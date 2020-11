Van en Alianza Prian, Ernesto y Javier… Guerra sucia Alfonso

A vanzada ya la negociación de la Alianza Prian que llevará a Ernesto Gándara, como candidato a la gubernatura y les confirmó que uno de los operadores de esto, Javier Gándara, primo de Ernesto, exalcalde de Hermosillo y excandidato a la gubernatura, será el compañero de fórmula en la capital, será el candidato a la alcaldía por la capital, quedará en familia la cosa, una decisión y ejercicio que sin lugar a dudas generará opiniones a favor y en contra por las implicaciones de la misma. Primeramente quedará confirmado que el PAN le jugó atole con el dedo a Antonio Astiazarán, lo invitaron, muchos panistas apoyaron la idea, la abrazaron, de que fuera su candidato y ahora algunos de ellos ya se voltearon, le dieron la espalda, una señal de lo que puede pasar en el próximo proceso electoral al mismo Ernesto Gándara, porque el hecho de que se forme una alianza, haya candidaturas, eso no es garantía que los panistas, sociedad civil e indecisos, voten por el Prian con todo y que Ernesto, es un buen perfil, bien posicionado para candidatura. Segundo, ¿ustedes ven al padresismo votando por el Prian? ¿Ustedes creen que Guillermo Padrés va a entrar a la mampara electoral a votar por Ernesto Gándara? ¿Los que tienen proceso en la FAS, incluido el propio dirigente del PAN, Ernesto Munro? Yo veo a un PAN y PRI por arriba, firmando el acuerdo, ya estoy viendo la foto de Ernesto de Lucas, Ernesto Munro, Luis Nieves e Iris Sánchez, con los brazos unidos en alto signando el pacto de esta… “capirotada” y la nota de 8 columnas y tendencia en redes sociales, toda la parafernalia que no significa que este acuerdo cupular lo acepte la sociedad, sectores y población. ¿Y los resabios de 6 años de Padrés? ¿Lo que se robaron? Y sin castigo. ¿Lo va a perdonar el electorado, aun con la figura de Ernesto Gándara, en la boleta? ¿Cómo creer que el padresismo operará a favor del PRI? Por favor, por debajo y con todo con Alfonso Durazo… por arriba de la mesa con Ernesto Gándara. En la semana un exfuncionario de Padrés, muy corrupto por cierto, viviendo a gusto subió un tuit señalando “Con la alianza los priístas de Obregón dirán qué bueno que esté funcionando el Acueducto y los panistas de Hermosillo van a reconocer que los del No al Novillo tenían la razón” una burla esto, quien lo dice, lo que representa y el fondo del mensaje. Cajeme, los productores, los No al Novillo y la misma Tribu Yaqui, no olvidan aquellas escenas cuando los persiguieron policías estatales, enviaron a la cárcel a Mario Luna, más de 8, 9 años, luchando en tribunales contra una obra ilegal, el Acueducto y ahora contra el Ramal Norte, que pone en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui, hecha por un gobernador de extracción del PAN. ¿Y ahora van a votar para una coalición que incluye a ese partido?. Un excelente candidato Ernesto, reitero ¿pero con qué cara llegará a la Tribu Yaqui, a la Palapa del DDRY, a pedir voto para la coalición que encabeza? Ahí se los dejo de reflexión para que vean lo que significa esta “capirotada” que no le veo futuro, por lo menos aquí en Cajeme. ¿Cómo tomarán esta Alianza los panistas que creen en los principios de Gómez Morín? ¿Dónde queda la lucha del Maquío Clouthier que inspiró a muchos participar en política? ¿Qué hubiera pensado de esto Adalberto Rosas, Claudio Dabdoub, José Antonio Gándara?, y todos aquellos panistas de Cajeme, que se ganaron el mote de los “Bárbaros del Norte”. ¿Qué opinará Javier Castelo? Javier fue parte importante de toda esa época, vivió en carne propia lo que significó ser oposición. ¿Qué opinará de este machacado de Alianza? Le pregunté al dirigente municipal Carlos ‘Kala’ Castro sobre esto que se viene y pues casi me decía ¿qué hacemos? Son decisiones de dirigencias nacionales, estatales, que se tienen que aceptar, solo espera que el candidato a la alcaldía, surja de la sociedad civil y no del PAN ni del PRI, casi un reconocimiento implícito de lo que implica para el PAN en Cajeme, lo que ya está a punto de cocinarse.

¿Y TOÑO?

Antonio Astiazarán envió una carta al PAN, ante esta inminente firma de alianza, solicitando reglas para participar, lamentablemente esta es una decisión ya tomada, como se dice en el argot se la “aplicaron” fue vilmente engañado, ahora solo falta ver, toda vez que esto se haga oficial en los próximos días su reacción que desde mi punto, solo tiene dos; regresa a actividades privadas o se suma al proyecto de Ricardo Bours. Esto sin lugar a dudas pondría en perspectiva interesante las cosas, sobre todo en el sur, no olvidar la plataforma de Toño, “Energía Limpia”, sus miles de beneficiarios, su capital político, sumado al empresario cajemense, candidato de casa, ya sabrán como tomarían esto la ciudadanía e indecisos.

JAVIER, CANDIDATO

Sin lugar a dudas, interesante y buena jugada del PAN de quedarse para el operador de la alianza, Javier Gándara, con la candidatura a la Alcaldía de Hermosillo, el exalcalde tiene su buen capital político y social, junto con su esposa Marcela, eso hay que reconocerlo. Y está en la posibilidad de ponerse al tú por tú contra Morena, en cuanto a recursos para operar, hay de sobra, humanos, económicos, lo que asegura, en definitiva que Morena se tendrá que ir con la actual alcaldesa Célida López, en reelección, cualquier otra opción, será de alto riesgo ¿Lorena Valles? ¿Wendy Briseño? O quien sea… gracias por participar. ¿Qué votarán en línea por Javier y Ernesto? ¿Habrá voto cruzado? ¿Cuánto de este pastel que es la capital se llevará Alfonso Durazo? ¿Cuánto, Ricardo Bours? ¿Quién será candidato de MC para la Alcaldía? ¿QUIÉN GANA CON LA ALIANZA? El PAN, el mismo diputado Gildardo Real, señaló que el partido está en riesgo de perder registro en el 2021, les urge la alianza, pero no porque les interese Ernesto Gándara, sino sobrevivir como partido y tener sus cuotas, y vaya que las van a sacar en las negociaciones. Javier Gándara y Héctor Larios, este detrás de Luis ‘Güero’ Nieves, irán por alcaldías, diputaciones, regidurías, todo lo que le puedan sacar a Ernesto de Lucas, al Memo Silva, de los operadores de Ernesto, el mismo ‘Güero’ Nieves lo declaró en entrevistas, van por más regidores, diputados etc… El PAN no tiene nada que perder, lo que le van a sacar al PRI y lo que le sacará el padresismo a Alfonso Durazo, con eso tienen. ¿Les importa la gubernatura? Para nada, la sed de venganza de quien vive a gusto en la hacienda de San Pedro, es más grande que todo esto y se operará en consecuencia, van a ganar por los dos lados y el PRI dependerá y descansará en la figura de Ernesto Gándara y a ver las fórmulas locales.

ALFONSO INICIA GUERRA SUCIA

No se presentó Alfonso Durazo, al Senado para rendir cuentas y muy malas de su paso por la Secretaría de Seguridad, pero si se dio tiempo para una entrevista con René Delgado, en Reforma, y tirar sus primeros dardos. Cuestionó al Gobierno del Estado, no hizo mención de la gobernadora Claudia Pavlovich, de Ernesto Gándara, que fue su colaborador en el sexenio de Vicente Fox, dijo que le faltó “responsabilidad” en su tiempo, me imagino de tomar decisiones las dos veces que tuvo oportunidad de ser candidato a la gubernatura. De Ana Guevara, espera que vayan juntos como en el 2018… y así será. Y a quien si se le fue a la yugular -¿qué necesidad de tirarle a quien se supone va abajo?- vaya señal, fue a Ricardo Bours, de quien dijo “tiene una crisis existencial, y necesita terapia ocupacional”. Obvio, Ricardo, le reviró ante los pésimos resultados que deja, los miles de muertos y su evidente ineptitud al frente de la Seguridad, ya vaya que sí; el “culiacanazo” de lo peor que ha sucedido, lo que evidenció el pacto que había (hay) con un grupo criminal, que quedó claro, cuando meses después, el presidente se bajó de su camioneta para saludar a la mamá de un capo detenido en EUA… el estado mexicano de rodillas ante el crimen organizado. Ricardo, no necesita terapia ocupacional, la tiene como padre de familia, como empresario, la tuvo como alcalde, no pactó con el crimen organizado, lo que tiene es lícito y no producto del paso por la política. Hoy está en un proyecto convencido de que puede llegar, nada fácil, pero no imposible, se preparó, en eso está, ya veremos que le depara el destino. En cambio Durazo, todo lo que tiene es producto de su trayectoria en la política, ¿de dónde las mulas Pedro? Sus negocios, la casa de Bahía Kino, el terreno lo compró a familiares de Amado Carrillo, hay escritura pública de por medio, su lujosa residencia en La Jolla, muy acorde con la 4T, bueno, hasta carretera le harán el año que entra en su tierra, para que su familia y negocios transiten a gusto sin problemas. Por cierto, el día que murió Luis Donaldo Colosio, esa noche decenas de millones de pesos desaparecieron de las cajas de campaña y del CEN del PRI, seguramente este personaje y otros, saben de esto, a donde fue a parar ese dinero.

DESGARRADOR MENSAJE Me tocó ver el video del policía de Cajeme abatido, el tercero en dos semanas, las honras fúnebres, el mensaje de una esposa adolorida que no entiende lo que pasó con su marido, pidiéndoles a los policías que se unan, que se protejan, que se cuiden. Duro, duele, al escuchar el mensaje y ver el video, el paneo de cámara a policías me hizo reflexionar ¿cuántos de los que estaban ahí en las exequias son buenos policías y cuantos están coludidos con el crimen organizado?. Evidentemente hay una corporación desmoralizada ¿quién sigue? Y lo manifestaron, al darle la espalda al alcalde Sergio Pablo Mariscal, quien inmediatamente después de su mensaje, de los dientes para afuera, se metió a las oficinas de Seguridad Pública. Y vaya mensaje después a la ciudadanía, al concederle permiso por razones “familiares” (la clásica) a un inepto jefe, Francisco Cano Castro, a quien todavía le dio el espaldarazo a la labor que ha hecho. ¿Así cómo pues? Es una burla. Que la estructura de mandos queda igual, que él asume el control y la respuesta de parte del crimen se dejó sentir, varias ejecuciones en el transcurso de la semana, una población, niños sobre todo, que se acercan a la escena de crimen y toman fotos, videos que inmediatamente suben a redes. Y lo grave, la reacción de indiferencia, de indolencia de una población, sociedad, sectores, de ver esto ya como algo normal, acostumbrado ya a vivir entre ráfagas, sangre, muerte y frialdad ante el dolor humano ante esto, a lo que sumamos los restos que encontraron Las Mujeres Rastreadoras, en la Aves del Castillo, el Valle del Yaqui y Comisarías son un panteón de fosas clandestinas. Y esto no va a parar por lo visto en Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, entre otros municipios, seguirán viviendo y viendo este tipo de situaciones; más el cobro de piso, extorsiones. Al productor de Caborca, que le quemaron el empaque, le exigían ¡5 millones! de pesos y 10 mil dólares por embarque que enviara a la frontera, imposible aceptar esto, para ningún productor o exportador. ¿Dar aviso a las autoridades? Y la incertidumbre futura para él, su familia y demás productores, algo a lo que no pueden estar ajenos productores del sur de la entidad ¿Y las Mesas de la Paz? ¿La concurrencia de autoridades? Bien gracias. Y para acabarla de amolar, el presidente, nomina vía televisión a una periodista, Rosa Icela Rodríguez, una reportera con trayectoria administrativa, pero nada de inteligencia o estrategia policial como ¡secretaria de Seguridad Nacional! para sustituir al inepto de Alfonso Durazo. ¿Qué le espera a Sonora? ¿Qué le espera al país? Una mujer sin experiencia, al frente del principal problema y reto del país… la inseguridad, y no es violencia de género ni misoginia, es cuestión de capacidades, una mujer, ok, pero con carrera, el candidato natural era Omar García Harfuch, el titular de Seguridad en el Distrito Federal, ese sí con trayectoria o algún militar, no, al estilo de AMLO; que sea leal, vamos de mal en peor. Nomás imagínense, la señora tiene COVID y se enteró por TV, o sea una decisión tan trascendental, no consensuada con los titulares de Sedena, Semar, ni con ella, ni con nadie. ¿Qué opinará la milicia? ¿Los policías de carrera? Vaya forma de ningunearlos del presidente ¿y qué esperábamos? Hasta Manuel Espino, porta traje de policía con colgadero de medallas, como aquel “general” Arturo Durazo.

29 MILLONES, MÁS DEUDA

10 minutos antes de la Sesión de Cabildo, había consenso para no otorgar más deuda al Ayuntamiento, 29 millones, que se irán a Oomapasc y de ahí al contrato leonino del sindicato, al 20 por ciento que cobran de servicio de cobranza, hay una nueva empresa dizque cobra, Erdm, se llama, la cuarta y eso que desaparecieron a North Collect y obvio, a la próxima campaña política, la dependencia es “caja chica” para esto y otras cosas. ¿Qué pasó? Solo los regidores saben, las cuestiones técnicas salen sobrando, que si para el área comercial bla, bla, es lo de menos, subirá la presión de deuda a las finanzas del municipio, ya muy endeudado, pero viene el año de Hidalgo.

¿UNA VUELTA?

De manera extraoficial hay presiones, negociaciones con Omar Canizales, residente de la LMP, de recortar la temporada de Beisbol, están los equipos; Yaquis, Naranjeros y Mayos, sin ingresos y los concesionarios y abonados pidiendo su dinero de vuelta y así no se puede, se entiende.

DE VUELTA RESTRICCIÓN

Difícil decisión para la gobernadora Claudia Pavlovich, el secretario de Salud Enrique Clausen, volver a restricciones, que perjudicará a sectores de Pymes, Minipymes, pero se incrementó la letalidad COVID, y no hubo pacto de conciencia, se relajaron todos y primero la salud, ¡qué cierre de trimestre y año que viene!