… Sin perder la capacidad de asombro

HACE años que Cajeme y otras partes del sur de Sonora registran decenas de muertes violentas. Anuncios van y anuncios vienen: Se reúnen por el diseño de estrategias para buscar el regreso de la paz y la tranquilidad. Se anuncia el envío de cientos de policías federales para reforzar la vigilancia. ¿Resultados? Casi nulos.

Estamos a punto de llegar a los primeros veinte días de febrero y las muertes violentas en el Yaqui rebasan la veintena. Sin embargo, no podemos perder la capacidad de asombro. La inseguridad es un sentimiento interior que domina nuestras acciones.

En el caso de la capital, Hermosillo, el asombro ha empezado a asomarse a los rostros de los ciudadanos. Días consecutivos con balaceras en colonias como San Luis y otras del norte y un sábado sangriento con el ataque armado a dos comunicadores. Uno de ellos falleció en el lugar de los hechos. El otro, gravemente herido.

La sociedad sonorense está consternada. La autoridad responsable de actuar adelanta algunos datos, pero por encima de ello, la violencia no para. Sigue.

Ahora, los habitantes de Sonora, están llegando al límite de pensarla hasta en dos ocasiones antes de salir con la familia a algún centro de recreo, por el gran temor de estar en el lugar y la hora equivocados.

Siempre que se vive un escenario de zozobra, deberá recordarse que la primera obligación del Estado es garantizar la paz y la tranquilidad a sus habitantes.

Este es el momento de preguntarse por la utilidad de todas las inversiones que se han llevado a cabo para instalar tecnología de punta que permita castigar a los delincuentes, pero sobre todo, para sacarlos desde debajo de las piedras si es necesario.

Se requiere eficiencia y eficacia si desea inhibirse el delito y al delincuente. La impunidad sólo genera mucho más inseguridad.

Por todo ello la gente no puede perder su capacidad de asombro.

AL ESTILO Salinas de Gortari, el Presidente López Obrador “no vio ni oyó” a mujeres que le gritaron en Mazatlán, Sinaloa, este sábado, exigiendo una respuesta ante el anuncio del retiro de apoyos a las estancias infantiles de Sedesol en el país… Las protestas se han extendido a todo lo largo y ancho de la república, pero sale a relucir la terquedad y lo obsecado en sus decisiones del Presidente de México… “Se acabó –dice- vamos ahora a otorgar ese apoyo directamente a los padres, ya no a las estancias infantiles”… ¿Pretexto?, una tercera parte del total de esas guarderías registraron números inexactos de niños inscritos… Un ejemplo más de que para eliminar un mal, se elimina a todo el cuerpo, según el estilo “amlover”…No se requiere ser tan ingenuo para entender que el objetivo es político… Generar nueva “clientela” rumbo a las próximas elecciones… Sean constitucionales o no lo sean… A su vez, la responsable del Programa Nacional de Estancias Infantiles de la nueva Secretaría para el Bienestar Social (antes Sedesol) Clara Torres Armendáriz, renunció este fin de semana ese cargo por no estar de acuerdo en la medida tomada por la Presidencia de suspender el apoyo a dicho programa… Y seguramente la inmensa mayoría de las madres trabajadores que ahora elevan esa protesta, votaron por López Obrador.

ADOLFO Rivera Castillo, un profesional que sin duda alguna ha dejado su huella como Rector del Instituto Tecnológico de Hermosillo, haciendo de esa institución de las mejores de México y con los mejores egresados de Sonora, dio por terminado su ciclo en ese cargo y está procediendo a retirarse… El director general del Tecnológico Nacional de México, doctor Enrique Fernández Fassnacht-, envió con fecha 15 de febrero una carta-reconocimiento a Rivera por su extraordinaria labor… Talentos como el del maestro Rivera no deberían ser desaprovechados… A pesar de que en esta “4-T” desdeñan perfiles aptos y están invitando a ocupar los cargos públicos a verdaderos ignorantes, gente probada como Adolfo Rivera podría seguir siendo útil a nuestro país… ¿No le parece?

CON AUGURIOS de consumarse una “posible revolución” se llevó a cabo la asamblea de la asociación ganadera local de Cajeme… Y la advertencia fue en términos de que gente de Daniel Baranzini, cobijado por MORENA y por “padresistas esperanzados en el regreso”, elaboraron un plan para echar abajo las aspiraciones del actual presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Héctor Platt, de que pudiera reelegirse en el cargo… Lo que trascendió ante débiles intentos de “baranzinistas”, es que el dirigente de la asociación, simplemente hizo valer el reglamento y la asamblea se llevó a cabo sin mayores confrontaciones.