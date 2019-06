+ Tijuana; de acto de protesta, a festejo republicano en el que se matan dos pájaros de un solo tiro + Ebrard, con los bonos por las nubes; no habrá aranceles

A excepción de los actos de desagravio a la bandera que presentara el Gobierno de México en los tiempos de México 68 que terminó con las renuncias de Octavio Paz, como embajador de México en los Estados Unidos y del rector de la UNAM, de aquellos días, en México no se tiene registro de un acto similar al que está convocando para hoy sábado el presidente López Obrador y que tendrá lugar en la ciudad de Tijuana.

Prácticamente desde el patio mismo de los Estados Unidos.

Para los que apuntan y para los que van llegando, el evento, denominado como “Acto de unidad en defensa de la dignidad de México”, tiene que ver con la mariguanada que acaba de anunciar el pelos de elote de Donald Trump, en el sentido de imponer un arancel del cinco por ciento a las importaciones de nuestro país.

Para hay además otra arista que conviene destacar en torno al asunto al que ya se han solidarizado algunos alcaldes, funcionarios, legisladores y desde luego, una buena cantidad de gobernadores, entre estos, la sonorense, Claudia Pavlovich Arellano, quien ya fijó su postura de apoyo en torno al tabasqueño, posición que, ojo, no hemos visto por parte de los legisladores y regidores sonorenses, incluidos los de Morena --locales y federales-- que hasta la fecha no han dicho esta boca es mía para rechazar esto que no es otra cosa que una abierta guerra comercial, por lo demás equivocada de un desquiciado que andando en campaña por la reelección no se va a detener para agredir a México como ha sido su constante desde que por desgracia arribó al poder.

De ahí que el pretexto de castigar a México, por no frenar el flujo migratorio siga siendo tan solo eso; ganas de jorobar y no más.

Curiosamente, quienes deberían ver en esto un perfecto pretexto para reconciliarse con el ciudadano de a pie que de siempre los ha tenido como una perfecta cueva de Alí Babá y sus 40 ministros, son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes a través de su titular, el Ministro presidente, Arturo Zaldívar, ya pintaron su raya y le han dicho a López Obrador que si sabe contar que simplemente no cuente con ellos.

Así como se lee.

Los ministros, todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han declinado la invitación para asistir al llamado “Acto de unidad en defensa de la dignidad de México”, convocado por López Obrador ante la amenaza del Gobierno de Trump de imponer aranceles a las importaciones de México.

Muy chistocitos, en su explicación, lo señores señalan que han determinado no asistir, “sin perjuicio de su solidaridad con la causa de este evento”, alegando que fijar una postura respecto a la política exterior le corresponde al Ejecutivo Federal en coordinación con el Senado de la República.

“En ese sentido, toda vez que el Poder Judicial Federal no tiene facultad alguna en materia de política exterior y, además, dado que es importante preservar su autonomía e independencia ante la eventualidad de futuras controversias en relación con medidas que pudiera adoptar el Gobierno Mexicano en materia comercial, se determinó que los ministros no asistan al acto al que fueron convocados”, explicó el Consejo de la Judicatura en un comunicado.

Por lo visto se les olvida que la agresión es en contra de la República y que ellos son parte del Pacto de la Unión, como uno más de los tres poderes que la integran y que por igual están para defender la dignidad de México acto al que ha convocado el titular del Poder Ejecutivo, por la unidad y la dignidad del pueblo de México.

Pero, ¡momento!!

Al que se le han ido los bonos hasta las nubes es al canciller Marcelo Ebrard luego de que, con esta hora, --minutos antes de cerrar estos apuntes-- el mismo Trump, en compañía del exjefe de Gobierno capitalino, anuncian que la tal medida que según esto habría de entrar en vigor a partir de éste próximo lunes, ha quedado cancelada y sin efecto.

De la Presidencia de la República se informa que, de todas formas, el acto programado para hoy sábado y que estará siendo presidido por López Obrador no se cancela y habrá de realizarse.

Para los que apuntan, el acto en cuestión únicamente cambia de aires; lo que se tenía programado como un acto de protesta, cambia a un acto de festejo en el que el tabasqueño y los morenos estarán tumbando dos pájaros de una pedrada; el logro alcanzado por Ebrard y las dos gubernaturas alcanzadas por Morena; Baja California, sede de la reunión cumbre con tintes de pacto republicano y Puebla, que de panista, se convierte en importante bastión para los fines morenistas con rumbo al 2021.

Tú me entiendes, lector.

