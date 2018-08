+ Las diferencias entre los que van con los que llegan+ Levantó polvareda el encuentro Meade-AMLO

Es muy probable que, como comentan algunos opinólogos --como les llamaría la hoy senadora electa Lily Téllez-- es muy posible, dicen ellos, que el día en que se junten todos los diputados electos de Morena no va a ser precisamente la reunificación de los pueblos de la verdad y de la razón histórica, va a ser, señalan, la suma de los mayores desconocidos que solo obtuvieron en común el olfato necesario y suficiente para apuntarse en una lista.

Algo que les falta subrayar, también es que esto no fue en todos los casos.

Hay nombres como los de Alfonso Durazo, Javier Lamarque Cano, Fernández Noroña, Porfirio Muñoz Ledo (algunos al Senado, por cierto como es el caso de Durazo Montaño), son gente que ya tienen largo recorrido en campañas políticas e incluso en cargos públicos.

Y es muy posible que atinen cuando dicen que tal vez hay un proyecto de nación, es seguro que apenas hay una ideología, lo que no existe es un partido y una estructura.

Lo que no alcanzan a ver es que la ola del tsunami no únicamente sirvió como escoba para dar salida a lo que ya estaba obsoleto y dar lugar al inicio de lo que, por qué no creer, podría ser la llamada cuarta transformación de la que habla el fundador de Morena y en cuestión de cuatro meses más será el presidente de México, cuya candidatura, por cierto, alcanzó una votación histórica de más de 30 millones de votos, lo que viene a representar el 53.19 por ciento de la votación total, suficientes para, como el personaje del Pirrurris de Luis de Alba, proyectar al partido que lo cobijó en su triunfo, con un padrón de, ¿cuántos millones te gusta que se afilen de esos 30 millones, 113 mil, 483 votos que obtuvieron?

Suponiendo sin conceder que tan solo la mitad, es decir 15 millones se decidieran por la afiliación serían muchos más que los votos obtenidos por el ganador del segundo lugar de la elección y un poquito más del triple de los votos alcanzados por el candidato del PRI que fue de 9 millones, 289 mil, 853 votos y una tremenda pela de dar pena ajena para el Partido de la Revolución Desconocida, el perderé, el que apenas alcanzó un mísero --.2. 83 por ciento el que más que una refundación, merece un refundimiento al ostracismo y una patada ahí abajito, en donde la espalda pierde el terso nombre a los Chuchos encabezados por Jesús Zambrano, quienes con sus agandalladas acciones simple y llanamente mandaron al partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, a terapia intensiva.

Por lo demás, volviendo con el punto de vista de los politólogos, aquello de lo que falta estructura ya es caso cerrado.

Les va a sobrar una vez llevadas a sus filas gente de todas las corrientes del conocimiento.

Por lo que hace a la observación que se hace en el sentido de que la nueva camada de legisladores bisoños, no deberán votar automáticamente en todo lo que pide el líder supremo o entender realmente lo que están haciendo, no es, nunca fue garantía de que legisladores reconocidos y duchos en la materia, salidos del partido de ya sabes que colores, se abstuvieran de seguir la línea y los dictados que les dieran desde Los Pinos.

Ahora resulta.

Y espérate.

La preocupación de los sesudos comentaristas va más allá cuando advierten que, “con las complejidades que lo obliga a hacer un esfuerzo gigantesco para darle cohesión a lo que no lo tiene y no basta con el seguimiento a ojos cerrados al líder supremo”.

Y casi me ponen al borde del llanto cuando agregan que:

“Es necesario entender qué es lo que están haciendo, porque en tres o seis años, lo que pasará con nuestros bolsillos, derechos y libertades dependerá de unos señores que lo único que han tenido en común es formar parte de una lista, y nada más”, lo que lleva a preguntar, ¿quiere decir que pura gente de esa que cerró los ojos para seguir la línea de su líder supremo tuvimos en los últimos 70 años en el Congreso y México?

Porque solo así se explica la debacle financiera que nos ha convertido a México y a los mexicanos en la más grande y más efectiva fábrica de pobres con más de cincuenta millones, más uno, incluido el columnista.

FIERRITOS EN LA LUMBRE. Gran revuelo causó la reunión desayuno que sostuvieron ayer el excandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade y el hombre que en cuestión de unos días más estará recibiendo su constancia de mayoría como presidente electo de la República.

Dentro de los señalamientos que se hicieron al tabasqueño, destaca la exigencia que le hicieron a Meade en el sentido de que le debe una justa disculpa a la senadora electa Nestora Salgado.

Por lo demás, a juicio del columnista, dos son los mensajes que se lanzan a la opinión pública:

Que López Obrador le sigue apostando a la reconciliación y al amor y paz y, dos, que Meade va que vuela como vicegobernador del Banco de México.

Va de tarea.

