicho en alguna ocasión el padre de Azcárraga Jean, el último de los Azcárraga en haber estado en la Presidencia de la otrora poderosa televisora) la cuenta espantosa de muertos es solo uno de los muchos factores que influyeron en la desastrosa derrota que en estos momentos tiene al PRI y al sistema a punto de la extinción, muy al contrario de lo que pudieran pensar los dinosaurios de siempre y la oleada de chamacos que hablan de ir por los escombros de lo que pudiera quedar del exinvencible.

Por una razón, más de conciencia que de peso:

El escenario dantesco que se presenta ante la comunidad nacional no es, ni queriendo, los dos pasados escenarios que vimos el 2000, con la llegada de Fox –que si bien arrasó en los comicios por la Presidencia, dejó intactos la mayoría de los Estados y no tuvo, tampoco, la amplia mayoría con la que estará contando ahora López Obrador– ni tampoco se parece a la manoseada forma en que llegó Calderón el que literal, entró con calzador a Los Pinos, pero nunca al ánimo popular de esos millones de mexicanos que no votaron por él y no se tragaron el cuento de que sería el presidente del empleo que, en los hechos, fue el presidente del caos con su equivocada y estúpida guerra contra el narco en la quedamos en el medio la mayoría de los mexicanos.

Vamos, podría decirse que, pese a ser oposición, el PRI– con Beltrones posicionado con la cuchara grande– vivió uno de sus mejores momentos en su cómoda posición de interlocutor entre el menguado poder del borrachín de Calderón y las fuerzas políticas.

Además de los escándalos de corrupción entre los que destacan la Casa Blanca de la Gaviota, la que de plano no pudo convencer con su cuento de que se había hecho de ‘mulas Pedro’ con los ahorritos que le dejaban sus ingresos como estrella del canal de las taranovelas; la casa de Malinalco, Estado de México, Obredecht, tampoco formaban parte del crudo y vil escenario que llevó al hartazgo de la raza de bronce.

Y como colofón, la escalofriante suma de 131 mil muertos, producto de esa misma guerra que prometió desterrar Peña Nieto en sus tiempos alegres de candidato.

Todo ese rosario de fallas sumadas a las raterías de una buena cantidad de gobernadores a los que se dejó hacer, a los que se dejó despacharse a sus anchas, como fueron los casos de los Duarte de Veracruz –en prisión– y en Chihuahua, –prófugo de la ley– Borge de Quintana Roo y Padrés, aquí en Sonora, son el resultado de la respuesta que tuvimos en las urnas este pasado primero de julio.

Resultado que, ojalá, pudieran entender también, aquellos excandidatos de Morena, hoy hechos Gobierno a punto de tomar posesión de sus cargos que fueron esos dos principales factores, los que provocaron la desaforada marcha rumbo a las urnas para votar a favor de la marca, no los nombres ni los rostros, por demás desconocidos en la mayoría de las veces, y les haga bajar de la nube en que siguen montados para que la luz del nuevo día, que ya llegó les haga ver que la ola del tsunami Andrés, es la que los puso en los cuernos de la luna y no por otra cosa.

Y, algo más; que las campañas ya terminaron, que es tiempo de hacerle frente a la realidad, esa dura realidad que lleva al desgaste político y que en cuestión de meses, los convertirá en los simples mortales que siempre han sido.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Además de las muchas versiones anónimas que manos ídem e irresponsables hacen circular a lo largo y ancho del Estado, con el único fin de contribuir a la psicosis colectiva al respecto de los hechos violentos que se han dejado sentir en algunas partes del Estado, Cajeme entre ellas, proliferan, además supuestas listas ‘palomeadas’ de gente que estaría ocupando algunos cargos en la administración municipal cajemense.

De las más comentadas, las supuestas designaciones de Saúl Benítez Maldonado como secretario o comisario de Seguridad Pública Municipal y sus ‘segundos de abordo’, Margarito Álvarez Barrón, como subdirector (cargo que no existe en el organigrama actual), así como un supuesto señor Marcos López Félix, como jefe de la Policía.

A esto le siguió otro supuesto.

Se trata de un ‘comunicado’ en el que sabrá Dios, quien le advierte al alcalde electo Mariscal Alvarado, que no pacte con Benítez Maldonado, precisamente so pena de que podría correr la misma suerte de algunos personajes, ya desaparecidos en Cajeme.

Y en más de tersos comunicados, pero estos si, reales, el Comité Municipal del PAN Cajeme, hizo saber ayer que el próximo regidor plurinominal que los estará representado en el Cabildo, que se inaugurará a partir del 16 de septiembre venidero saldrá de una lista de seis aspirantes, que ya fue enviada al Comité Directivo Estatal, tersura, por cierto que choca con la acalorada reunión que se celebró la mañana de ayer jueves y en la que estuvo a punto de llegarse a los golpes, por la sencilla razón de que en la tal lista, no aparecen por ningún lado los nombres del excandidato a la alcaldía Rafael Delgadillo y la aspirante a síndico, la señora Alma Beatriz López Otero, por más que en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora se establezca que:

V.- Si aún quedaren regidurías por repartir, la primera asignación se hará al partido que tenga el resto mayor. Enseguida se procederá a la asignación de las regidurías que quedasen, en orden de prelación, tomando en cuenta el resto de la votación que a cada partido quedare, hasta agotarlas.

La asignación de regidores por el principio de representación proporcional se hará a propuesta de la dirigencia estatal del partido político que los postuló, quien deberá seleccionarlos de la lista de candidatos a síndico o regidores para el ayuntamiento de que se trate, pudiendo encabezar dicha lista el candidato a presidente municipal y respetando los principios de paridad y alternancia de género.

Quienes se encargaron de no tomar en cuenta ni a Delgadillo ni a la señora López Otero invocan precisamente al párrafo que precisa:

“pudiendo encabezar dichas listas el candidato a presidente municipal”, y en ninguna parte dice que tendrá que ser este.

La doble terna, finalmente quedó de la siguiente manera:

Félix Rafael Silva López, Héctor Armando Madrigal Salazar, Carlos Ariel Figueroa Retamoza, Alejandro Martínez Soto, María de Jesús Yocupicio Anaya y Carmen Balagüer Galindo, a propuesta, según se explica por la militancia en reuniones previas.

Un encuentro y una larga amistad y convivencia que se inició allá por los años sesenta en mis tiempos de paquetero en el desaparecido Súper Morales –esquina de No Reelección y Cinco de Febrero) terminó ayer con la desaparición física de la señora Yolanda Cajigas Gurrola, deceso ocurrido ayer por la mañana en su domicilio de la colonia Infonavit Yucujímari. Descanse en paz y desde aquí nuestras más sinceras condolencias a sus hijos y mi amigo el señor Isaías Valdez Gracia.

Sugerencias y comentarios; [email protected]