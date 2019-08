+ Los inconvenientes de la ‘sana distancia’ entre AMLO y Morena + Por fin, vuelve Bácum a la normalidad, Benita Aldama ya despacha como alcaldesa legítima

La política de no intromisión en asuntos del partido en el poder es a todas luces saludable como saludable es que López Obrador pinte su raya en el manejo y las líneas de acción de su partido, Morena, pero igual de saludable es que alguien ponga orden en el sainete que se traen los senadores Martí Batres y Ricardo Monreal.

El primero, intentando reelegirse como presidente del Senado y el segundo moviendo fuertemente sus hilos para instalar en el cargo a uno de los suyos y evitar, como ya ocurrió que Batres siga al frente de la directiva de la Cámara Alta, lo que, si se quiere es permisible, pues esto se da hasta en las mejores familias.

Lo que no debería de permitir esa sana distancia es que se relaje la disciplina y se tundan los unos a los otros como está ocurriendo en estos momentos hacia el interior de Morena, igualito exactamente como está ocurriendo en estos momentos con el partido al que se acaba de echar de Los Pinos.

Como solía sentir doña Balvanera, en alguno tiene que caber la prudencia.

Y por lo visto, no ha sido el caso de los dos jorocones de Morena quien a estas alturas del partido están llevando las cosas al extremo, cuando lo más saludable sería que tras ocho meses de Gobierno, el partido de la Cuarta Transformación estuviera en su etapa de consolidación, es decir, más abrazos que balazos.

Y como botón de muestra ahí está la denuncia que, en contra de Monreal acaba de interponer ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el senador Batres, en contra del fraude, dice él cometido por el coordinador del grupo parlamentario de su partido, Ricardo Monreal, que le impidió reelegirse en el cargo.

Ahora te explico, lector, el enjuague al estilo de las del PRI --no olvidar que de ahí viene don Monreal-- que se aventó el exgobernador de Zacatecas para evitar que Batres se reeligiera en el sabroso y jugoso hueso que representa la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Para acabar luego, algo más o menos tan rentable como el ocupar la coordinación de los senadores de Morena, como tal es el caso de Monreal, cuya posición la designa la dirigencia de su partido.

En elección interna de los senadores que tuvo lugar el pasado 19 de agosto, --por lo que explica Batres-- Monreal se aventó una carambola de tres bandas consistente en lo siguiente:

Para empezar, se permitió la votación de cinco senadores del Partido Encuentro Social y por otra parte se impidió que participaran en la elección el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por más que ambos partidos fueron y siguen siendo aliados de Morena.

En opinión de Batres, el supuesto fraude cometido en su contra tiene consecuencias ético políticas, “porque nuestra lucha ha sido contra el fraude electoral, por lo que no es lógico que se cometa una defraudación al interior de nuestro grupo parlamentario”.

Y como si con esto no fuera bastante, al affaire en cuestión habría que agregarle el comentario hecho por el presidente de la Cámara de Diputados, también de Morena, Porfirio Muñoz Ledo a quien no le cabe la menor duda de que la maniobra de su colega y compañero de partido, fue un ‘golpismo’ en contra de Batres.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Y a propósito de manotazo sobre la mesa, en donde ya quedó más que claro que nada es por rumbos de Palacio Nacional y el tema de las autodefensas al ponérsele un alto al subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, quien ya se había sentado a dialogar con estos grupos.

Así lo que acaba de dejar en claro la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero que ayer mató dos pájaros de una sola pedrada al desmentir los rumores que desde hace algunos meses se han dejado sentir y que hablan de su supuesta renuncia como número dos de la nomenclatura federal.

Por lo que hace a las reuniones que tuvieron lugar entre Peralta y algunos de los grupos de autodefensas Sánchez Cordero admitió que, en efecto, si se dieron, pero fueron de buena fe, pero que ya se canceló esa medida por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El señor presidente nos ha dado una instrucción muy clara: no quiere que sigamos esta línea y nosotros vamos a respetar la instrucción del presidente”, enfatizó.

Por lo que hace a los rumores que un día y otro también la ‘renuncian’ como secretaria de Gobernación, la señora Sánchez calificó de traviesos a los autores de esas versiones, y por el contrario, dijo estar más firme que nunca.

Y por si quedara alguna duda, ratificó ante el grupo de reporteros que la entrevistaron al respecto:

“Por supuesto que estoy más firme que nunca. Estos traviesos adversarios que tengo siempre están diciendo que yo renuncio o que me enfermo. Ni renuncio ni me enfermo, vine a Canacintra a dar un saludo del señor presidente, a los integrantes de esta Cámara y adicionalmente a estar en representación. O sea que vengo como secretaria de Gobernación, estoy más firme que nunca. El señor presidente me tiene una gran confianza y aquí estaré, son muy traviesos”, dijo desmintiendo todos los rumores.

En donde al parecer ya se acabaron dudas es por rumbos de Bácum y Cajeme en donde en el primero de los casos, la señora Benita Aldama ya pudo asumir tranquilamente, aquí sí que, como Dios manda, el cargo de alcaldesa legítima del municipio de Bácum, luego de que la autoridad estatal, a través de elementos de la Policía Estatal desalojaron a quienes ilegalmente habían venido usurpando funciones, incluido el mismo ‘alcalde’ en funciones y el resto de sus funcionarios; en Cajeme, por otra parte, es un hecho que en breves días estará operando como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el coronel Jorge Manuel Solís, en tanto que Cano Castro estará dedicado a la revisión y evaluación de los avances que presente la estrategia federal de seguridad aplicada en Cajeme.

Como nunca antes se había visto, todo el personal de la Estación Central de Autobuses, Faustino Félix Serna, encabezados por su titular, Omar Serna, se aventaron la buena puntada de dejar en claro su compromiso público, --mediante toma de foto, en las puertas del edificio terminal-- de recibir con los brazos abiertos a alumnos y padres de familia, en este regreso a clases.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com