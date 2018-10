+ Para Ripley!, Peña Nieto y su gabinete si ‘blindan’ contra Gobierno de Chihuahua a través de amparos + No es Caravana de Migrantes, es el éxodo del hambre la que llega a México con rumbo a EU

Yo siempre había sabido de que según la Biblia, se verán cosas peores en el mundo.

Lo que nunca imaginé es que estas cosas peores se estarían viendo en México.

Es más, hasta hubiera jurado que estas cosas peores, de haberse dado en México se estarían dando por rumbos del jet set y los espectáculos en donde algunitos de nuestros machos alfa estarían dando la gran escapada ‘closetera’, pero nunca, jamás me imaginé que estas cosas feas y peores se estarían dando por rumbos de la política y más concretamente, por los caminos de Los Pinos, esquina con Palacio Nacional.

Hete aquí que por primera vez en la historia de estos tiempos modernos, un presidente de la República, así como lo lees, lector, un presidente de la República estará abandonando el poder con un amparo en el bolsillo.

Y con él, lo estarán haciendo también aquellos que fueron sus más cercanos colaboradores; dígase, el secretario de Gobernación, el de Hacienda, y ni qué decir de la aún titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU, para los cuates, la señora Rosario Robles a la que no le habría valido de nada haber llevado una o varias docenas de amparos, ahora que estuvo de ‘visita’ en el Senado de la República y en donde recibió la peor de las pelas que jamás le hayan propinado a funcionario compareciente alguno.

Trapearon y sacudieron con ella.

Sobre todo el diputado Gerardo Fernández Noroña que se fue a la yugular de la exjefa de Gobierno a la que esculcó hasta por debajo de la cama en donde se encontró al mismísimo Carlos Ahumada, el examante –dicho por el legislador, que conste, a mí que me esculquen– de la señora Robles y a quien también trajo a cuento, lo que naturalmente provocó el ‘patatús’ entre algunos de los legisladores priístas que en materia de moral y esos otros accesorios, (se los ponen y se los quitan a sus antojos ) resultaron más papas que el mismo Sumo Pontífice.

Y la verdad es que no falta a la verdad el diputado.

Sus pares priístas y la señora Dulce María Sauri Riancho, la diputada presidente de la Mesa Directiva le reclamaron que un asunto político lo estuviera mezclando con un asunto privado y personal de la señora Robles.

Y cuando no falta a la verdad es que les precisó que la doña Rosario, en su proceder convirtió un asunto personal y privado en asunto de Estado al involucrarse sentimentalmente con el señor Ahumada, uno de los principales contratistas en su paso por el Gobierno de la Ciudad de México de quien no solo recibió besos y copas, sino carretadas de dinero a cambio, no del amor que ella le daba, que conste, sino de las muchas obras que este alcanzó a hacer en la Ciudad de México.

Y lo peor para la dama en cuestión es que todo el ‘trucutú’ de las tranzas y el romance, don Carlos, su amante, lo dejó bien documentado en su libro, ‘Derecho de Réplica’, pasajes del que echó mano el mansito de Fernández Noroña con lo que les comprobó que lo dicho en la Cámara es un asunto absolutamente público.

Volviendo al caso Peña Nieto, es que en un hecho por demás inédito en la vida del país el todo poderoso presidente estará saliendo de su encargo, ahora sí que, con una mano atrás y otra adelante, desde el punto de vista legal, reducido a la mínima expresión desde el momento en que el INE reconoció el triunfo de López Obrador.

Sabedor, tal vez, de que su vida y su condición es ya prácticamente la de un apestado, Peña Nieto mandó al titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas contra funcionarios federales por parte de las autoridades de Chihuahua.

O, como dijeran pal rancho, el hombre se está poniendo el huarache antes de espinarse a sabiendas de que trae la cola sucia.

Ante este blindaje al que solo les faltó invocar el amparo de Malverde, el gobernador chihuahuense Javier Corral Jurado deploró la decisión del presidente de blindarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las indagatorias del Gobierno de Chihuahua por el caso César Duarte.

A Corral Jurado no le queda la menor duda de que el mexiquense no solo ha puesto en marcha el cinismo político, sino una estrategia para exonerar a cualquier funcionario federal y a él mismo al buscar que la Corte se pronuncie en el caso de desvíos de recursos públicos de la Secretaría de Educación y Cultura en el Gobierno de César Duarte Jaquez, con los que supuestamente se habrían financiado algunas campañas políticas en varios Estados de la República.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Vienen, dicen ellos, con toda la voluntad de Dios y confiados en él de que nos dará chance de pasar a Estados Unidos. Es José y es parte de la llamada Caravana de Migrantes que allende a la frontera sur con México se disponían a entrar a territorio mexicano con un solo fin:

Encontrar en suelo gringo la oportunidad que no han tenido en sus países de origen, en este caso, Honduras y Guatemala.

Y, no. No se trata de ninguna Caravana de Migrantes, es más bien, el éxodo del hambre, los olvidados, los miserables de Víctor Hugo en su versión del Siglo XXI.

El subproducto de la neoliberación, como esos miles sin oportunidad que se ven por todos los confines de México y sirviendo de carne de cañón, las más de las veces del crimen organizado o yendo a parar a la interminable lista de indocumentados en los Estados Unidos, la misma dirección que sigue el éxodo del hambre centroamericano…

Sugerencias y comentarios; [email protected]