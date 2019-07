+ Todo está dicho en el caso BC; no habrá ampliación de periodo + Llega hoy a Cajeme la fórmula Ortega-Pepechón

A menos que, de plano Jaime Bonilla, el gobernador electo de Baja California se quiera quedar montado en su macho, en este escabroso asunto en el que Bonilla quiera hacer un triple, con un simple podridito atrás de segunda base, todo está dicho.

El posicionamiento emitido hace unas horas por el Congreso de la Unión, no es solo una simple opinión, ni es tampoco un exhorto más.

Con el solo hecho de que los legisladores le están pidiendo al gobernador Quico Vega de la Madrid y al mismo Congreso local que no haga pública la enmienda que ampliaría el mandato del gobernador de dos, a cinco años, le están diciendo a Bonilla que se deje de cosas y que a partir de noviembre próximo se ponga a trabajar por el período a que fue electo y que no le busque más ruido al chicharrón.

Esto, en respuesta, seguramente a la serie de protestas en que se ha visto inmerso el pretendido albazo que Bonilla y su camarilla pretendieron asestar a los bajacalifornianos.

Además la conclusión a que llegan los legisladores federales es más que contundente:

Bonilla y el resto de los aspirantes, entre los que habría que incluir aquí a todos aquellos que participaron en la contienda electoral de Baja California como alcaldes y diputados, sabían a qué tipo de elección iban y a cuál habría de ser el período que habrían de durar en sus cargos.

A simple vista, no hay mucho que alegar, a sabiendas de que cada quien ya sabía a que tipo de elección se sometían.

De ahí que no hay mucho de que asombrarse cuando el legislativo federal exhorta a dejar sin efecto el decreto 112, mejor conocido como el decreto de la vergüenza aprobado el 8 de julio pasado y, en consecuencia, ‘realice las acciones correspondientes’.

Ya si un pronunciamiento como este no hace reflexionar a Bonilla quien ayer les pidió a los integrantes del Congreso Federal no meterse en asuntos que solo corresponde al Estado libre y soberano de Baja California, pues no quedaría otra que dar paso a la salida que propone el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo en el sentido de acudir a la desaparición de poderes en Baja California en aras de ir por el rescate de la gobernabilidad en esta región del país en donde según los Memes del Momento se está reeditando el caso la ‘Ley de Herodes’, –o te alineas o te ‘jodes’, película en la que el alcalde –Damián Alcázar– hace y deshace, mueve y tuerce la Constitución a su antojo.

El posicionamiento firmado por legisladores integrantes de todos los partidos es muy claro y deja sin efecto cualquier acción posterior antes y después de las elecciones al precisar lo siguiente:

“Se transgrede el principio de certeza electoral –y cita un sin números de artículo– toda vez que la convocatoria original para elecciones de gobernador establecía el periodo de dos años y bajo esas condiciones participaron los partidos, coaliciones y candidatos y bajo esas condiciones, la ciudadanía acudió a depositar su voto.

Y por último, el golpe final cuando le recuerdan a Bonilla y sus seguidores lo siguiente:

“Se violenta el principio de No Reelección de gobernadores, toda vez que si el gobernador electo, Jaime Bonilla, una vez concluido su periodo de Gobierno, el 31 de octubre de 2021, continúa ocupando el cargo, encuadraría dentro de las hipótesis establecidas por el Artículo 116, fracción 1, párrafo tercero de la Cpeum, que es muy claro al establecer que, ‘en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo’.

Lo dicho, no hay más qué decir.

Por cuanto a la siguiente opción o recurso que pudiera quedarles como es ir ante la Suprema Corte de la Nación, para continuar en su terquedad, conviene traer a cuento la parrafada en la que, como les dijera López Obrador a los productores agrícolas, “ni pierdan su tiempo”:

“Es importante considerar que los procesos electorales tienen como fin –Artículo 41 Cpeum– la renovación de los poderes, Legislativo y Ejecutivo, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, lo anterior en ejercicio de la soberanía del pueblo, misma que habrá de ser ejercida en los términos establecidos en la Constitución Federal y en las particulares de cada Estado, no podrán contravenir en ningún caso con las estipulaciones del pacto federal.

Y agrega:

“En el mismo sentido, la propia Constitución Federal establece en su Artículo 133, la supremacía de ésta sobre las de cualquier norma de carácter general incluidas las constituciones de las entidades federativas.

Caput.

FIERRITOS EN LA LUMBRE… Hoy viernes estará por Cajeme la fórmula que integran la yucateca Ivonne Ortega y el sonorense, Pepechón Alfaro, mismos que aspiran a dirigir lo que queda del PRI a nivel nacional.

La cita es faltando diez minutos de las cinco de la tarde en un hotel de la Miguel Alemán y Allende y sería muy interesante que cualquiera de los dos nos digan qué esperan hacer, cómo esperan frenar la cargada que está por aplastarlos.

La siguiente pregunta es, cómo esperan convencer a la mayoría de los gobernadores priístas que ya se alinearon en torno a la candidatura de ‘Alito’, Alejandro Moreno, el candidato oficial de la cúpula priísta integrada por Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto?

Es pregunta.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com