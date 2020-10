Listo Ricardo... Alianza Prian ¿y Toño?... Operativo FAS... Home Port

El pasado jueves cuidando todas las formas legales y sanitarias, MC hizo la invitación formal al político y empresario cajemense, Ricardo Bours, para que sea el candidato a la gubernatura en la elección de julio del 2021. Así pues, como señaló portada de TRIBUNA, ya está el primero, y vaya, un personaje de raigambre en la región, en su tierra natal, quien como bien lo señaló, Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, un hombre con gran vocación de servicio, esto aunado a su trayectoria empresarial, política, la cual veremos en su apogeo, ya que inicie el proceso formal. No voy a hacer una apología de quien es , Ricardo, lo conocemos y el alcance de esta decisión que tomó, reto, que contará con el apoyo de ; familia, militantes, de la sociedad civil, con la que hará las verdadera alianza, y también con la desbandada de priístas, panistas, perredistas, quienes seguramente se sumarán a su proyecto, muchos soterrados, no importa. ¿Qué no arranca en primer lugar encuestas? esas ya no son factor de decisión, ni creíbles, la mayoría 'cuchareadas' y a la carta, quedó comprobado en la elección del 2015, donde la actual gobernadora, Claudia Pavlovich, con 20 puntos atrás, ganó la elección y ni que decir la del 2018 donde prácticamente avasalló AMLO y MORENA en todo el país. Ricardo, está consciente el reto que significa esto, que no está nada fácil, pero tiene capacidad y oficio para convencer e ir por ese entre 30% y 40% de electorado indeciso, y que está harto de los partidos tradicionales, ni del rumbo que está tomando el país, y sobre todo el sur de la entidad, el municipio donde nació, Cajeme, por decir un ejemplo Hicieron uso de la voz en el evento; Carlos León, Clemente Castañeda, Dante Delgado y cerró, Ricardo, obviamente todos tuvieron la cortesía política para alguien que en su momento significó mucho y fue parte del crecimiento de MC, la diputada, María Dolores del Río. Pero llegó el momento del cambio, de darle vuelta a la hoja, de mirar hacia el futuro, viene una contienda muy competida, y para eso se necesitaba de un proyecto que dé la pelea, una opción viable para la ciudadanía, y el MC optó por el empresario cajemense “¿Qué pasará con Dolores del Río” se le hizo pregunta a, Castañeda, y este respondió “Hay, Dolores para rato”, la cual tiene significado y mensaje entrelíneas, espero que sea para bien ya que se siente con, Ricardo Bours, llegado el momento y se dan condiciones.

¿AVANZA ALIANZA PRI-PAN-PRD?... ¿Y TOÑO?

Que van avanzadas las negociaciones para una alianza PRIANPRD, se han dado varias reuniones, operadas por Javier Gándara, con su primo, Ernesto Gándara, virtual candidato del PRI, y el alcalde de Peñasco, 'Kiko' Munro que también la quiere y una ala del padresismo. Esto, de concretarse, dividirá a la militancia de los precitados partidos, de hecho ya lo está, panistas ya dijeron no a esta posibilidad, y ya algunos operando a favor de Alfonso Durazo, y es de esperar que buena parte se irá con Ricardo Bours. A título personal, esa alianza por solo llegar al poder, lo considero una aberración, pero en fin allá ellos y las decisiones cupulares que tomen que no significa que las bases de los partidos, la sociedad, y los indecisos la acepten. Me resulta difícil ver a mi estimado, Ernesto Gándara, en campaña o con fórmulas con personajes del padresismo que hicieron daño, la gente no olvida los resabios, Cajeme, uno de ellos, que por cierto, ni para dirigencia se ponen de acuerdo. Por otro lado ¿Y Antonio Astiazarán? que falta de respeto y cortesía política con alguien, que aunque es externo, es considerado por muchos militantes del PAN, población, como su mejor carta, un exalcalde, ex legislador, un hombre con capacidad y oficio, ahí está su plataforma de Energía Limpia, que tantos beneficios ha dado a miles de familias, el gestor de par de Aerogeneradores que están, cosas de la vida, en ¡Peñasco! donde negocian con Munro, que no gana , ni solo, ni en alianza, vaya darle valor a una ficha política, pero no olvidar la mano que mece la cuna… Guillermo Padrés, y su sed de venganza. ¿Qué hará Toño y el capital político que tiene? Buena pregunta, la respuesta la tiene él, no creo que sea por el lado de alguna candidatura independiente, más bien creo se abre una ventana para “cocinar” algo con el virtual candidato de MC, Ricardo Bours, son amigos de años, políticos, pragmáticos, nomás imaginen una alianza entre ellos, en fin esto ya inició, veremos qué pasa de aquí a diciembre, lo que es un hecho MC su alianza es con la sociedad, con la gente, no con partidos.

EL PADRINO

Acabo de ver un documental, una serie, 'The Last Narco' (El Último Narco) una narrativa, no es ficción, de exagentes mexicanos, exagentes de la DEA, FBI, y exdirectores de la misma DEA, sobre el caso de secuestro, tortura y muerte del que fuera agente encubierto 'Kike' Camarena, que puso en tensión las relaciones entre EUA y México. Quedé, y quedarán impresionados, véanla, son solo 4 capítulos, les diré algo narrado por exescoltas y expolicías de ambos países; fueron testigos de una reunión, que duró varias horas, entre; ¡José López Portillo y Miguel de la Madrid!, con un capo que todavía vive y es jefe ¿Nomás imagínense lo que se negoció en ese encuentro? Se narra también un encuentro ríspido entre el entonces exvicepresidente, Dan Quayle de EE.UU. y el presidente Carlos Salinas de Gortari, y también sobre lo que sucedió alrededor de la quema en Chihuahua, de aquel famoso Rancho 'Búfalo' donde se quemaron ¡10 mil! hectáreas de marihuana, obvio eso debió tener protección del Gobierno y de altos mandos militares, Arévalo Gardoqui, era el secretario en ese tiempo, muy cuestionado, véanla se las recomiendo, para que vean la realidad de la narco política que hay en México, desde el siglo pasado… y seguirá. Saco a colación esto, porque nuevamente, y en EE.UU., se detiene a un alto funcionario, previamente al exprocurador del Gobierno de Nayarit, en San Diego; luego a Genaro García Luna, el de Seguridad con Felipe Calderón, y ahora a alguien que ha cimbrado la estructura militar, nada más y nada menos que el exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, para DEA con el mote de 'Padrino', una de las acusaciones, perseguir a unos grupos para proteger a otros, lavado de dinero, imaginen los ríos de millones de dólares que significó esto, y el repartidero que seguramente llegó a Los Pinos también. Obviamente ante esto, toma relieve lo sucedido en esta administración de AMLO; el 'Culiacanazo' liberaron a un hijo del ‘Chapo’ Guzmán, el saludo en Badiraguato, lo de Bavispe, y la decisión del presidente de entregar a militares; aduanas, puertos, el Aeropuerto de Santa Lucía, será administrado por ellos, no civiles. O sea está entregando; cielo, mar, tierra, a los militares, por donde va a entrar la droga a México, y su cruce, nomás imaginar, así como en las películas, las series, la realidad, los millones de dólares de “moches” para que de barcos, aviones, bajen drogas, y los cruces por fronteras; Tijuana, Juárez, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, pase droga, esto lector es la cruda realidad, y que seguiremos viendo, y una autoridad federal omisa, lo estamos viendo.

¿MESA DE PAZ?

Este viernes estuvo de vuelta por Sonora, en uno de sus últimos eventos sobre seguridad y las mentadas Mesas de la Paz, que en Sonora, no han servido para nada, vean como está el sur y el área de Caborca ¡Por favor! y aparte Alfonso, ya se va. Pero en fin, ahí estuvieron precisamente los alcaldes del sur, donde hay más problemas; Javier Genesta (Empalme), Sara Valle (Guaymas), Sergio Pablo Mariscal ( Cajeme), no presente la de Navojoa, Rosario Quintero, trae muchos fierros en la lumbre, y aparte la plaza no hay problema, ahí está todo bien controlado por el crimen organizado. La reunión fue en el Cuartel de la Zona Militar, lo visto ahí, es lo de menos, la clásica; mandaremos más elementos de la Guardia Nacional, mejor coordinación niveles de Gobierno, y el bla bla bla de siempre, y estos precitados municipios, más el área de Caborca, y aledaños, viviendo a diario ; ejecuciones, cobro de piso, robo a minas, y el 'huachicoleo' a todo lo que da en el sur, con puntos de venta en carreteras y valles a la vista de todos… y nadie hace nada. Reitero lo que me dijo un exalto funcionario de Seguridad, Mesas de la Paz, de nada sirven mientras allá “arriba” se toman decisiones y negociaciones; Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, BC, seguirán igual, y pues la detención ahora de un exsecretario de Defensa en EUA, comprueba lo que hay de fondo en una supuesta lucha contra el crimen organizado. Y ayer sábado, ya las reuniones de Alfonso Durazo, de corte político, aunque hay que reconocer que la base de MORENA es fuerte, y que para algo sirven los programas clientelares, el estar regalando dinero, hay desgaste de gobiernos locales, sobre todo los del sur, seguramente fue tema ayer, y es algo que debe tener preocupado al de Bavispe, que ahí viene, pero ya como ciudadano, sí con apoyo de AMLO, pero ahora sí, a dar la cara a los sonorenses y a enfrentar a ciudadanos, grupos, familias que le exigirán respuestas a las políticas que implementó y miles de muertes que han causado.

FAS, OPERATIVOS

Quizás otra de las causas de la no presencia de la alcaldesa de Navojoa, en Hermosillo, a la reunión con Durazo, en Cuartel militar, es que MP, Olga Pérez Jara y agentes de la FAS cayeron en oficinas del Ayuntamiento y Organismo Operador de Agua. O sea, el hecho de que el Congreso no haya encontrado elementos para juzgarla, no significa que paren procesos legales, estos siguen, al igual las denuncias que tiene ante Fiscalía General de la República. Y otro MP, Roberto Lavandera, con agentes, cayó aquí en Ciudad Obregón, y se fueron directamente a las oficinas de OOMAPASC, a dar seguimiento al caso North Collect, la empresa fantasma que crearon dizque para eficientar el cobro de recibos lo que resultó un fraude, cerraron, pero no sin antes dispersar millones a cuentas particulares. Sobre esto va la FAS, aunado a que el proceso de licitación fue ilegal, no había causal legal para crear una empresa, cometieron fraude, y con ello el peculado y desvío de recursos, así pues, si no hay pacto, quienes firmaron ese contrato deben preocuparse, porque implicará gastos legales, abogados, acciones penales y devolución de dinero… veremos.

HOME PORT

Pues con la novedad que ya fue notificado el Gobierno de Sonora que “para atrás los filders” APISON informa fallo de un Tribunal que declara insubsistencias en lo hecho por la Comisión de Turismo en el sexenio de Guillermo Padrés, la cancelación de licitación de la obra, Home Port, que hizo el entonces comisionado, Javier Tapia, de quitársela a la empresa IPISDSA, para dársela a otra de Colima, COMSA, operación en la que estuvo involucrado uno de los Dagnino, el más astuto, que nunca fue funcionario, pero manejaba el poder, secretarios y la lana. El hecho es que en la última semana de la administración de Padrés, Tapia, hizo transferencia de 54 millones a COMSA, lo que comprobó la FAS, pero al ser recurso federal, debería haber intervenido la PGR, pero poderosos e influyentes amigos y socios de Tapia, en inversiones en Peñasco pararon todo. IPIDSA la empresa que ganó se inconformó ante autoridades y tribunales, y se paró todo, se fue a pleito legal, por más que quiso la gobernadora Claudia Pavlovich, continuar el proyecto, fue imposible, restricciones legales lo impedían. El caso es que AMLO se enteró, y pues acaba de salir este fallo, solo falta que un Tribunal Unitario, confirme resolución e iniciará el 'calvario' para Tapia, y todos los involucrados que firmaron documentos de este contrato que cancelaron de forma ilegal. Fueron 54 millones de pesos, de hace 5 años, que se repartieron entre algunos, y ni la obra la continuaron, así que súmele; intereses, costos, abogados etc… son millones de pesos que tendrán que devolver los involucrados, aunado a acciones penales correspondientes, órdenes de aprehensión... el quemadón, va intervenir FGR y la UIF de Santiago Nieto y van aplicar extinción de dominio.

EL SECRETARIO

Hace un par de semanas renunció al “Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado” título de corte socialista a lo que fue el SAE, Jaime Cárdenas, exconsejero de INE, al dar cuenta de robo de anillos y fallas en procesos administrativos, normas. Comunica esto al secretario particular Alejandro Esquer, el cajemense que abre y cierra la puerta de AMLO, escucha todo, como Córdova Montoya, con Salinas, y desinforma al presidente, Cárdenas , renuncia, y AMLO, al estilo se le va a la yugular. El hecho también es que este cajemense, que maneja bajo perfil, pero trae poder, colocó a una hija que sabe de petróleo lo que yo o usted lector sabemos de Ingeniería química y de sistemas, como encargada de operaciones internacionales de PEMEX, que dirige un agrónomo por cierto, en EUA, con oficinas en; Houston y Nueva York. Al no tener tabulador nacional, Carmelina Esquer, gana 20 miles de dólares mensuales, muy por encima incluso del presidente, y es encargada de negocios que involucran millones de dólares…y no le sabe, ni le entiende al negocio petrolero. Vive y despacha en lujosas oficinas en Woodland, Texas, un lujoso sector, este es otro caso de esta 4T, y pues a ver si en las vacaciones decembrinas, si, Alejandro Esquer, viene a Cajeme, se da una vuelta por Granados, y se pega una buena confesada con su hermano el padre René Esquer Verdugo, por mentir, por solapar robo, y lo que resulte.

CPA Y RETOS

La gobernadora Claudia Pavlovich, entregó su quinto informe de Gobierno, penúltimo, todos sabemos cómo lo recibió, y lo que ha hecho estos 5 años, yo quiero brevemente enfocarme al último, al del reto, de concretar un mejor presupuesto y obras para Sonora, presentó un paquete de 173 con un valor de 3 mil millones, no puede quedar Sonora, con solo una carretera en la tierra de Durazo, está sola, no cuenta con diputados de MORENA, y va a requerir de toda esa capacidad de gestión para conseguir algo adicional ¿Lo logrará? Veremos, y si no, 15 de diciembre volverá AMLO, ya estará aprobado presupuesto ¿Seguirán las cortesías?