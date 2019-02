+ Por descorrerse el velo en los expedientes negros del Cisen y la Policía Judicial Federal + Más de 200 mil cajemenses se quedaron ayer sin recibir a San Valentín, bien bañados y perfumados, “por si abrazo y por si acaso”

A juzgar por lo que se acaba de dar a conocer por rumbos de la Presidencia de la República, todo parece indicar que el asunto del huachicoleo y los arrebatos de la ‘Gaviota y su querido Enrique habrán de pasar a segundo y hasta a un tercer plano.

Y aquí entre nos, no digas que aquí lo dijimos, pero, en un descuido, habrá algunos esfínteres descompuestos y si me apuras, no faltarán aquellitos políticos de la vieja guardia que no solo podrían cambiar de pasito, sino hasta de residencia por aquello de no te entumas y para no hacerle frente a las andanadas que se les podrían venir encima, vía las redes sociales.

Juzgue usted mismo.

El Gobierno de la Cuarta Transformación a quienes aquellos que se han sentido perjudicados con las tremendas sacudidas al guayabo que se han dado y se seguirán dando, acusan de ‘dividir’ y fomentar el odio entre los mexicanos, se aventará la hombrada de abrir los archivos del ahora extinto Centro de Información y Seguridad Nacional, el (Cisen), oscuro organismo que por muuuuuchos años fuera usado como policía política de los regímenes en turno.

Algo así como más de setenta años.

Los mexicanos nos habremos de enterar, también, qué esconden o escondieron por tan largo tiempo los expedientes secretos de la Policía Federal, la que también fuese el brazo armado y ejecutor de ese mismo sistema que ahora se halla en serios apuros y que alguna vez encabezara el veracruzano exgobernador de ese Estado y secretario de Gobernación con Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios.

A propósito de esta ya extinta Policía Judicial Federal, para los que apuntan, esta tuvo sus oficinas y mazmorras a unos pasos del Monumento a la Revolución en la calle de Ignacio Ramírez, enfrente, para ser exactos, del Hotel Palace, muy cerca, también de la avenida Reforma y no son pocas las versiones que se corren por parte de los empleados de la citada hostería que hasta la fecha, por las noches se escuchan algunos gritos desgarradores que, se presume, serían de algunos presos políticos y aquellos integrantes de la guerrilla en los tiempos de la llamada guerra sucia que se vivió en México en la época de los sesentas y buena parte de los setentas.

Por esas mismas mazmorras, por cierto, habrían de pasar algunos personajes del Movimiento Estudiantil de 1968 y aquellos que pudieron vivir para contarla en la matanza de Tlatelolco en donde el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, masacró, con sus hordas, a cientos de estudiantes en octubre de 1968.

Otro personaje, pero de este de corte internacional, sería el comandante Fidel Castro Ruz, quien en alguna ocasión fue detenido por Gutiérrez Barrios y pasó algunas horas en las celdas de la nefasta Dirección Federal de Seguridad en su calidad de ‘huésped distinguido’ del Gobierno Mexicano.

Al tiempo se sabría de la gran amistad que hubo entre Gutiérrez Barrios (jefe político y creador de Manlio Fabio Beltrones Rivera) y el hombre que años después se convertiría, por más de 30 años, como el hombre fuerte de Cuba, tras derrocar el Gobierno de Fulgencio Batista, el primero de enero de 1959.

Volviendo con la inminente apertura de estos archivos, de acuerdo a López Obrador ya se prepara un decreto con el que se estará ordenando la tal apertura en la que se procurará proteger los datos personales de los ciudadanos y de los menores de edad.

Con estas acciones, López Obrador no solo estará cumpliendo con una más de sus promesas de campaña sino que, se estará dando el gusto de enterarse, por cuenta propia, de todo cuanto se decía y se sabía de él porque, como es de suponerse, el ahora titular del Poder Ejecutivo, contaba con un grueso expediente desde los tiempos que, en Tabasco, salió a manifestarse en contra del fraude electoral que le cometió Roberto Madrazo Pintado y con el que nunca estuvo de acuerdo el entonces presidente Ernesto Zedillo quien en varias ocasiones le pidió a Madrazo que renunciara al cargo para devolverle la paz a los tabasqueños.

Como ya es historia, Madrazo se aferró al fraude y así, en calidad de espurio, ‘gobernó’ la tierra del edén, contando siempre, con el repudio de los tabasqueños.

Como quien dice, no se vayan que esto apenas empieza a ponerse bueno porque, para los que apuntan, la citada apertura tendrá que ver con lo correspondiente a la parte política, porque, según AMLO, ya no debe haber reservas en este sentido.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Independientemente de los memes que originó el desperfecto que dejó sin agua a algunas colonias del sur de Cajeme, por aquello de que hubo algunos y algunas que no pudieron recibir a San Valentín como Dios manda, es decir, bien bañado y perfumado, “por si abrazo y por si acaso”, vale apuntar que sacaron la canasta para volver el alma a los enamorados, tanto el titular de Oomapas Cajeme, Rodrigo González como su segundo de abordo en el área técnica, ingeniero Fructuoso Méndez Valenzuela.

El desperfecto, como ya es sabido, se originó por parte de la compañía contratada que trabaja en el área del bulevar Ramírez y las calles Jalisco y 200, dejando sin agua a poco más de 200 mil cajemenses…

