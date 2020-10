El PRI, único que se guardó una crítica contra Durazo

El anuncio de Alfonso Durazo de dejar el gabinete para buscar la gubernatura de Sonora, desató un alud de críticas al aún secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, todas ellas relacionadas con los malos resultados en el combate a la violencia en el país.

Y, para los sonorenses, lo peor fueron los “avisos” de varios personajes célebres en la vida política de México, que nos advierten ante la posibilidad de que Durazo llegue a Palacio de Gobierno en el ya no tan lejano 2021, porque consideran que es un tipo inepto. “Si los sonorenses votan por este probado inepto sueltanarcos, se merecen todas las penurias que les acarree para su Estado. Vean Veracruz y Puebla. Vean México entero. Una vez más: coooooonste…”, es el twitt que envió ayer Paco Calderón, reconocido caricaturista y analista político.

Por su lado, más radical aún, el expresidente Vicente Fox, escribió: “Las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco!!... Pobre Sonora. Aguas Sonora”.

En Hermosillo y en rueda de prensa, la dirigencia estatal del PAN encabezada por Ernesto Munro, estableció: “Ante la peor tormenta de la historia en tema de inseguridad, Alfonso Durazo Montaño abandona el barco y deja su función ubicando a Sonora entre los 5 estados más violentos del país y en el año más violento en la historia de México, con 63 mil víctimas de homicidio doloso, feminicidios y una enorme cifra de desaparecidos”.

Otro sonorense definido en su participación en los próximos comicios, Ricardo Bours, también esta semana exhibió la debilidad del futuro candidato de Morena, al compartir una conversación en la que admitía que “la tenía difícil” ante los números negativos en los resultados de su función. Palabras más, palabras menos, Durazo tendrá qué andar con una pesada loza en sus espaldas, ante una estrategia fallida del Gobierno del presidente López Obrador, pero más allá, por no haber respondido a la expectativa de lograr mayor paz y tranquilidad para el pueblo que desea gobernar.

Y son varios los espacios periodísticos destinados a la crítica contra Durazo. Se esperaría, por lógica, una declaración de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional. Pero no la hubo.

Quizá y en esta parte determinaron no dejar su comodidad al observar que la campaña contra quien será su adversario más importante en la próxima campaña, la están haciendo otros.

¿O quizá haya algo más?

Javier Villarreal, el dirigente de la CTM en el estado, está dispuesto nuevamente a hacer sentir su presión al Gobierno del Estado y con ello a las empresas concesionarias del transporte público en Hermosillo, al emplazar a huelga general a alrededor de 130 mil obreros en cientos de empresas de la entidad, para el próximo 10 de noviembre… Y todo porque las autoridades estatales le archivaron el emplazamiento a huelga que harían efectivo este martes 20 de octubre, paralizando el transporte… Como ha trascendido, el origen de esta lucha es el reclamo al empresario Jesús Padilla, residente de la Ciudad de México y representante de las empresas concesionarias del transporte urbano en la capital del estado, a quien acusan del incumplimiento del contrato colectivo de trabajo y tratar a los operadores del transporte como ciudadanos de segunda y hasta tercera clase, registrándolos en el IMSS con el salario mínimo, no pagándoles el sueldo completo ni horas extras y registrarlos en nóminas ubicadas fuera del estado… Hace algunos meses, Villarreal llevó a cabo un emplazamiento similar y afortunadamente “la sangre no llegó al río”… Los obreros tienen su razón y el Gobierno del estado también hace llamados a no proceder de esa manera en tiempos de pandemia… Por eso algunos hemos insistido en que aquí debía actuar la política… El escuchar, la negociación, el ceder, el otorgar… Lo que es un hecho es el abierto enfrentamiento ya entre Palacio de Gobierno y la CTM…

Bueno… Ya están resueltas las definiciones de los candidatos al Gobierno de Sonora en Movimiento Ciudadano, Morena, Partido del Trabajo… Faltan solo el PRI, el PAN y el PRD… Ahí se navega aún en la indefinición… Los tiempos son distintos y si corren lentos, podrían llorar todo el tiempo perdido, que hasta los santos lamentan.