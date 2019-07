… Y parece ganso

Los ministros que cubren los días de asueto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá- desecharon por ‘improcedente’ y lo más rápido posible, dos controversias constitucionales interpuestas por los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali, en contra de la Reforma Constitucional que permitiría a Jaime Bonilla, gobernar Baja California por cinco y no por dos años.

Lo que habría que precisar con toda puntualidad es el origen de los dos ministros que están de guardia en estas vacaciones de la SCJN. Tanto Esquivel como González Alcántara son –digamos- de ‘nuevo ingreso’ en el Máximo Tribunal de Justicia del país. Ambos han sido las propuestas más recientes de Andrés Manuel López Obrador para ocupar esos cargos.

El presidente de la República dijo ayer en su ‘mañanera’ que no lo anduvieran culpando de una Reforma Constitucional que depende totalmente de una entidad federativa. Y con toda razón, llamó “hipócritas” a la oposición (legisladores panistas y priístas de BC) quienes con su voto en las sesiones del Congreso local sacaron adelante lo que hoy se conoce como ‘Ley Bonilla’.

Sin embargo, ha quedado registrado también el dato de que esa Reforma en la Constitución Política de Baja California, se dio exactamente días después de que AMLO hiciera una visita a esa entidad y sostuviera una conversación con el gobernador electo para estar en Palacio solo dos años, Jaime Bonilla.

El punto más sensible y controversial de esta reforma local es el precedente negativo que dejaría al mismo Congreso de la Unión, es decir, a las cámaras de los diputados y de los senadores, porque podrían abrir la puerta a una reforma que permitiera a López Obrador perpetuarse en el poder.

Si a este escenario se suma el ‘extravío’ del documento firmado por el presidente el pasado 19 de marzo, donde se comprometía a no reelegirse y que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordenó entregara una copia certificada, la suspicacia ha aumentado. Inclusive, cuestionado ayer sobre este tema, el presidente anunció que firmaría otro documento donde dejaría claro su voluntad de no reelegirse y ante la presencia de un notario público, como si en determinado momento la voluntad del Congreso de la Unión no estuviese por encima de cualquier compromiso firmado ante diez notarios.

Total, que la duda sobre el experimento bajacaliforniano con miras a posibilitarlo por la Cuarta Transformación, continúa vigente, a menos que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo invalide jurídicamente en el futuro no muy lejano.

José Martín Godoy Castro, secretario de Seguridad Pública de Michoacán y quien falleciera trágicamente en el accidente de helicóptero registrado ayer por la mañana en esa entidad, había sido el delegado de la PGR en Sonora cuando se dieron los hechos de la tragedia de la Guardería ABC, aquel 5 de junio del año 2009.

Nahúm Acosta, un panista de Agua Prieta, escribió ayer en su cuenta personal de Twitter que en realidad, el exgobernador Guillermo Padrés está recorriendo todo el Estado y sosteniendo encuentros con diversos grupos de militantes del Partido Acción Nacional… Desde luego, el escenario dentro de ese partido se presta para que el exmandatario sonorense trate de reposicionar su imagen, a pesar de que está siendo procesado, que anda en libertad condicional bajo fianza y que mantiene atado a su tobillo un brazalete electrónico, a través del cual, la Fiscalía General de la República lo pudiera ubicar de inmediato… Y es que no es secreto alguno: Padrés logró el control de Acción Nacional de nuevo con la llegada de Ernesto Munro a la presidencia del comité estatal de ese instituto político.

Llegó el turno ahora de Carlos Romero Deschamps, quien ayer fue expulsado como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros y como miembro de este organismo… No se perdió tiempo para designar a un nuevo dirigente en la persona de Juan Morales… Simple y sencillamente, fue hacer a un lado a quien ha compartido el mando en Petróleos Mexicanos desde hace muchos años… Tampoco extrañará que la llamada ‘toma de nota’ reconociendo a la nueva dirigencia sindical, procederá sin problema alguno y con la mayor rapidez…