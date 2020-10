Que AMLO (cuando menos) concluya la obra en Sonora

Bueno, no pasaron muchas horas para que se produjeran consecuencias del trato del presidente López Obrador a la gobernadora de Sonora, aunque no estamos hablando de obras públicas nuevas, sino terminar las iniciadas en pasados sexenios. Eso sí, una obra emblemática del sexenio encabezado por Claudia Pavlovich, sería el nuevo hospital de especialidades que finalmente sustituirá al Hospital General del Estado y hablar de 200 millones para terminar la obra civil y 500 millones más para equiparlo, no resulta ser algo fácil en tiempos de recortes presupuestales y prioridades pandémicas. Pero el presidente se comprometió públicamente la mañana de ayer desde Palacio Nacional en apoyar la terminación del nuevo hospital de Hermosillo. Así lo hizo también con la Presa “Pilares” y solo nos faltaría que manifestara su voluntad para concluir con la carretera de Cuatro Carriles de Estación Don a Nogales, la que en efecto, parece que la planearon sobre una tortuga. Pero eso sería todo. Obras nuevas no hay. No se pueden considerar inversiones los programas asistenciales que pone en práctica el Gobierno Federal en la entidad, aunque habría qué considerar que la construcción de la clínica del IMSS en Agua Prieta, la Universidad “Benito Juárez” del mismo lugar y la carretera a Bavispe, son obras chiquitas para pueblos chiquitos. Adiós a los grandes proyectos. A los detonadores del desarrollo regional. Estos ni están en las prioridades del presidente ni mucho menos en los presupuestos del gasto del Gobierno Federal. Son los tiempos que vivimos hoy. Son las consecuencias del cambio de régimen. Inevitable tocar el tema de la violencia imparable en el Estado… La zona del llamado “Tercer Mundo” (Altar, Átil, Tubutama, Pitiquito, Caborca) es hoy por hoy una zona de guerra… Literalmente… Grupos armados circulan por caminos, veredas, ranchos, en las calles mismas de los pueblos y las poblaciones mayores, sin que ninguna autoridad aparezca… ¿Qué decir de Cajeme?... Cuatro mujeres desaparecidas en los primeros seis días de este octubre en el Valle del Yaqui… Ejecuciones en Ciudad Obregón, Bácum, Empalme, Guaymas y Hermosillo, es noticia de todos los días… Y eso que el responsable de la seguridad nacional, el secretario Alfonso Durazo es nuestro paisano… Si no fuera así, imagínese nada más… No… El virtual candidato de Morena a la gubernatura de Sonora está mucho más interesado en contactar a diversos grupos representativos de la entidad y citarlos en sus oficinas de la Ciudad de México… Hoy podría darse otra reunión con 12 distinguidas personalidades sonorenses… Eso júrelo. Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (Trife) dijo que siempre sí a la consulta interna que deberá organizar el Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir a los nuevos dirigentes de Morena… Inicialmente, el magistrado presidente de ese organismo, Felipe Fuentes, había elaborado un anteproyecto rechazando dicha consulta y proponiendo la continuación de la dirigencia encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, hasta después de las elecciones de junio del 2021… Pero –¡oh sorpresa!- al cuarto para las doce se cambió dicho anteproyecto para darle luz verde a la renovación, -vía consulta del INE-, y de esa manera reposicionar a los principales aspirantes, Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidvkol Polevnski… Un movimiento similar al que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación… El tema da para un análisis mayor, porque en ambos casos no se lleva la victoria total la Presidencia de la República… Al contrario, son victorias con sabor a derrota.

Donde sí obtuvo una contundente victoria el presidente, fue con sus diputados en el Congreso de la Unión, al aprobarle ayer la eliminación de 109 fideicomisos, lo que permitirá generar una nueva bolsa de 68 millones, 400 mil pesos que se manejarán discrecionalmente desde Palacio Nacional… Si eso no es concentración del poder y dejar a su suerte a miles de mexicanos vulnerables, así como a artistas, científicos, investigadores y las regiones del país, no podemos llamarle de otra manera, más que la construcción hacia un camino del autoritarismo… Como bien lo ponderó en su editorial del pasado domingo, el británico “Financial Times”.