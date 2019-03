+ Se pasea por el mundo apóstata del Chamuco con apocalíptica profecía; “La estructura física de la Iglesia en Norteamérica pronto será liquidada + Mientras Durazo admite que se le agota la paciencia al mexicano, el narco escribe su propia serie en las redes

La historia universal enseña que, de haber frenado a Adolfo Hitler a tiempo, cuando todavía estaba en el bote en donde se pasó nueve meses de su existencia, acusado de revoltoso, la humanidad se hubiera evitado el holocausto mundial desatado por este deschavetado tipo que, a un tris, estuvo a punto de exterminar a la mayor parte de la población en busca de su raza homogénea, su raza aria, la que solo existía en su retorcida mente.

Para desgracia de sus propios antepasados, los judíos, su raza de origen, apenas hubo salido del tanque, –dirían en Navojoa– el tipo se dedicó a reorganizar el Partido Nacional Socialista, mediante el cual habría de alcanzar su sueño; la Cancillería Alemana que posteriormente lo llevaría al poder absoluto de la Alemania Nazi y de ahí… a desatar la segunda de la más grande de las pesadillas jamás imaginada por el hombre.

Sirva lo anterior para prevenir al hombre de un tipo que por estos momentos recorre Italia para apoyar a los partidos ultraderechistas a efecto de que conquisten el Parlamento Europeo en las elecciones de mayo próximo.

Es de origen estadounidense y acaba de ‘saltar a la fama pública’ a través de la prensa mundial porque acaba de advertirnos a los mexicanos que, en estos momentos, estamos siendo gobernados por un presidente “populista”.

Ya más en serio, el de nombre Steve Bannon que cuenta en su haber, el haber sido jefe de asesores de Donald Trump, acaba de hacer unas declaraciones que lo pintan de cuerpo entero y lo perfilan además como el Hitler del Siglo XXI.

En su encuentro con la prensa italiana, al abordar el caso México, se pronunció a favor de la construcción del muro antiinmigrante anunciado por Trump y ya entrado en gastos la emprendió también en contra del Papa Francisco al que criticó por oponerse al citado muro y por hablar a favor de los inmigrantes.

En su opinión, al ahondar sobre el muro dijo que este se debería construir lo más pronto posible.

“No solo soy un gran defensor de la (construcción) del muro (entre México y Estados Unidos), sino que también creo que se debería construir lo más pronto posible. Creo que necesitamos esta solución para que podamos detener a los cárteles, no solo a los de la droga, sino también a los que trafican con seres humanos”, dijo el excolaborador de Trump.

Por lo que hace al Papa Francisco, dijo que este es el vicario de Cristo en la tierra, “no obstante, cuando va y habla de política, eso no tiene nada que ver con la teología y la Iglesia Católica; el Papa ha sido constante en decir que todos los problemas del mundo se deben a los movimientos nacionalistas y a los populistas, debería dejar de poner énfasis en ciudadanos libres”.

Y arremete:

“Debería empezar a concentrarse en el cáncer de la Iglesia Católica”.

En su discurso que seguramente puso a la curia mundial con el “Jesús en la boca”, el apóstata de Lucifer les recordó a los colegas italianos que, en Estados Unidos, los fiscales generales han abierto casos judiciales en todos los 50 Estados; la estructura física de la Iglesia en Norteamérica pronto será liquidada”.

¡¡Recontra anatema!!!

Y cerró su discurso come curas con otra advertencia:

“El Papa debería dejar de criticar a Trump y empezar a preocuparse por la crisis de la Iglesia Católica”.

Ahora sí que, Dios los agarre confesados y a nosotros que no nos olvide.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… En entrevista que concedió hace unos días a colegas de la prensa nacional, el todavía secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño hablaba de que la paciencia del mexicano ya estaba llegando a su límite, pero le faltó agregar que además de esto, el mexicano de a pie, usted y yo, lector, no hemos perdido nuestra capacidad de asombro y de sensibilidad y no podemos aceptar como un hecho recurrente acciones como las ocurridas últimamente en Veracruz, en donde los sicarios, armados hasta donde la espalda pierde el nombre, para no decirlo al estilo de Pepito, el de los cuentos, no solo se pasean, sino que se integran al carnaval veracruzano, ante la complacencia de las autoridades.

De los tres niveles de Gobierno, para acabar luego.

Y, menos, desde luego, podrá acostumbrarse el mexicano común a ser testigos, de ver cómo los sicarios ‘ajustician’ a sus enemigos y de ostentarse como absolutos dueños de los territorios que literal y físicamente dominan, como según se describe en un buen número de videos con los que, de veras, fácilmente se podría integrar toda una serie y que deja en mera caricatura el episodio vivido hace unas horas aquí en Sonora en donde un supuesto comando armado, irrumpió en el Rancho La Noria, propiedad del ganadero Sergio, el Peque Torres, suegro, para mayor señas, de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano.

