Hace 32 años la historia política de México que hoy vivimos, se plasmó en la portada de un diario

ALLÁ EN LOS AÑOS DE mi niñez, era frecuente escuchar en pláticas de adultos, este dicharajo: “Yo no soy plato de segunda mesa”.

La frase se atribuía a una situación en la que alguien hace algo que fue hecho por otra persona.

Vale, igualmente, en periodismo, cuando se escribe un texto que ya fue publicado por otro medio o por otra persona sin consultar al autor.

En este aspecto confieso que a lo largo de mis años en este oficio, he sido muy respetuoso del trabajo periodístico de otros.

Usted seguramente estará recordando que con frecuencia cito en estos Rumbos textos que alguien ya publicó.

Es verdad. La cita me salva de eso que llaman plagio.

Cuando se cita un párrafo o más de un texto, es porque ya fue publicado y porque, al tomarlo como referencia, se acredita debidamente la paternidad de la columna o artículo.

En otros casos, cuando se rescata más de la mitad del texto porque así lo amerita el propósito periodístico, entonces se recurre a la autorización del autor.

Hay otros casos que entran en la categoría de las “generalidades”.

Verbigracia: circula en la región del Mayo en columnas pero también en comentarios halados en radio, un tema en torno a una reunión de liderazgos priístas en esa zona que incurrieron en lo que podría describirse como una vulgar actitud de “agandalle”, aprovechando la ausencia de dos exalcaldes que por motivos personales no pudieron estar presentes en una junta a la que, para empezar, no los invitaron.

Así, sin la presencia de estos dos exalcaldes, la reunión carecía de sentido.

Peor, aún: el solo hecho de no haber convocado al dirigente estatal de la CNC, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, va implícita la intención de marginar de cualquier posibilidad de obtener una candidatura priísta a quien, por sí mismo, resulta ser un cuadro político más aventajado que cualquiera de los que se asumen como patriarcas políticos de alguna de las subregiones que conforman la zona del Río Mayo.

Ciertamente, ni PRÓSPERO IBARRA OTERO, ni el alcalde panista de Huatabampo, RAMÓN DÍAZ NIEBLAS, ni los chicos maravillas de Álamos, tienen los méritos políticos suficientes para convertirse en líderes en momentos en que el PRI —principalmente— y el PAN, atraviesan por su peor crisis política en muchos años. Curiosamente, apenas ayer hacía yo referencia a este cisma en que se debaten los partidos tradicionalmente más poderosos del país.

Pocos son los políticos que lo han notado. Pero la verdad sea dicha, la transformación, que no la cuarta, ya está aquí.

Unos la quieren, y parece que ya la aceptaron. Otros se rehúsan. Y se defienden con las garras que heredaron de sus antepasados.

Estos últimos, buscan, como su mejor defensa, las alianzas. Ya las hay. Y es en el Mayo, justamente, donde más se perciba esa intención: PRI, PAN, PRD.

Decía yo de las ausencias en la mencionada junta “de notables”. Ni ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, ni GUSTAVO MENDÍVIL AMPARÁN ni otros exalcaldes fueron convocados. Y si lo fueron y no se dejaron ver, es que no quisieron que los vieran tramando en los obscurito.

Particularmente, en el caso de Onésimo y de Gustavo, tengo mis reservas. Gustavo pudo haber declinado por un comprensible hartazgo de ser pisoteado por los de muy arriba.

¿Y Onésimo?

Bueno, en el caso del profesor, hay que decir que su compromiso con la educación no puede tener interferencias. Y menos de carácter político.

Usted recordará que en esta columna he dicho que el sub-secretario de Educación Media Superior y Superior, ha mantenido una actitud muy discreta.

Como que está cediendo su espacio histórico a quienes hereda la vocación política. Como sea, la precitada reunión no tuvo el éxito esperado. Tal vez se deba a que faltó un verdadero líder como convocante.

A lo mejor.

Como verá usted, caro lector, se puede hablar de un tema sin caer en la manoseada costumbre de los “refritos”. Y es que cuando el tema aguanta un buen rato, el sol, entonces, sale para todos.

O sea, que a todos nos alumbra. Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, SEÑOR MÍO, ¿ha oído hablar de ALI CAMACHO, un personaje vital en más de un sentido, que preside Alianza Sonora, una casa de voluntarios que están causando un gran impacto en una vasta región que comprende Etchojoa, una parte de Navojoa y Huatabampo?...

Ellos, los que integran esta familia de altruistas ciudadanos, trabajan en la que ellos denominan “Casa de Gestión”, y vaya que lo saben hacer con verdadera vocación y transmitirla a un número cada vez mayor de personas…

Pues bien: Alianza Sonora acaba de cumplir su primer año como “Casa de Gestión” y la celebración convocó a cientos de seguidores en lo que fue una gran fiesta familiar, donde se evaluó una diversa gama de productos que maneja esa institución…

ALI CAMACHO, me comenta que en realidad ellos llevan ya cinco años realizando este trabajo de altruismo, y, entre risas, evoca cómo durante cuatro años los trabajos se hacían bajo la sombra de un árbol…

Por cierto, esta gente es infatigable pues ahora mismo están promoviendo una gran campaña con motivos del COVID-19, con el reparto de 100 mil cubrebocas en los sectores más vulnerables de Etchojoa, Huatabampo y Navojoa…

Mire usted: estoy cierto que no faltará aquel que cuestione que se haga política llevando beneficios a la gente humilde y, bueno, eso está bien, estamos en un Estado de libertades en todos los sentidos…

Particularmente, yo no comparto este criterio… En un país tan empobrecido como el nuestro, la política puede practicarse y al mismo tiempo llevando un poco de bienestar a los que menos tienen…

Total, ¿qué tanto es tantito?...

Digo, ¿no?...

DÉJEME CONTARLE, PERTENEZCO a un grupo de amigos y periodistas que intercambian saludos, impresiones y distintos temas a través del whatsapp y del twitter…

La peculiaridad de mi pertenencia en este chat, es que yo no aporto maldita las cosas a este grupo; soy un miembro de palo, no opino, no hablo, pero sí escucho…

Participando escuchando, me he dado cuenta que en Sonora, y en particular en Cajeme, tenemos un periodismo muy enriquecido culturalmente y con un gran sentido del honor y de la solidaridad…

Lo digo con orgullo: yo he sido un beneficiario de esa solidaridad. La he sentido y la he disfrutado espiritualmente. Supe de la palabra escrita nunca identificada antes, solidaria hacia este humilde periodista, y sentí en lo más profundo de las interioridades humanas, lo que se experimenta cuando alguien extiende la mano en prenda de hermandad…

De este grupo, ayer me llegó una reliquia periodística con fecha de sábado 30 de julio de 1988… Imagínese, caray…

En la portada del periódico “Tabasco HOY”, bajo cuyo logotipo, en un recuadrito, se puede leer: “Este ejemplar cuesta $200”…

El encabezado central dice: “Desbandada de priístas”…

Al margen, esta otra: “priístas se pasan al Frente Cardenista”…

Y una más: “Andrés Manuel López Obrador será candidato por el Frente Nacional al Gobierno de Tabasco”…

Apenas el pasado 30 de julio se cumplieron 32 años de aquella diáspora de tricolores. Gobernaba el país MIGUEL DE LA MADRID, y CUAUHTÉMOC CÁRDENAS se convertía en el ícono de las izquierdas mexicanas…

Fue especialmente gratificante que mis cuates del Grupo de Amigos Cajeme, me hayan obsequiado con esta joya periodística, lo que me lleva a otro punto: las condiciones políticas y gubernamentales del país, hacen difícil jerarquizar los temas…

Se me agotó el espacio y quedan varios temas en el tintero…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com