+ Se siguen dando palos de ciego por rumbos de la PGJE; cambios anunciados no dicen gran cosa + Estará hoy en Cajeme Daniel Baranzini en rueda de prensa

No sé tú, pero yo, como la mayoría de los sonorenses seguimos pensando que ni la fiscal general, la señora Indira Contreras, menos el señor que en el apellido lleva la penitencia, --David Anaya Cooley-- tienen una estrategia específica que a los sonorenses del sur del Estado nos haga pensar que ya podemos salir tranquilos, sin el Jesús en la boca y el temor de ya no volver a nuestras casas.

Y no lo tienen, por una sencilla razón.

De no haberse llegado a los más de 60 ejecutados y la muerte del menor de cuatro años, en lo que viene siendo la última ejecución registrada en la región en que padre e hijo resultan asesinados, las cosas seguirían igual por rumbos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Cómputo, Coordinación, Comunicación e Inteligencia.

Los mismos tipos que ahora han sido removidos, más no renunciados, seguirían en sus cargos y de igual manera, no habría necesidad de haber hecho un “análisis a fondo de resultados de los mandos operativos de la Policía Estatal de Seguridad Pública”, para que llegaran los nuevos mandos.

Aquí en Cajeme y Guaymas, en donde han caído algunos jefes y exjefes policiacos no se requiere ningún análisis profundo para concluir que tales mandos y la ‘Carabina de Ambrosio’ siguen siendo la misma cosa; no han funcionado ni van a funcionar mientras no se llegue al fondo del problema y se lleven a cabo no simples movimientos que, de veras, pongan un alto a la barbarie y tierra sin ley en que se ha convertido Cajeme.

Un territorio que, parafraseando al slogan de conocida empresa telefónica, sigue siendo territorio del crimen organizado y lo seguirá siendo aun con la llegada de ‘Rambo’ y los ‘Cuatro Fantásticos’.

De los nombres de los ahora designados, ni caso mencionarlos.

Son más de lo mismo.

Lo que verdaderamente urge es que tanto la señora Contreras como los llamados “altos mandos” de la Fiscalía General de Justicia sean citados ante el Congreso y desde ahí nos expliquen qué otras medidas --no simples aspirinas como los enroques anunciados--, se habrán de tomar para que nos digan el por qué la autoridad responsable de que estas cosas no estén sucediendo hayan sido rebasadas y el crimen organizado haya tomado como suyas las calles de buena parte de los municipios sonorenses.

Más de sesenta asesinatos en menos de un mes en Cajeme y el abominable asesinato de una inocente criatura de apenas cuatro años de edad, junto con su padre --y lo peor, según se sabe, gente inocente que nada tenía que ver con estos asuntos-- lo justifican.

Ya encarrerados, que nos digan qué sentido tiene el que se nos diga que fulano de tal es removido de tal cargo, --en este caso el ahora exdirector operativo de la PESP, José Antonio Flores Vázquez-- “y ahora se integra a la Fiscalía General de Justicia para fortalecer los trabajos de investigación”.

Es decir, por lo que se entiende, no sirvió en el puesto anterior y es relevado por Néstor Manuel Plascencia Zúñiga de quien no se dice qué cartas ni con qué experiencia cuenta para el cargo.

Lo dicho: simples palos de ciego.

Por el mismo tenor las cosas con la llegada de Rubén Campos Padilla como coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de Omar Gómez Ruiz como coordinador general del C5i, de quienes tampoco se dice media palabra en materia de experiencia y trayectoria.

Solo se sabe que, “llegan con el firme propósito de reforzar la seguridad de los ciudadanos mediante la implementación de la tecnología e inteligencia contra el crimen con el uso de los últimos avances en la materia en todo el Estado”, si, pero cuyos resultados seguimos esperando, sobre todo cuando municipios como Guaymas, Empalme, Rosario y Cajeme, han sido convertidos en un dantesco escenario del crimen.

Algo más o menos ocurre con la llamada Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz los que, desde ayer se sentaron para iniciar con las investigaciones, dicen ellos, para dar con los responsables de la agresión armada en donde una persona menor de edad fue privada de la vida, y otras dos resultaron lesionadas por las esquirlas.

No estaría por demás que, ya reunidos, incluyan en sus investigaciones la muerte del padre del menor de cuatro años, el doble asesinato ocurrido hace unos días por la calle Michoacán, casi esquina con Guerrero, y los más de sesenta ajusticiamientos –más lo que se acumule esta semana, porque, por lo visto, esto no hay quien lo pare– que se han registrado en la otrora pacífica Cajeme, la misma que, ojo, no ve la luz del túnel, hace por lo menos unos diez años, lo que habla muy claro que esto no es de ahora, como tampoco hay que olvidar que en campaña, hubo algunos que se comprometieron a poner fin a este ola de violencia que de tiempo atrás agobia a los cajemenses.

