Guerra en el desierto… ¿Alianzas? Reacciones… Desbandadas

Vaya nota nacional que manejó la periodista Denise Maerker titulada “Guerra en el Desierto” de Caborca, la lucha de cárteles de los Guzmán y Caro Quintero y que portada de nuevo de TRIBUNA, la del pasado jueves, la renuncia de Durazo en “Medio de la Guerra” con los números, índices, estadísticas de delitos, homicidios con los que llega a Sonora a buscar la gubernatura. La llamada ‘Perla del Desierto’, es un infierno el que están viviendo los ciudadanos, productores, compañías mineras. Los asaltos, cobros de piso, asesinatos, pueden suceder en cualquier momento en la ciudad o carretera y las autoridades de los tres niveles de Gobierno reaccionan, no previenen. De todos modos ¿cómo combatir a gente con arsenal más poderoso y sin escrúpulos?, esa área al igual que la del Valle del Yaqui, son ideales para el trasiego de drogas, por eso tantos problemas que hay… y que seguirán. Y aquí en Cajeme, desmoralización y protestas de policías por la muerte de dos compañeros, no tienen equipo, armamento, buenos sueldos, prestaciones. ¿Cómo no van a caer en las garras del crimen organizado? Los jefes, comandantes, coludidos, activan códigos rojos y los que salen a dar la cara es la tropa, ellos en oficinas a gusto, pasando reportes al otro bando. Mientras cada trienio se sigan “vendiendo” las plazas a diferentes grupos del crimen organizado, el problema subsistirá. Detuvieron a García Luna, al general Cienfuegos, ahí se manejaron millones de dólares. ¿Qué se puede esperar de lo que sucede en Caborca, Guaymas, Empalme y Cajeme? Y en cuanto a policías, bien lo dijo el virtual candidato de MC a la gubernatura, Ricardo Bours, por su trabajo no tienen acceso a créditos, no tienen armamento de grueso calibre, con sueldos de entre 8 a 10 mil pesos. ¿Cómo van a arriesgar la vida contra gente bien armada? Por eso el malestar, enojo y protestas de elementos con Cano Castro y el alcalde Sergio Pablo Mariscal y el problema es que el Fortaseg desapareció. ¿Y ahora? Y muy en ello el alcalde, en un foro virtual de la SRE, hablando de “ciudad segura”, Cajeme cuando está entre las 50 más peligrosas del mundo y en el top ten nacional… ¡Qué cinismo! Y ahí viene el corresponsable de esto Alfonso Durazo, ahí están los números como deja la dependencia y la carga de muertes, ya veremos cómo le va cuando visite, si la pandemia lo permite, a municipios del sur, norte. ¿Con qué cara pedirá su voto?

REUNIÓN, REACCIONES

Ante la operación de Javier Gándara, de estar viajando a Puerto Peñasco, para operar la declinación del alcalde ‘Kiko’ Munro, a que busque candidatura, ficha que no vale nada, no gana, solo responde a odios y sed de venganza del exgobernador Guillermo Padrés, siguen viniendo reacciones. Cartas al CDE y reuniones de comités municipales, en el mismo Peñasco, San Luis, Hermosillo, Cajeme, entre otros, el excandidato a la gubernatura, Ramón Corral, ‘Chito’ Díaz, Enrique Reina etc., muchos panistas más que no están de acuerdo y no quieren alianza con el PRI. Por cierto, para que vean que Munro está consciente que no gana. ¿Saben qué está negociando? La candidatura a diputado de su distrito o pluri número uno al Congreso del Estado o Cámara de Diputados, así de mezquino el asunto, ahí nomás para que panistas y priístas estén enterados de parte de negociaciones. El lunes pasado una reunión y foto, con mucho mensaje de fondo; el coordinador de MC, Carlos León, el dirigente municipal del PAN, Luis ‘Güero’ Nieves… y Antonio Astiazarán, a quien muchos panistas -los buenos- quieren de candidato y quienes están negociando “arriba” no han tenido cortesía política con él. El mensaje está claro, al margen de que tuitearon que fue una reunión de amigos, el fondo del mensaje va directo para las cúpulas partidistas, Antonio Astiazarán, no se quedará de brazos cruzados si se la aplican y hay un partido que lo recibiría con los brazos abiertos… MC. Lo comenté ya en pasadas colaboraciones, la relación de Toño con Ricardo Bours, es excelente y de años, un acuerdo entre ellos sería una ¡bomba!, dada la plataforma y base que tiene el guaymense por su trayectoria política y el programa “Energía Limpia”, de llegar a un acuerdo, cambiaría el escenario para el PRI y Morena. Y con otra, si insisten padresistas y panistas, en buscar un acuerdo cupular que lleve a Ernesto Gándara, a la candidatura, eso no significa, aunque voten consejos a favor, que las bases lo acepten, ni la ciudadanía, ojo, Ernesto Gándara, que es un excelente candidato tiene que medir muy bien el alcance de esta negociación, al igual que el dirigente del CDE Ernesto de Lucas, esto podría significar una desbandada de militantes de ambos partidos y que los indecisos, buena parte se vayan al proyecto MC que encabeza Ricardo Bours. También Morena se llevaría algo de tajada, padresistas están operando a favor de Morena, por cierto, ya fueron detectados que llegan con regularidad de México, en aviones de la mañana, operadores de este partido, los concentran en oficinas del partido y luego los mandan a municipios. ¿Qué se traen? Bueno, pues quizás van aprovechar la ignorancia de la gente, irán casa por casa, en unos meses más aparecerán las “casas amigas” y el repartidero de dinero en colonias populares donde está la base de ellos, los pobres… al tiempo. Mientras el viernes, encerrona del ‘Borrego’ con su equipo en un reservado del bulevar Kino y llamadas con alcaldes de la Sierra y Río, que son las que tiene el tricolor, haciendo amarres, ya veremos resultados.

¿DESTAPES? ¿DESBANDADA?

Y hablando de desbandadas y destapes, el coordinador del PT en la entidad, Ramón Flores de gira por el sur de la entidad, el viernes estuvo aquí en Cajeme, por rumbos de la colonia Bellavista y ahí un par de mensajes, que cada quien interprete. Por un lado, la esposa del alcalde, Margarita Vélez de la Rocha, llenando de elogios al diputado Orlando ‘Siri’ Salido, quien no ha hecho nada en el Congreso, lee lo que le dicta algún asesor y por Cajeme, no ha hecho nada, es un tipo incapaz, él mismo lo dijo “No sé hablar, pero pienso” y mejor ni hablar de su vida privada, todos han sido testigos en videos y hechos que han sucedido. Pero la señora lo llenó de elogios, lo que supone una señal de alianza PT-Morena con el exboxeador. ¿Nomás imagínenselo de alcalde con sus amigos en Palacio? Ahí se las dejo. Y Ramón Flores, al hablar, le echó su “cebollazo” al regidor Ovidio Villaseñor, bueno, de perdida está mejor preparado que el ‘Siri’, en fin, esas son las dos cartas del PT. Creo, al ver estas opciones que organismos intermedios, empresariales, productores, DRRY, tienen que organizarse y actuar como la reciente organización que crearon Gustavo de Hoyos, Claudio X González, entre otros “Por México Sí” apolítica, pero que obvio, incidirán que lleguen buenos candidatos y votar por partidos que aseguran libertad, seguridad para México. Urge que despierten empresarios y tomen conciencia del rumbo que lleva el país, que no es el correcto y aquí en Cajeme, ya no está para otros 3 años de otro mal Gobierno, ahí están perfiles ideales de lo que necesita. Uno, Abel Murrieta, creo que partidos, organizaciones, sociedad civil, podrían cerrar filas con él; no sé si vaya a participar el regidor Rodrigo Bours, él habla de charlas que ha tenido con Abel, que en enero tomaría una decisión, sin olvidar claro que su hermano Ricardo, va por la gubernatura. El punto es cerrar el paso a una 4T que es un desastre nacional y no se diga municipal en el sur de la entidad. Hoy domingo, Ramón Flores estará en Huatabampo, donde dice que 300 príistas dejarán las filas del tricolor para irse al PT, veremos en los hechos si esto es realidad, lo que sí es un hecho es que el alcalde Ramón Díaz Nieblas del PAN, tampoco está de acuerdo alianza PRI-PAN-PRD, para darnos cuenta de cómo ven esta “capirotada”. Y mañana lunes encuentro de la directora de Conade, Ana Guevara con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, del cual opino y pienso puede suceder esto; 1) tienes permiso, vete a Sonora y se la quita de una dependencia que nomás le ha generado problemas, dada su incapacidad, leal, pero solo tiene estudios de secundaria, 2) haz campaña, se candidata del PT, divide votos, beneficias a Alfonso Durazo, 3) haz campaña un rato, declinas y te doy premio de consolación. Lo que es un hecho, Ana Guevara si viene, no gana, veremos lo que se venga después del encuentro de mañana y la decisión que tome de acuerdo a la orden que salga del inquilino de Palacio Nacional.

¿Y LOS POBRES?

El presidente se jacta que la cuarta transformación es un Gobierno para el pueblo, un cambio de régimen y de echarle la culpa a gobiernos neoliberales, pero esta semana el Congreso por orden de él, dado que controla ambas Cámaras, votaron por decisiones que afectarán a los más pobres, con el fin de tenerlos controlados bajo un Gobierno más subsidiario… pero el dinero se acaba. Primero desaparecen todos los fideicomisos, se quedan científicos, cultura, salud, deporte, Fonden, sectores productivos, ciencia y tecnología y todos los que ustedes quieran, sin dinero y pasará igual que con los Fondos de Coberturas, más de 200 mil millones de ahorros de últimos 20 años que se los acabó en menos de 2 años… ahora se fue sobre fideicomisos, 60 u 80 mil millones de pesos, que seguramente AMLO usará discrecionalmente en elecciones del año que entra, para julio no habrá nada. ¿Qué va a pasar si pasa un huracán por una entidad? Ya no hay Fonden, Gobierno del Estado, municipales, háganle como puedan, los más afectados ¿quiénes serán?... los pobres. Se acabó el de Fondo Coberturas, se acabará fideicomisos. ¿Sobre qué se irá después? Ahí viene el rebrote, más cierre de empresas, desempleo y por ende menos ingresos al SAT y menos participaciones a las entidades, ese es el panorama 2021… ¡agárrense!

INTERNET Y CELULARES

En plena pandemia y crisis, Morena y los 7 diputados federales de Sonora, votaron a favor de un incremento del 7% por derecho a tener celular y acceso internet. Vean nomás lo que aprueban cuando millones de niños batallan para tener clases virtuales. ¿Quiénes son los más afectados? Los pobres, los de escuelas públicas, quienes no tienen celular, tablet, computadora y tienen que ir a un cyber o con alguien que les ayude, y si las tienen, ahora los padres de familia, tendrán que hacer un esfuerzo económico adicional para pagar incrementos tarifarios que se vienen. ¿Esta es la 4T?

FUNDACIONES

Otra tontería que aprobaron, ahora van a tratar a fundaciones que se dedican al altruismo, a ayudar a pobres, ya no como una A.C… sino como una S.A. Van a fiscalizar los donativos que reciben y de no cumplir sus exigencias, las deberán de cerrar o traspasarlas. ¿Quiénes serán los perjudicados? Exacto, los pobres, ahora resulta que las fundaciones como Casa Hogar María Madre, Estoy Contigo, de gente con Alzheimer, Ancianos etc. ¿Qué harán las damas y empresarios que dedican parte de su tiempo para ello? Pues ahora la pensarán, porque el SAT les va a caer, nadie va a querer tener problemas de firmar recibos de donativos, que le apliquen extinción dominio… ¡Y adiós! Baste recordar que desde julio pasado, aumentaron las retenciones para plataformas digitales, el @Comercio, que es el presente y futuro, ahora salen con esto, vamos para atrás.

LEY “BIG BROTHER”

Otra genialidad que aprobaron para intimidar al contribuyente y sacarle dinero, es que ahora agentes o inspectores fiscales caerán en tu domicilio fiscal, que puede ser tu casa, para fotografiar tu inmueble y muebles, incluso deberás dejarlos entrar, así de intimidatoria y recaudatoria miscelánea fiscal.

ALTERA ACTA

La alcaldesa de Guaymas, Sara Valle ordena alterar acta de Sesión Cabildo de cambio del hoy excontralor, por denunciar corruptelas, el mismo diputado Gildardo Real, denuncia que está mal, entonces que entre el Congreso, la Comisión de Gobernación que preside Jesús Alonso Montes Piña. ¡Ya basta! Guaymas, sumido entre la corrupción e inseguridad.

¿HUELGA? ES AMAGUE

A cada rato protestas por fuera de la casa de señora gobernadora, Claudia Pavlovich, lo nunca visto, casi siempre de choferes extinta Sictuhsa y hoy UNE -no todos- invadiendo la privacidad de casa familiar y de vecinos zona, o sea molestando a terceros, ahí termina tu derecho, para eso están plazas públicas y oficinas de Gobierno. Varios días, siguen ahí, la gobernadora salió, los atendió, que serían recibidos en Palacio, pero les dijo claramente, entiendan, hay crisis, hay pandemia, incluso ustedes mismos aquí afuera están sin cubrebocas. Saco a colación esto, por las exigencias económicas que piden, significarían millones de pesos adicionales y el concesionario tendría que pedir forzosamente aumento de tarifas, que económica y políticamente no se puede. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién es la mano que mece la cuna? Pues el dirigente de la CTM, Javier Villarreal, el gánster, líder charro, quien amaga con huelga general para el 10 de noviembre, la cual no estallará, es amague, pero ya sabrán; Ernesto de Lucas, Ernesto Gándara, lo que exigirá a cambio, sus cuotas de poder, candidaturas, con perfiles de siempre, no ganarán un distrito y nomás le restarán al ‘Borrego’… al tiempo y se dice aliado del Gobierno, nomás falta que se siente con Durazo y le venda espejos.