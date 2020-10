Las alianzas políticas no se fraguaron en Sonora

Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD – Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente-, ya platicaron y acordaron ir en alianza para buscar la gubernatura en los estados de Nuevo León, Zacatecas, Michoacán y Sonora.

Ellos no están registrando las inquietudes locales, entre ellas algunos opositores que se niegan a consumar esa “hermandad” porque lo consideran incongruente o por agravios acumulados, sobre todo de panistas contra priístas.

En Sonora, tanto Ernesto Munro, del PAN, como Ernesto de Lucas, del PRI, han coincidido en que por encima del interés particular, la verdadera alianza es con la sociedad ante una amenaza real como es el que Morena se apodere del destino de los sonorenses.

“Es normal que existan agravios de algunos compañeros contra el PRI, sobre todo después de la campaña de la gobernadora que abrió carpetas de investigación contra el exgobernador Padrés y algunos de sus excolaboradores”, admite Munro, quien además tiene en su hijo Kiko, el presidente municipal de Puerto Peñasco, a un opositor de la alianza muy firme, porque también ha levantado la mano buscando la candidatura albiazul al Gobierno del Estado.

En el PAN, ya su consejo estatal aprobó la posibilidad de consumar esa alianza, en tanto el PRI lo hará este fin de semana cuando se reúna el consejo político estatal. En el priísmo las dudas persisten respecto a la designación de un candidato a la gubernatura. En Acción Nacional, existe mayor animosidad ante la posibilidad de llevar un candidato, no militante, pero que garantice el triunfo. Es lógico señalar que el nombre del candidato que encabezaría la alianza PAN- PRI-PRD al Gobierno de Sonora sería, Ernesto ‘Borrego’ Gándara. En el específico caso de la designación de candidato al Gobierno Estatal, habrá qué recordar que el comité ejecutivo nacional de esos partidos tiene preponderancia en la toma de este tipo de decisiones.

Un grupo de distinguidas y representativas damas sonorenses se reunieron ayer con el aún secretario de Seguridad en el gabinete del presidente López Obrador, Alfonso Durazo Montaño… A cada una de ellas se les envió una carta, en cuya parte medular se establece: “Es importante el papel de la mujer en todos los segmentos de la sociedad y en la política, las mujeres no deben estar excluidas de la participación política desde sus ámbitos de actuación diaria y de los múltiples roles que desarrollan; la opinión femenina es de vital importancia, el reconocimiento para las mujeres no debe mermar nunca”… Y subraya: “Este ejercicio (la reunión convocada) no persigue otro fin que no sea recabar y jerarquizar las necesidades que permitan la creación de las políticas públicas identificadas, a través de la familiarización de los intereses más sentidos de la población que posee valores políticos, encontrando el punto de equilibrio entre distintas demandas y convertirlas en políticas generales”… Con peras y manzanas, el encuentro fue un acercamiento con quien será el candidato de Morena al Gobierno de Sonora, un ejercicio que ha venido haciendo este último desde hace varias semanas y que ha incluido a agricultores, empresarios en general, alcaldes y hasta jóvenes, hijos de empresarios… La reunión allá en la Ciudad de México fue convocada por Dalia Sugey Hernández Muñoz y entre otras, acudieron mujeres relacionadas con medios de comunicación como Elda Molina y Luz Mercedes Moreno… Kattya Félix asistió en calidad de integrante de un despacho jurídico y se contó con representantes de mujeres empresarias, entre otras, como Aurora García de León, Silvia Álvarez Amaya, Andrea Olea, Sonia García, Sara Tiznado, Martha Arteaga, Elva Luz Valdez, Adriana Torres, María Camacho, Karla García Valencia, Mayra Vázquez Almazán y Ahiko Kuroda. Se acerca el día 13 de octubre, fecha en que por disposición constitucional la gobernadora Claudia Pavlovich deberá presentar su quinto informe de trabajo al Congreso del Estado… Solo presencia en redes sociales y algo más en radio y televisión dentro de una austeridad propia de los tiempos que vivimos… Sin embargo, será una oportunidad que no desaprovechará la administración estatal para resaltar sus logros, amparados en la fortaleza de haber reconstruido un colapso estructural heredado, seguir sosteniendo una economía aceptable para el pesimista escenario en todo el país y la presunción de haber levantado el sistema estatal de Salud, así como la rehabilitación carretera