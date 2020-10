MORENA naufraga: AMLO no va en la papeleta

TRANSCURRIDAS varias horas de los comicios electorales locales en Coahuila e Hidalgo, muchos son los análisis puestos en la mesa para tratar de descifrar la derrota de MORENA este domingo y todas tienen un denominador común: “López Obrador no aparece en las papeletas electorales y, por lo tanto, sin él, su partido sucumbe ante otras fuerzas políticas”.

Ayer por la mañana trascendió una “filtración” de una reunión en Palacio Nacional, en la que el presidente no pudo ocultar su enojo por los resultados adversos de su gente. “Se descuidaron. Todo por enfrentarse. Y yo no estoy en la boleta”, dijo.

Otra de las sorpresas fue el contundente triunfo del PRI en esos estados, lo que provocó que Alejandro Moreno, el dirigente nacional tricolor, saliera a redes a decir que “Estamos de regreso” y “El PRI sí sabe gobernar”.

El dolor del equipo lopezobradorista se pudo corroborar en “las lágrimas” vertidas a través de Twitter del “gurú” presidencial, Epigmenio Ibarra, quien escribió que “el INE debería actuar. Gente armada violentó la elección”.

En efecto, los gobernadores de Coahuila e Hidalgo son del PRI:

Carlos Riquelme y Omar Fayad, solo que estos mismos mandatarios fueron humillados en las elecciones del 2018. Luego entonces, ¿qué fue lo que sucedió hoy?

Lo más seguro es que sea la conjugación de varios factores. La confrontación mañanera generalizada, el pésimo manejo de la pandemia, el abandono de los niños con cáncer, el abandono a los micro y pequeños empresarios, la violencia exponencial y generalizada en toda la República. Son muchas cosas.

Pero lo que no deja lugar a dudas, es que el 2018, la figura de López Obrador arrastró a la victoria a candidatos de MORENA que no eran conocidos ni entre sus familiares y que han demostrado que no tienen ni la menor idea del servicio público.

Y si, en efecto. La ausencia de AMLO en las papeletas electorales, es una razón muy justificada para arrastrar a MORENA a las derrotas. Después de eso le puede añadir muchas razones más.

EL CONSEJO estatal de MORENA no quiso dejar solos en la fiesta a los de Movimiento Ciudadano (quienes se atrevieron la semana pasada a “destapar” a Ricardo Bours para el proyecto político 2021) y este domingo también se animaron a votar y “destapar” en rueda de prensa al “multidestapado” Alfonso Durazo, como su candidato al Gobierno de Sonora el año venidero… En los hechos, tanto MC como MORENA, adelantan con estos actos la “precampaña”, pero buscan en sus palabras la manera de no ser sancionados por la autoridad electoral y mucho menos si no media denuncia de ningún otro partido opositor… Pero más allá de eso, una vez más, el virtual candidato del presidente López Obrador para buscar relevar a Claudia Pavlovich en Palacio de Gobierno, debería medir las reacciones de estos anuncios en redes sociales y darse cuenta del enorme reproche popular en contra de los resultados de la estrategia contra la seguridad pública, de la que él es responsable… Porque romper la tranquilidad del Estado, inclusive con la toma de carreteras por delincuentes, es un fenómeno que no se presentaba desde los años del movimiento armado de 1910.

PRESUROSOS, el presidente de México y su canciller, Marcelo Ebrard, felicitaron a Luis Arce por su triunfo en las elecciones de Bolivia… Quien será nuevo mandatario en ese país sudamericano, es gente de Evo Morales, lo que garantiza un regreso del “rey de la coca” a su país y, de hecho, el regreso del Socialismo a ese sufrido pueblo… Ebrard escribió que “ese triunfo se repetirá en las naciones del continente”… En otras palabras, si soy candidato, garantizo el triunfo…. Y AMLO sueña con ser el nuevo líder populista en América… Allá va.

DE LA CTM, para todos: “Es por demás. No existe ningún interés de parte de Palacio de Gobierno para escuchar a los trabajadores de Sonora y sus exigencias”…

SERÍA interesante escuchar la postura de Kiko Munro, presidente municipal de Puerto Peñasco, respecto a la posible alianza PAN-PRI para buscar la gubernatura en el 2021… Sobre todo porque este joven panista, ha escuchado varias propuestas de destacados personajes que han tratado de convencerle de que desista de su actitud en contra de la mencionada alianza y más allá de eso, de su deseo de ser el candidato al Gobierno del Estado.