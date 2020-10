La amenaza de Gutiérrez… Gira AMLO ¿y Sonora?... Destapes

Recuerdo hace muchos años cuando la avenida Náinari y Zona Norte eran referentes de una ciudad bella, bien trazada, sus amplias calles, el respeto al uso de suelo y que de repente enfrente de la residencia de la familia Bours Castelo, inicia construcción de lo que sería la delegación de la extinta PGR en la ciudad.

¿Se imaginan lo que hubiera significado eso para cientos de familias? Obviamente era algo que no se podía permitir y don Javier Bours Almada, operó inmediatamente a favor de la comunidad y más que rápido se canceló este proyecto.

Saco a colación esto, porque en estos días surgió un problema que se había estado manejando sigilosamente, entre el Poder Judicial y una familia, Almada, propietarios de un terreno sobre la calle Cajeme, donde se pretendía construir un Centro del Poder Judicial, algo a lo que al enterarse vecinos obviamente pegaron grito en el cielo y empezaron a moverse, reuniones, abogados, encabezados por Pepe Guerra Fourcade, tocaron puertas propietarios, yernos encargados de la operación… y nada.

Obvio al ponerse en riesgo la tranquilidad y patrimonio de cientos de familias, hicieron público su rechazo en medios, instalación de lonas -lo justo-, imagínense la zona; puestos semifijos, rutas de camiones, juzgados, traslados de maleantes, estacionamientos, robos, un sinfín de problemas que se vendrían en casas y calles de la zona.

Finalmente alguien “tejió fino” y el proyecto se canceló, el detalle fue la reacción airada del presidente del STJES, Francisco Gutiérrez, quien enojado señaló que Cajeme se quedará sin justicia. ¿Y qué culpa tienen los ciudadanos, abogados y quienes reclaman justicia?, de por sí, miles de expedientes sin resolver. ¿Y sale con esto?

¿Qué perdió el anticipo u otra cosa? Ese es su y otro problema, no midieron las cosas, habiendo otros lugares, por ejemplo el CUM, ahí sigue tirado, dioquis, dizque serían oficinas de Sader, otra de las mentiras de AMLO por ganar votos. ¿Saben cuándo llegará la Sader? Nunca y menos ahora que se están acabando el dinero y quitándole apoyos al campo.

El otro detalle es que había comprador para ese terreno, una persona de reconocida solvencia moral y económica, ¡ah!, pero el sobreprecio a vender al Poder Judicial, y por ende al sector público, es más atractivo y onerosos para ambas partes, obviamente esta persona está molesta, pero en fin el hecho, es que se cayó todo, de vuelta la tranquilidad… por lo pronto.

¿Por qué? Por el cambio de uso de suelo en la Zona Norte, a comercial y residencial, lo que vino a pegarle duro al valor de inmuebles, a una zona, era de las más bonitas, donde ahora uno se encuentra de todo, la calle Náinari, parece ya la calle de los chinos en Nogales, Arizona, y pues no tardará en surgir otro problema, así que la solución está en Cabildo.

GIRA AMLO ¿Y SONORA?

Llegó el presidente a Sonora, precedido por algo histórico e inédito, AMLO mandó por un “tubo” al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no tuvo cortesía, ni deferencia con él y este es un mensaje de no tolerancia de un jefe de Estado, a quienes discrepen, a quienes no se le sometan, de un trato de enemigos, de adversarios, a su régimen y propuesta de Gobierno… delicado y grave esto, y pues el resultado de una presidencia imperial y sin contrapesos.

Llegó a inaugurar una de sus universidades “Benito Juárez”, que quiere implementar en todo el país, que solo serán de adoctrinamiento para meterles ideas a jóvenes, lucha de clases, sociedad igualitaria etc… creo están inscritos 168 y todavía les regalarán ¡3 mil! pesos mensuales, obvio con fines clientelares, que chulada. Puso la primera piedra de una unidad de Hospital del IMSS, obvio, va la construcción de la carretera Bavispe-Agua Prieta, la tierra de su candidato a la gubernatura, se supone Alfonso Durazo, única obra contemplada.

¿Y Sonora? La gobernadora Claudia Pavlovich, no se salió del pacto, ni se fue a la Alianza de Gobernadores que reclaman un mejor trato, ha mostrado que le apuesta a la cortesía y gestión, pero si esto no se demuestra en los hechos, no hay tal aprecio, como dice AMLO; sino intereses y que apuntan a fortalecer a Morena y su candidato.

Ayer sábado lo más importante de la gira fue la reunión del presidente con las familias LeBarón, Langford y Miller, quienes han mostrado su molestia por el nulo avance de investigaciones de la masacre de sus familiares, había un gran dispositivo ayer previo al encuentro, ya se sabrá el resultado, y recordar que el abogado de las familias es el cajemense, Abel Murrieta y de seguro será muy objetivo, junto con los LeBarón y harán público lo que suceda ahí.

Obvio están molestos con el titular de Seguridad, todavía Alfonso Durazo, han sido muy duros y críticos con él, y no solo ellos, miles de sonorenses Caborca, Guaymas, Cajeme, Empalme, y los municipios que ustedes quieran, viviendo en el terror, seguramente en ediciones TRIBUNA y VALOR daremos cuenta de una información objetiva de lo que haya sucedido en “Las Moritas”.

Y un silencio sepulcral de las autoridades concurrentes de los 3 niveles de Gobierno, no nomás es sur, Caborca, están las cosas que arden; quema de carros, extorsiones, cobros de piso a comercio, productores, siguen los robos en minas. ¿Y las autoridades? Bien gracias, sectores y ciudadanos, en total indefensión, ya ven como cerró Cajeme, septiembre; Guaymas, Empalme, por igual… vaya plataforma para Alfonso Durazo, ahora que regrese, a ver si empresarios se le siguen cuadrando, obvio de esto tomaron nota, no solo en Palacio, sino que también Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Toño Astiazarán.

Hoy domingo, ante un derruido Estadio “Héctor Espino” el presidente entregará recursos para Hermosillo y Cajeme, los montos ya los veremos de los 500 prometidos para cada Ayuntamiento.

Da certeza y claridad la entrega para la capital y su alcaldesa Célida López, está haciendo buen trabajo, aparte de cancelar concesiones leoninas onerosas, hay problemas, claro, pero le está entrando y dice las cosas como son, es entrona, creo tiene asegurada su candidatura a reelección.

Donde la “puerca tuerce el rabo” es en la entrega y monto para Cajeme, hoy seguramente el alcalde Sergio Pablo Mariscal, en la capital y obvio frotándose las manos junto con Galindo el de obras, para ver con cuánto van a disponer para obras, sobre todo arreglo de calles, y cuanto para el vencedor, veo en el futuro inmediato licitaciones amañadas, constructores amagados, ante la situación económica, se tendrán que “mochar”.

Encuesta dada a conocer esta semana ubica a Mariscal, en el lugar 96 o 98 de los peores a nivel nacional, mientras que a Célida López, en lugar número 13, ahí la diferencia en honestidad, transparencia y rendición de cuentas, en fin, bien por Cajeme, si entregan recursos, a ver cuánto se aplica, lo mejor hubiera sido que Sedatu ejecute las obras en Ciudad Obregón.

¿Y para Sonora? A ver mensaje que da este día la gobernadora frente al presidente y la respuesta de este, y si el único camino será gestionar sola más obras para el 2021.

DESTAPES Y REAFIRMACIÓN Bueno pues ya trascendió y dicho por el propio Alfonso Durazo, se destapó para la gubernatura, que solo le falta correr la atención, permiso de AMLO, el detalle es que si también renuncia Ana Guevara, a la Conade y se viene, obvio hay un mensaje de división de la alianza que arrasó en el 2018… o estrategia de claudicación en un momento dado.

Por otro lado, también en redes el alcalde de Puerto Peñasco, ‘Kiko’ Munro anunció su intención, que el PAN no necesita alianza ( ¿qué?) y que decidirá en las próximas semanas, el primero en contestarle y apoyarlo en redes fue el exsecretario de Gobierno, el recordado “idiota valiente” sobre todo aquí en Cajeme, de Roberto Romero.

El candidato natural del PAN es un externo, Antonio Astiazarán, pero si el padrecismo insiste en imponer a Munro, allá ellos, el PAN necesita a Toño, no él a los albiazules y ojo, si Toño, que no está obsesionado con ser candidato, no lo aprovecha el PAN, es un activo, junto con su plataforma de energía, que ha llevado beneficios a miles de familias sonorenses, para cualquier otro candidato, lo que deberán tomar en cuenta Ricardo Bours y Ernesto Gándara.

Por cierto en entrevista con Javier Ruiz Quirrín, columnista de esta casa editorial, Ricardo Bours, reafirmó que prácticamente tiene la candidatura en la bolsa y solo falta cumplir con requisitos legales.

También recalcó que no es enemigo ni adversario de la gobernadora Claudia Pavlovich, tiene amistad con ella, que su función como ciudadano y como futuro candidato, es y será cuestionar el ejercicio de Gobierno, a su visión, algo que harán los demás candidatos obviamente y ella lo sabe, es lo que se viene.

También por cierto, muy activo Tano, Ricardo, en Hermosillo y aquí en Obregón, así como Abel Murrieta, en reuniones con amigos, jóvenes, sectores, y se está viendo como se está consolidando el proyecto de ambos en un municipio que está viviendo años de terror en cuanto a inseguridad y es obvio están viendo en el exprocurador Murrieta, el perfil idóneo para recuperar Cajeme, veremos si hay generosidad de partidos políticos y cierran filas con el prestigiado abogado cajemense.

Ernesto Gándara, al parecer ya dio negativo a prueba COVID, sigue el protocolo y trabajando vía zoom con liderazgos de diferentes ciudades, incluso de aquí de Cajeme, reunión virtual con mujeres.

Y MÁS DESTAPES

El pasado miércoles en reunión con columnistas, el secretario de Salud, confirmó su intención de ir por la alcaldía de Guaymas, que es priísta, aunque le señalé que el virtual candidato del PRI a la gubernatura, Ernesto Gándara, ha invitado a un miembro de la sociedad civil porteña para que sea candidato.

Enrique me respondió que está con Gándara, reafirmó su militancia, el detalle es que con números, encuestas, tendrá que demostrarle al candidato que él es la mejor opción, reconocida su capacidad de operar políticamente, el ‘Borrego’ lo sabe, veremos qué pasa próximas semanas, meses y que decisión toma Enrique, si no lleva el aval del PRI… ¿Se irá por MC? ¿Cómo lo vería Ricardo Bours? ¿Algún otro partido político?... ¿Candidato independiente?

Por cierto, vaya choteo y balconeada a una encuesta operada por Marín, poniendo a la actual alcaldesa Sara Valle, por las nubes y como por vía watssappe, da instrucciones de subirla y compartir la evidente “fake” encuesta.

Y ya picados con destapes el exalcalde y exdiputado de Huatabampo, Próspero Ibarra, al parecer está “tejiendo” con partidos, obvio el PRI incluido, ir por la diputación del VII Federal, creo una buena opción, obvio surgirán otros que levantarán la mano y con oportunidades de éxito ante el pésimo desempeño de la diputada de Morena, Hildelisa González, no ha hecho nada por el Mayo.

Y en la misma situación el VII de Cajeme, una gran oportunidad de recuperar y echar para afuera a Morena, Javier Lamarque, no ha hecho absolutamente nada, en mi opinión por el VII Federal debe ir un productor, un liderazgo del campo, el DRRY es la organización más importante, que va inclinar la balanza para uno u otro lado en la elección local y federal.

CAMPO… SEQUÍA

Estamos cerrando con un mal año en cuanto a lluvias, y esto tendrá impacto en el sector primario, agricultura y ganadería, no nomás del sur, en toda la entidad.

El panorama para el Mayo, ¡38 mil! Hectáreas menos de trigo para el ciclo 2020-2021; para el Yaqui solo ¡98 mil! Qué lejos están quedando aquellos años “dorados” de siembras de más de 200 mil, eso se está yendo a la baja por el agua, los mercados, la falta de apoyo de gobiernos al campo, que se ha recrudecido con la 4T, Morena y AMLO, una política comercial que está hundiendo a productores, un pésimo papel de Sader y Segalmex.

Y quizás para segundos cultivos, nomás alcancen a sembrar 50 mil, a ver si hay demasías de agua a finales de año, en fin un magro panorama para sector agrícola y ganaderos tendrán que salir a vender el ganado, represos vacíos, y para acabarla de amolar, olvídense de apoyos gubernamentales, no se pagarán al sector agropecuario, los que se deban del ciclo 2019, ni 2020, hay elecciones en el 2021 y a AMLO necesita seguir regalando dinero a sus “pobres” a su base electoral y que se frieguen sectores productivos, Pymes, empresas.

LEY OLIMPIA… Y EL ESCÁNDALO

Se aprobó por fin la Ley Olimpia en Sonora, que protege de violencia digital sexual a las mujeres, excelente, lo dicho y reiterado a la mujer, ni con el pétalo de una rosa, hay que cuidarlas, protegerlas, son la base de la familia, de la sociedad.

No se aprobó lo de matrimonios igualitarios, lo que hubiera traído después lo de adopciones, dicen que son legislaciones de avanzada, que se han dado en otros países, en lo personal respeto eso, pero no comparto, al fin eso es lo que creo.

El matrimonio es entre hombre y mujer, procrean hijos y se forma una familia, cualquier otra forma, dada las preferencias sexuales, debe caer en contratos civiles, en formas de darles protección, no sé, no soy abogado, lo que no estoy de acuerdo tampoco, es que adopten a niños que no tienen capacidad de discernimiento.

El presidente Vladimir Putin, muy claro después de los 18 años, que tomen decisiones sobre su sexualidad, pero antes por ningún motivo voy a permitir que en escuelas se induzca cuestiones e inclinaciones sobre tipo sexual.

Yo creo que es en el seno familiar, en los padres, la educación de los hijos en temas como esto y no dejarlos a criterios del Estado, libros de texto o maestros, máxime si el educador es homosexual, disculpen es mi opinión y el tema quedó para próximas legislaturas.

Y cosas de la vida, el día de aprobación, se da a conocer por una mujer, maltrato de su marido, que resultó ser hoy exfuncionario público, cimbró a la clase política y a Huatabampo, obvio solicitó separación del cargo y si no como; mujer, esposa, madre y gobernante Claudia Pavlovich, lo hubiera separado del cargo.

