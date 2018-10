+ ¡Sin albur!! Conforma EU grupo de Élite; vienen por cárteles mexicanos + Urge recobrar imagen urbana de Cajeme; anuncian Programa de 100 días

Por increíble que parezca, José G. Cruz, el autor de la historieta de El Santo, revista de gran éxito que entretuvo a varias generaciones con las peripecias del gran luchador mexicano (Rodolfo Guzmán Huerta, 1915–1984), no solo se adelantó a la tecnología en comunicaciones, sino en las estrategias que harían posible el triunfo del bien sobre el mal.

Los chamacos de aquella época --a principios de los sesenta, por lo que a mi toca) íbamos de la emoción al asombro cuando veíamos que el ídolo de la pantalla grande, sacaba su reloj de pulsera y desde ahí se comunicaba en cuestión de segundos con el jefe de la policía o el mismo Blue Demond cuando ambos compartieron créditos en la cinta, ‘Santo contra las momias de Guanajuato’, en tiempos que, como el lector comprenderá, aparatos de tan sofisticada tecnología solo existían en la mente de los creadores de las películas del ídolo de todos los tiempos.

De ahí nacería precisamente la frase:

“¡Llamando al Santo y valiendo madres!

No fueron pocas las veces que ‘El Enmascarado de Plata’ echó mano de sus múltiples relaciones con la Interpol y otros súperagentes como ocurrió en el filme ‘Operación 67’ al lado de Jorge Rivero en el que combinaron estrategias con policías de otros países para enfrentar y derrotar a los malos, igualito, exactamente que como está a punto de ocurrir casi setenta años después.

Por increíble que parezca cualquier parecido o semejanza con la alianza que se acaba de firmar entre autoridades mexicanas y el departamento de justicia de los Estados Unidos será mera coincidencia.

¿El propósito?

Hacerle frente, de manera conjunta de la única forma que era posible para enfrentarse a un monstruo de mil cabezas que como la Hidra de Lerna, (monstruo acuático con forma de serpiente, policéfala y aliento venenoso, sin agras) se ha convertido en una seria amenaza para los gobiernos de ambas naciones y que a México lo tiene ya casi de rodillas.

Y no se trata de un plan más en el que los vecinos del norte ponen la lana y las familias mexicanas ponen sus muertitos en un interminable episodio de terror y muerte.

No. Por primera vez en la historia, ahora sí parecen venir en serio las cosas.

Nada que ver con el fallido ‘Plan Mérida’, u otras tantas estrategias que se han quedado en el camino en tanto que la narco violencia se incrementa a la par del consumo y el trasiego de drogas entre ambos países.

Se trata, según el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, de una nueva Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado Trasnacional que desarrollará un plan estratégico destinado a “acabar por siempre” con los grupos criminales.

Y va mucho más allá:

“Además de que nuestros esfuerzos serán mucho más focalizados y más efectivos que nunca se combatirá a las cinco organizaciones criminales que el Gobierno de Trump designó como “amenazas máximas” para Estados Unidos”.

Como quien dice les pusieron nombre y apellido.

Se trata del grupo Hezbolá (el llamado Partido de Dios, la MS-13,el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo.

Es decir, tres nuestros y dos extranjeros.

Y son tan en serio los planes del Gobierno gringo que la llamada Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado Trasnacional será encabezado por el subprocurador de Justicia, Rod Rosentein, el mismo funcionario que designó al fiscal especial Robert Muller para investigar la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

A su vez, esta misma fuerza de tarea la que desde ya debe detener santo y señas de cada uno de sus objetivos, estará organizada a través de la creación de varios comités, cada uno de los cuales tendrá a su cargo una de las cinco organizaciones designadas como “máximo amenazas” trasnacionales a la seguridad nacional de Estados Unidos entre los que se cuenta, según estos, a los cárteles mexicanos, el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el Cártel del Golfo además de los Zetas, mientras que más al sur de nuestras fronteras, la llamada Mara Salvatrucha.

Como quien dice los cinco jinetes del Apocalipsis.

Estos y sus principales jefes, lo mismo que sus integrantes, ya están en el ojo de estos que serán sus próximos cazadores:

Para el subcomité del Cártel de Sinaloa fue designado el fiscal Matthew Sutton, de la oficina de la Fiscalía para el Distrito sur de California.

Sutton tuvo a su cargo varios procesos judiciales contra miembros del cártel y encabezó investigaciones internacionales contra líderes del grupo, lo cual resultó en el decomiso de millones de dólares en ganancias y de miles de kilogramos de droga, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

El fiscal Robert Emery, de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, tendrá a su cargo el subcomité del clan del Golfo.

Emery fue el fiscal que logró la condena contra Henry de Jesús López Londoño, acusado por Washington de ser uno de los líderes de esa organización y de dirigir un comando de más de mil hombres armados.

Para el subcomité de MS-13 fue designado el fiscal John Durham, de la oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York. El funcionario ha sido uno de los principales fiscales contra la organización MS-13 en Long Island.

Finalmente, el subcomité del grupo Hezbolá será coordinado por el fiscal Ilan Graff, de la oficina de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Ahora la pregunta de los 64 mil es cómo le van a hacer los vecinos del norte si, como vemos, son el país de mayor consumo de cocaína y algunas otras yerbas, del mundo y México ha sido de siempre, su principal proveedor además de algunos otros países como Colombia y Guatemala.

Que yo recuerde, la mayoría de los primeros cien días de Gobierno anunciados, por ley, de parte de los ayuntamientos, además de servir para tres cosas, sirven también de lucimiento personal para el alcalde en turno y buena parte de sus principales colaboradores. Ojalá que en esta ocasión no sea el caso y tanto el alcalde Sergio Pablo Mariscal, como los encargados de Seguridad y Obras Públicas se pongan de veras las pilas y en menos de cien días, si bien no se tengan los resultados que se desean en materia de seguridad si nos tengan una mejor ciudad, con un mucho mejor aspecto, que deje de ser la ciudad greñuda que hemos venido soportando en los últimos años. Los cajemenses, de veras, no se merecen una ciudad como la que nos heredaron. ¡Así sea!

Cada uno de los cinco subcomités deberá presentar un plan con recomendaciones específicas dentro de los siguientes 90 días, para proceder contra las organizaciones criminales transnacionales.