+ Las similitudes entre Lozoya y Díaz Serrano + ¿Tú le crees al ‘Pato’? Yo, tampoco

Emilio Lozoya Austin está a punto de convertirse en el segundo exdirector de Pemex en ser llevado a prisión por supuestos actos de corrupción.

El primero fue el sonorense Jorge Díaz Serrano, a quien curiosamente también le unía una estrecha amistad con el presidente de la República en turno, José López Portillo, con la diferencia de que en su caso, se trató de un asunto de revanchismo político entre este y su relevo, Miguel de la Madrid Hurtado.

Otra diferencia es que para poder meterlo al bote, De la Madrid tuvo que enjuiciar a Díaz Serrano quien gozaba del fuero y la inmunidad con que supuestamente lo había blindado López Portillo al haberlo convertido en senador de la República.

Con todo y ello, el hombre que había hecho una fortuna como constructor en el área petrolera, fue a parar con sus huesos a la cárcel no obstante a que Pemex vivió en sus tiempos, una de sus mejores bonanzas financieras y de productividad, a tal grado de que López Portillo hubo llamado a los mexicanos a prepararnos “para la abundancia”, y que a fin de cuentas quedó en puro oropel cuando al cierre de su mandato el llamado oro negro, sufrió una de las peores caídas de la historia y finalmente terminó llorando en el atril en que entregó su Sexto Informe de Gobierno por no poder cumplirle a los pobres de México no obste a que había jurado “defender el peso como un perro”, frase que sirvió de inspiración y la mordacidad de los mexicanos para llamar la “Colina del Perro”, el suntuoso regalo con las que, otro sonorense, el Negro, Arturo Durazo, --jefe de la Policía capitalina en el sexenio del portillismo-- le agradecía a su jefe su absoluto respaldo en las mil y un trapacerías con las que el Negro hizo su fortuna al amparo del poder presidencial.

Volviendo con Lozoya y las similitudes entre este y Díaz Serrano es que a diferencia del sonorense que vivió prácticamente solo el encontronazo con Miguel de la Madrid, sin manchar en lo absoluto la figura de su antiguo jefe, hay en el affaire presente, una sola frase que hace la total diferencia.

Una frase que emite Lozoya Austin casi al final del mandato de Peña Nieto que lo dice todo e involucra y trae a la escena del crimen no solo a miembros del Consejo de Administración de Pemex, en el que participaron altos jorocones del primer círculo presidencial, sino al propio extitular del Poder Ejecutivo el que de paso se estaría convirtiendo en el primer ex presidente en ser llevado a juicio:

“Si yo caigo, caemos todos”.

Los que saben mucho de esto, como los políticos de los que habla el gerente de lo que queda del PRI en Sonora, el ‘Pato’ de Lucas Hopkins, y traducido al español decente no es otra cosa que la advertencia de un chivatazo más del bajo mundo del hampa:

“Si yo hablo, nos hundimos todos”.

Es decir, el señor no está solo.

Y así lo hace ver su vaguísimo abogado, Jorge Coello Trejo, amplísimo conocedor de las alcantarillas del poder.

En su papel de exfiscal de la nación, el también llamado “exfiscal de hierro”, conoce al tigre por dentro:

“Citaría hasta el presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. (…) Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó”, dijo.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… El galimatías en que se metió el ‘Pato’ de Lucas, el dirigente del PRI estatal, cuando, metido a redentor se metió en camisa de once varas al tratar de deslindar al PRI de los pecados que cometen sus militantes cuando estos llegan al poder o los cargos públicos es una simple regla de tres simple que se explica con manzanitas o patitos:

Como toda oficina de colocaciones que de siempre ha sido el partizado, de ahí emanan la mayoría de los hombres y mujeres a ocupar los diferentes cargos en los tres niveles de Gobierno, desde luego, tras haber sido palomeados en las oficinas de ya sabes quién allá por rumbos del vado del río.

Es decir, el requisito indispensable para tal aprobación es que los aspirantes tienen que ser priístas a toda costa o al menos, haber obtenido el visto bueno de quien si está comprometido hasta las cachas con el partidazo.

En todo caso, aquí como en la mayoría de los partidos lo de menos es la convicción partidaria.

De lo contrario no habría chapulinismo de una a otra corriente.

Conclusión; si anda como pato, grazna como pato y finalmente se hace pato, pues no queda de otra; el tipo es un hombre del partido y lo que haga o deje de hacer en cualquiera de los tres niveles de Gobierno al que se le envió en pago a sus servicios, nunca por capacidades propias, esa, esa ya es otra historia.

De ahí que, no convence en lo más mínimo Mister ‘Pato’ cuando afirma que:

"La corrupción no es, ni ha sido del PRI... así como lo oyen… no es el PRI el que comete actos de corrupción. Son los funcionarios que laboran en el Gobierno que emana de nuestra plataforma, quienes decepcionan a los ciudadanos y quienes lastiman a los militantes. Por ello, ya estuvo bueno de silencios y de querer defender lo indefendible", recalcó el popular ‘Pato’ de Lucas.

"Y me refiero, agregó, a los funcionarios quienes, con sus excesos, agandalles, componendas y triquiñuelas han dañado con su actuar la imagen de nuestro partido. Me refiero a esa gente sin escrúpulos, sin identidad priísta, valores y sin principios que tanto daño le han hecho al PRI de México y por supuesto también al PRI Sonora.

¿Tú le crees al ‘Pato’?

Yo tampoco.

