17 días de esperanza transcurrieron y en Lomas Taurinas todo terminó y México cambió

HABÍAN TRANSCURRIDO 16 DÍAS del parteaguas político del 6 de marzo de 1994. LUIS DONALDO COLOSIO era otro. Atrás había quedado los días de pesadumbre y de incierto porvenir. Ya no más sobresaltos con el ruido del teléfono. Ya no más sustos con la anunciada llamada de Los Pinos.

MANUEL CAMACHO SOLÍS se había reunido con el candidato presidencial un día antes en la Ciudad de México. Se habían limado asperezas y, al parecer, había aceptado lo irremediable. Estaría, en lo sucesivo, al lado del candidato de su partido. Ese 22 de marzo, en el hotel Executivo de Culiacán, Sinaloa, Colosio declaró al reportero de la revista Proceso, ELÍAS CHÁVEZ, que a Camacho lo quería a su lado, no enfrentado a él. “Ahora sí, ¡vamos para adelante!”, exclamó un jubiloso Luis Donaldo. (24 horas después, a bordo del vuelo de Aeromonterrey La Paz-Tijuana, Elías Chávez me comentaría que no había visto a Colosio tan contento y entusiasmado como en la entrevista de un día antes. “Es otro, Mario, le vi determinado. Va a ganar la elección sin problemas”).

Ya había recorrido la mayor parte del país y se decía que volvería a caminar el sendero andado. “Dicen que pasando Semana Santa va a haber cambios”, me comentó Elías.

--¿Qué cambios?

--En la coordinación de la campaña y en el área de comunicación.

--¿Se va Zedillo?

--Solamente lo van a cambiar.

El 23 de marzo era miércoles. En el hotel Tres Ríos de Culiacán, los periodistas acreditados nos levantamos muy temprano. Debíamos estar en el aeropuerto a las 8 de la mañana. No había tiempo para desayunar de modo que nos preparamos café en el restaurante y nos fuimos a abordar nuestro avión. Por primera vez reinaba un ambiente de sosiego en el grupo de periodistas. Se habían convencido de que el “no se hagan bolas” del presidente CARLOS SALINAS iba en serio: Colosio sería candidato hasta las elecciones y seguro presidente de la República.

Ahora me veo, en los recuerdos, alegre, triunfante, como si yo fuera parte de ese triunfo anticipado que veía como algo cierto.

Unos minutos antes de las 10 de la mañana, arribamos al aeropuerto de La Paz Baja California Sur. Traía en mente la idea de recordarle al candidato la entrevista antes de llegar a Sonora. Tendría que ser ese mismo miércoles para que se publicara en los tres periódicos de la cadena el viernes, día en que Colosio llegaría a Ciudad Obregón. Por eso, cuando llegamos a La Paz, no abordé el camión de prensa. “Ya veré después en que me voy a la ciudad”, pensé.

Al Jet Lear con Colosio a bordo, llegaría media hora después. Había personas en el andén. Una de ellas, era mi amigo CÁSTULO RAMÍREZ GARCÍA, sonorense y gerente de Banrural en La Paz.

--Yo te llevo a la ciudad. Por lo pronto, vámonos a desayunar almejas chocolatas al malecón— me alegró la mañana.

--Seguro, pero antes debo esperar la llegada de Luis Donaldo. Tengo qué verlo para lo de la entrevista. Lo abordé a su arribo. Le dije de la entrevista. Fue categórico con la respuesta:

--La haremos en Tijuana. No te me alejes, en cualquier momento te voy a hacer una seña para sentarnos a platicar. Eso fue lo más agradable que había escuchado en toda la campaña. Me fui con Cástulo intensamente contento a disfrutar unas chocolatas. Fue una mañana de enorme felicidad para mí. Un poco después de las 2 de la tarde, el avión de Aeromonterrey despegó con destino a Tijuana. Me sentía relajado. Sabia, por Elías Chávez, del maravilloso estado de ánimo que presentaba Colosio. Todo parecía ir bien. Camacho era un recuerdo borroso. El horizonte no podía ser más prometedor. Ya se percibía la tradicional ‘cargada’ en torno al candidato. En el aeropuerto de Tijuana me acerqué a uno de los fotógrafos de prensa que viajaban en la campaña, para recomendarle que no se apartara de mí. Que en cualquier momento el candidato me concedería una entrevista. El tomaría las fotos por las que le gratificaría bien. Las necesitaba para publicarlas con la entrevista. Colosio llegó y todos nos fuimos a los camiones. Ni yo ni ninguno de los periodistas acreditados, iría a Lomas Taurinas. Este evento, que no revestía una importancia especial para nosotros, sería cubierto por un pool que designaba la Subsecretaría de Información y Propaganda del PRI que luego redactaría un boletín que pondrían a nuestra disposición en la sala de prensa del hotel Paradise Radison. Don Memo, veterano de cinco campañas presidenciables con el EMP, me señaló una combi. “Súbase usted en esa”, me dijo. Por costumbre, no pregunté nada. Arrancó el convoy a exceso de velocidad. Esto lo atribuí a que la dinámica del Sistema Político ya se había ladeado hacia el sonorense. Ya era un poderoso candidato del PRI a la Presidencia. Eso pensé. Pero había detalles que me hacían ruido. Los judiciales federales que iban en medio de la caravana. “¿Qué hacen estos aquí si Colosio lo ha prohibido?”. Otra vez, como en la primera gira por Veracruz y Tamaulipas, experimenté esa extraña sensación de incertidumbre. De indefensión. Pero deseché este pensamiento.

Cuando llegamos a las proximidades de Lomas Taurinas, advertí que don Memo se había equivocado. Yo no iba a ese lugar. Me bajé de la combi y corrí calle arriba al boulevard. Ahí tomé un taxi y me hui al hotel. No podía imaginarme que momentos después —menos de una hora— el PRI cambiaría para siempre. El país cambiaría definitivamente. Y empezaría un turbulento proceso de desestabilización y muerte que, a 25 años de distancia, lejos de terminar aumenta en intensidad. Colosio es una leyenda. Y la leyenda, suele distorsionar la verdad de todo. ¿Hubiese sido un buen presidente? No lo sé. Nadie lo sabe. Como periodista, fue un privilegio haberlo acompañado en este tramo tortuoso e impensable. En mi refugio de trabajo guardo algunas fotografías de aquel candidato de voz profunda cuyo asesinato sigue siendo un misterio. Estoy cierto que este sábado 23 de marzo, muchos en el país le rendirán homenaje. ¿Cuántos de ellos de verdad le recuerdan con nostalgia y admiración? Se fue Luis Donaldo. Se fue Diana Laura, su esposa. Su primogénito aborrece al PRI y es diputado federal por otro partido.

No veo ni escucho un acto de constricción. Colosio, en todo caso, merece más que un homenaje acartonado y vacío.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡EUREKA! HA LLEGADO, AL FIN, el libro ‘Mis raíces, y mis sueños: vida y testimonio político’, de ARMANDO LÓPEZ NOGALES, exgobernador de Sonora…

He leído parte de este recuento de hechos y de recuerdos; muchos de ellos, le serán familiares a sonorense que vivieron ese periodo lopeznogalista…

Yo mismo me veo en algunos capítulos narrados por López Nogales y redactados por el historiador IGNACIO LAGARDA LAGARDA…

Seguramente será muy del agrado de un importante número de lectores, el capítulo dedicado a su sucesión…

Claro, hay nombres emblemáticos: EDUARDO BOURS CASTELO y ALFONSO MOLINA RUIBAL…

Pero también lo de 197: JAVIER LAMARQUE CANO, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, REYNALDO MOLINA COTA, JOSÉ GUADALUPE CURIEL y otros…

De entrada, me queda claro que está escrito en forma amena para que el lector y lectora, disfrute de una buena lectura…

López Nogales hace una breve introducción en la que explica por qué decidió escribir sus memorias mientras que Lagarda narra el momento en que recibió la llamada de ALN para plantearle su proyecto…

Como sonorense, caro lector, resulta interesante leer esta obra…

Es parte de nuestra historia…

Y POR ÚLTIMO, EN LOS RUMBOS del lunes venidero, compartiré con mis dos que tres lectores un tema interesantísimo que seguramente será de gran utilidad por lo que representa para dar claridad al uso de los recursos públicos…

El lunes, pues…

Es todo.

Le abrazo.

