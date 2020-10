Dice Bernabé Arana Rodríguez que ni “regaladas” quiere las municipales

CADA VEZ EMERGEN MÁS SORPRESAS en torno de la política municipal cajemense. Es comprensible que así sea porque Cajeme siempre ha sido un semillero de políticos con verdadera raigambre e historia.

Incluso, Cajeme reúne una amalgama de anécdotas y pasajes políticos que no los tiene la capital del Estado.

A lo mejor será precisamente por eso.

A lo mejor.

Sin embargo, la alcaldesa hermosillense CÉLIDA LÓPEZ, acaba de escribir su propia historia, su propia transformación.

A ella le llegó su revancha y la disfrutó a plenitud. La gente de BENJAMÍN HURTADO AGUIRRE se la había hecho cuando el sainete de su señor padre. Como buena hija, a ella le dolió la humillación. Sin embargo, más temprano que tarde, le llegó la hora de la venganza, si bien, este sentimiento no debe incubar en el corazón humano.

De cualquier modo, Hurtado Aguirre no tuvo que esperar mucho por la respuesta. Honestamente, no me gustó la actitud de la alcaldesa. Se vio muy deshumanizada. Fría. Distante. Y esto no es lo que se espera de un gobernante.

El tema de este desaguisado político me tomó de sorpresa. Hubiera querido analizar con más cuidado la conducta del señor Hurtado Aguirre. Lo hice, sí, pero a destiempo.

El domingo en la tarde, ya tenía yo una conclusión: Benjamín Hurtado Aguirre, no es mejor ni peor que cualquier persona adicta al alcohol. Su problema no tanto de alcoholismo cuanto de comportamiento inapropiado. Padece de ira mal contenida. O algo así.

Nadie puede juzgar a otros por una conducta inapropiada. A todos nos puede pasar.

Como sea, si el señor Hurtado tenía una carrera política, es obvio que la perdió. Asumo que, en su caso, debe de haberle dolido mucho, lo cual es comprensible.

En cambio, un político poco conocido en Cajeme, ha mostrado a un hombre que heredó a sus hijos estirpe guerrera de su padre, don BERNABÉ ARANA LEÓN, y de líderes tan bien forjados como LÁZARO CÁRDENAS, VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, MACHI LÓPEZ, entre otros. Me gustó la actitud de Bernabé: entregado, con convicciones, pero sobre todo, con una idea clara del esquema anticorrupción que solo unos cuantos van siguiendo al pie de la letra.

Escuchando a Bernabé en un video a través de las redes, me preguntaba qué opina él del actual alcalde SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO.

En este contexto, no se trata de partidos políticos ni de individuos.

En realidad, se trata de individualidades. Nadie tiene que cargar con los pecados de otros.

El sábado, por ejemplo, JULIÁN LUZANILLA me invitó a una comida en un campo propiedad de un agricultor del Yaqui.

Estarían presentes unos cuantos me advirtió. La verdad sea dicha, no estaba de ánimo para asistir a este evento.

Julián se reportó a la hora fijada y le dije que no me sentía bien. “Te pido algunas fotos y textos”, le solicité.

Se le olvidó.

La degradación hace lo suyo. El tiempo, señor mío. El tiempo.

¿Con qué declaraciones me quedaría de las que hizo Bernabé el pasado fin de semana?

Yo diría que con aquellas en las que afirmó cuando le preguntaron si ya estaba listo para la municipal de Cajeme: “No las quiero ni regaladas”.

El reportero hizo como que no entendió y pidió repetición: “Eso dije, que ni regaladas aceptaría una presidencia municipal”.

--¿Pero por qué?—insistió.

--Por qué las municipales son pura corrupción y yo vengo de una estirpe revolucionaria.

En fin, más claro ni el agua.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO, CARO LECTOR: he llegado al punto en que nada me parece bueno ni para adelante ni para atrás…

La cuestión es que nada me parece bueno, intento luchar para un lado y para otro y luego me estanco…

Son los tiempos, que pasan sin detenerse…

Ahora mismo, hay una noticia del Banco del Bienestar, que señala que tiene en resguardo, alrededor de 8885 millones de pesos listos para ser utilizados en programas de asistencia social…

Tengo la sensación de que lo que estoy diciendo no es nada nuevo para usted, al contrario, es una noticia muy vieja…

Hay muchas cosas que están en el tintero pero que a fuerza de estar machacando y machacando, termina uno por dejarlas de lado…

Pero la nota allí está…

Curiosamente, un paquete financiero de caso 9 mil millones de pesos, también fueron resguardados en el Banco del Bienestar, para invertirlos en compra de despensas para Honduras y El Salvador, como parte del acuerdo México, EN y Centroamérica, de apoyar a esa región…

Esto es lo que muchos mexicanos no alcanzamos a comprender…

Me cae que no…

Yo lo hubiera entendido de cualquier país centroamericano, pero no de Estados Unidos y menos que seamos nosotros los que paguemos los platos rotos…

Creamos una Guardia Nacional supuestamente civil y que resultó que no era civil, para controlar a los migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos…

La verdad sea dicha, estamos viviendo un galimatías…

MIENTRAS TANTO LOS DIMES Y diretes entre VICENTE FOX y ALFONSO DURAZO están a la vuelta del día…

Hace unos días Fox llamó a Durazo traidor y este se le reviró: “Para tener la lengua larga, hay que tener la lengua corta”…

Mire usted: en más de 40 años de periodismo activo, jamás vi a un candidato a gobernador que fuese tan escarnecido …

Ciertamente, a Durazo Montaño le están pisando los callos desde todos los flancos y no hay lugar donde el virtual candidato pueda tener tranquilidad…

¿Qué hacer ante esto?...

YO NO TENGO LA MENOR DUDA de que las cosas se van a complicar mucho más allá de lo que hasta ahora y esto lo veremos muy pronto…

Ya lo verá…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me cuentan que RAÚL ACOSTA TAPIA, está interesado en un proyecto político que tiene qué ver con un mosaico de grandes ambiciones que llevarían de la mano a muchos ciudadanos que tienen puesta la mirada en los más necesitados…

Raúl no se duerme en sus laureles, pero tampoco la exsenadora ANABEL ACOSTA ISLAS…

¿A qué viene todo esto?...

Viene a que ni uno ni otro se van a echar la cola al hombro…

Lamentablemente, en el PRI las cosas no han logrado cuadrar con sus números y en este contexto, a los jóvenes valores de la política no les queda de otra…

Yo hubiese deseado ver un PRI más unido pero evidentemente esto no fue posible…

Anabel Acosta va por su propio rumbo y buscará mejores horizontes aún a costa de lo que sea…

Por lo demás, vienen tiempos mejores y ya veremos cómo nos pintan los tiempos…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com