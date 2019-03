+ Para Ripley: Peña Nieto al Consejo Político Nacional del PRI + Llega mañana López Obrador a Sonora

La verdad que yo ya me estaba creyendo aquello de que el PRI va a elegir a su próximo gerente a través de una elección abierta y democrática, --como hubieran querido las tres últimas generaciones de priístas que se murieron esperando el cambio del partidazo-- como lo ha venido cacareando la gerente en turno, la señora Claudia Ruiz Massiue, hija de otro que se murió, también, a la espera de este cambio, curiosamente en los momentos que se hallaba al frente del institucional.

Confiado e inocente que es uno, me creí también en los pronunciamientos del exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, quien tiene dos meses sobre el micrófono con la misma cantaleta con la que alguna vez estuvo la señora Ivón Ortega, la exgobernadora de Yucatán, quien en más de una ocasión amenazó con irse del tricolor si en el pasado proceso electoral el PRI salía de nuevo con su domingo siete y mediante el clásico dedazo, elegía, como finalmente ocurrió a su candidato a la Presidencia de la República.

Finalmente el PRI que por esos días tuvo a dos dirigentes, Manlio Fabio Beltrones y el ahora diputado federal, René Juárez Cisneros, preparó como nunca el camino para terminar con el engendro (nada más políticamente hablando, que conste, en lo demás ya es naturalito) de candidatura de José Antonio Ruiz, con los resultados ya de todo mundo conocidos; la señora Ortega fue pura saliva de perico, ni se fue del PRI, finalmente terminó postrándose a los pies de Meade y del partido del que tanto había venido renegando y el PRI, sufrió el peor de los descalabros más grande de su historia, de esas que tardan más de quince semanas --pero santas-- en sanar.

Pero como no hay felicidad completa, ahí tiene usted que mientras que el columnista hacía un duro esfuerzo por creer en las buenas intenciones de los nuevos dueños del partidazo, ¡saz!, que ocurre lo impensable y echa por tierra las pocas esperanzas de aquellos priístas que, como el columnista, habían venido creyendo que la luna era de queso:

Incluir a Enrique Peña Nieto como destacado miembro del Consejo Político Nacional del PRI. Nada más les faltó repetir lo que años atrás tuvieron que decir, prácticamente por oficio y obligación; que Peña Nieto era el principal activo del partido que, junto con Televisa y ‘La Gaviota’, lo llevaron al poder.

Muy en ello hablan de que la elección de julio pasado les dejó una clara lección que tiene que ver con el hartazgo de la gente y de la propia militancia a la que por más de 30 años mantuvieron alejada, olvidada y lejos de los proyectos en lo que parecía una desaforada carrera por ver quién de los gobernadores y funcionarios de la élite de Peña Nieto levantaba más lana, vía los moches o solapando la corrupta acción de huachicoleros y miembros del crimen organizado.

Al parecer la tal lección fue de carácter virtual y de a mentis, porque, con tal designación de Peña Nieto es tanto como aceptar que todo cuánto se hizo en el pasado sexenio fue de lo mejor y con ello se premiara al mexiquense, cuando en los hechos no está el horno para bollos.

Y, de veras, ¿qué no les quedaría claro que Meade, siendo uno de los aspirantes mejores preparados, --lo cual es indiscutible-- tenía en su contra dos gravísimos factores? El primero y más importante se llamaba Enrique Peña Nieto y, dos; tampoco le ayudaba mucho la marca, o séase, el PRI que a su vez arrastraba un lastre difícil de salvar. No hace mucha falta hacerle al politólogo para colegir que no es que López Obrador fuese un líder de masas –de haberlo sido, no hubieran sido 30 millones los votantes que sufragaron por su candidatura sino por lo menos unos 45 millones; lo que más contó aquí se resume en una sola palabra: Hartazgo.

Mismo que López Obrador y su equipo capitalizaron y siguen capitalizando hasta nuestros días y que según la oposición y algunos analistas de banqueta señalan como campaña de odio y hasta acusan a don peje como oportunista.

Lo que pasa es que si desde su posición como candidato le dio buenos dividendos, “cuantimás” ahora que tiene los pelos de la burra y el mazo del poder en la mano.

Por cuanto a las campañas de odio y divisionismo de la que hablan sus opositores, tiene sus orígenes en que –para decirlo al estilo de doña Sor Juana– no se han dado cuenta que son la razón de lo que acusáis. Sencillamente son efecto de sus propios yerros en los que se hallan, solo por citar unos cuantos, los estragos de la llamada Estafa Maestra, el despilfarro de la ahora disuelta familia Imperial, los escandalosos robos en Pemex y el huachicoleo en donde nada más se perdían más de 70 mil millones de pesos anuales, lo que llevó al PRI a convertirse en los despojos que ahora pelean algunos grupos de poder.

Y a propósito de indeseables e insaciables, ahora nada más falta que en un descuido nos digan que habrán de incorporar como nuevo miembro del Consejo Político Nacional al exgobernador César Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz el que hace algunos días tuvo la desfachatez de afirmar que su esposa Karime Macías, vive apretadamente con 180 mil pesos mensuales, en Londres, Inglaterra.

“Es todo lo que tengo para darles”, dice el mansito.

En entrevista con un conocido noticiero de radio el exmandatario en prisión desde hace algunos meses insistió que tanto él como su familia son víctimas de “persecución política” e incluso le juega a la víctima cuando señala que en su momento la entonces PGR le obligó a aceptar los delitos de los que se le acusaba.

Según este, la PGR le obligó a aceptar el juicio abreviado y teniendo una pistola en la cabeza le amenazaron para que se declarara culpable:

“O aceptas o te ponemos delincuencia organizada y una campaña para poder condenarte y que te quedes encerrado el resto de tu vida”.

¿Usted le cree?

Yo tampoco.

Y en otras cosas más amables, mañana andará en Sonora el presidente López Obrador, gira en el que estarán, además de la gobernadora Claudia Pavlovich y algunos alcaldes sonorenses, entre estos, el de Cajeme, el maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

