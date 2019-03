+ Las compras inútiles, con tintes de corrupción de Calderón de los corazones

“En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces”. Gabriel García Márquez

En días pasados que el presidente López Obrador arremetió en contra de los tres últimos expresidente de la República, dijo de estos que los tres tenían en su haber un gran cúmulo de corruptelas.

El primero en brincar fue el borrachín de Calderón y dijo que los dichos del mandatario actual resultaban una absoluta calumnia que resultaba peligrosa, sobre todo, dicho por el presidente en turno y lo peor, porque carecía de todo fundamento.

Prácticamente emplazaba a López Obrador, para que lo demostrara o en su caso, se disculpara públicamente de él.

Por lo que hace a Fox y Peña Nieto, hasta el momento no han dicho esta boca es mía y calladitos –el que calla otorga– se han visto mejor.

A Calderón se le ‘olvidó’, de momento que quien está al frente del Poder Ejecutivo tiene una varita mágica, todopoderosa con el que todo lo puede.

No hay, para acabar luego, poder más omnímodo sobre la faz de la tierra que el poder del mandatario mexicano.

Con, o sin Cisen, con y sin Estado Mayor el presidente es el presidente.

Con o sin Cuarta Transformación al presidente se le contesta “la que usted diga, mi señor”, cuando este inquiere por la hora del día.

De ahí que era cuestión de ‘rascarle’ tantito a la administración del teporocho para encontrar que en cierta ocasión le ‘ganó’ la benevolencia y como quien va al súper en busca de ‘gangas’, le compró a un exgobernador sinaloense, un rancho de casi tres mil hectáreas que no sirven más que para sembrar discordias de tal forma que ahí está, tirado en el abandono y sin más uso que el que le dan los animales del rumbo.

El Rancho Las Cabras cuyo nombre hace clara referencia a las malas mañas de sus beneficiarios –estos siempre tiran al monte, al igual que el ganado caprino– fue adquirido por el Gobierno de Calderón por 120 millones de dólares, lo que no tendría la menor importancia, de no ser que de las casi tres mil hectáreas que tiene de superficie, ni un solo metro cuadrado podría explotarse para los supuestos fines para los que fue adquirido.

Yerra, si acaso don Andrés Manuel, cuando al dar a conocer el hecho ayer por la mañana en su conferencia mañanera, porque ciertamente la compra se hace a través de Fonatur en los tiempos de Calderón cuando el titular de la misma era Miguel Gómez Mont y no Fernando Gómez Mont, siendo este quien a la postre, casi al finalizar el Gobierno calderonista pasaría al cargo de secretario de Gobernación.

En donde si no cabe la menor duda es que esta transacción –literal, de transa, del verbo transar y el que no transa no avanza–se hizo con toda la insana intención de beneficiar a tan solo unos cuantos.

Obviamente que al exgobernador Antonio Toledo Corro, el exsecretario de la Reforma Agraria con López Portillo y aquellos en quienes se derramarían una buena parte de los millones en que se vendió el inservible terreno en el que ahora solamente se levantan tempestades y que alguna vez sirvió de playa privada (25 kilómetros del Pacífico) al exgobernador Antonio Toledo Corro.

El ex secretario de la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria acumuló a su paso por sus cargos miles de hectáreas, entre estas, las casi tres mil que tuvo a bien comprarle Felipe Empédocles Calderón de los Corazones, del que habría que esperar qué y cuánto tiene qué decir al respecto.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Este día estará colmado de felicitaciones y buenas intenciones para el género que dios hizo como regalo del hombre.

Bueno, eso es lo que dice la canción.

Yo digo que sencillamente todos los días deberían de ser en honor de las mujeres, musas naturales de inspiración por los cuatro costados.

En su honor y como regalo, les dejo la frase con la que encabezo estos apuntes y cuyo autor, Gabriel García Márquez, sabía bastante sobre el tema.

Felicidades, hoy en el Día de la Mujer a todas las mujeres de mi vida:

Doña Nela, la Renee y la Camila y a todas aquellas otras que las echaron al mundo.

Y desde luego, a ti.

