Don Javier, su legado… ¿Resultados claros? ¡Ya basta alcalde!

E sta semana partió mal encuentro con el Padre, Don Javier Bours Almada, el último de los pilares de lo que hoy junto con sus hermanos formó una gran empresa Bachoco, la más importante de Sonora y junto a ella otro grupo de empresas muy importantes para la comunidad, a lo que agregaríamos su filantropía, todas las fundaciones, instituciones que apoyó, su paso por la política, un ciudadano, empresario, amigo ejemplar, definitivamente hay un Cajeme, el de antes y después de que este hombre trabajara y dejara la huella que dejó. No haré una apología de la vida de Don Javier, solo quiero resumir lo dicho por sus hijos Javier y Gerardo, en una entrevista y el mismo Don Javier, a raíz de una de tantos premios que recibió, este del Tecnológico de Monterrey, si algo que fue importante para él, fue la educación, el cimiento importante para cualquier comunidad, entidad y país. Javier hijo, atinadamente señaló mi padre fue un hombre visionario, consideró muy importante la educación pensando en sus hijos, familia y comunidad; Gerardo, señaló que para su padre fue muy importante la participación, por eso se involucró en todo lo que pudo. Y Don Javier, en la entrevista señaló, recordó las negociaciones que tuvo con Santiago García Roel, entonces rector del Tec de Monterrey y con Don Eugenio Garza Sada, de sacar un “campus” fuera de Nuevo León y a la postre Don Javier, lo logró, fue pionero de una unidad fuera de Monterrey, sin lugar a dudas un gran logro. Y como bien lo dijo Eduardo, en la misa de exequias, Don Javier fue un hombre afortunado, privilegiado que siempre le dio lugar a sus hermanos, agradecido con la educación y formación que recibió de sus padres, un gran amigo, sabía que era un hombre privilegiado que nunca lo presumió. Y como bien lo dijo Eduardo, tenía un trato igual para todos, para sus amigos, para cualquiera que se le acercara, lo hacía sentir importante, la calidez en su trato, un hombre sencillo y yo a título personal, así lo sentí cuando lo saludaba, y charlaba unos minutos con él de cualquier tema y su gran afición por los deportes. También recalcó Eduardo, tuvo “denarios” y como dice el Evangelio ¿qué hizo con ellos? Los multiplicó para bien de su familia y comunidad, ahí está su legado. Como político, diputado federal, alcalde, durante su trienio, la construcción de la primera potabilizadora, creación de escuelas, entre otras cosas. Recuerdo que sonaba para gobernador, por circunstancias de la vida no se hizo, clase de gobernador que hubiéramos tenido, pero años después llegó uno de sus hijos, Eduardo y ahí están las obras que dejó, y la tranquilidad, hoy desafortunadamente perdida. Previo a la llegada de Eduardo a la gubernatura, llegó Ricardo a la alcaldía, también un trienio de tranquilidad en seguridad (hoy también perdida en Cajeme), de baja deuda y de erradicar centros de vicio en toda la ciudad, lo que hoy miles de familias agradecen. Almita con la Fundación “Estoy Contigo”, en fin toda la familia, primos, en algo involucrados en beneficio de la comunidad. Así pues, el ejemplo arrastra y sin lugar a dudas, la partida de Don Javier, un acicate para Ricardo, hoy que trae un proyecto de llegar a gobernar Sonora. Rodrigo, también involucrado en un proyecto independiente, dar continuidad al ejemplo que recibieron de su padre. Finalmente, para los jóvenes, para los que conocerán anécdotas e historias de Don Javier, que sepan que se vale soñar y que puedes lograr lo que emprendas, él y sus hermanos se fueron por unos pollos a California y en los “patios” de sus casas, pusieron gallineros, de hecho Ricardo, tiene uno en su casa y vean lo que se convirtió eso, Bachoco, no hay mesa en Sonora y el país que no consuma algo que produzcan estas empresas… Descansa en paz, Don Javier y disfruta el premio que te mereces a la diestra de Dios nuestro Señor, un gran compromiso para su familia, amigos, empresarios, cada quien en su ámbito, actuar, el proceder como lo hizo él en su vida.

¿RESULTADOS CLAROS? ¡YA BASTA ALCALDE!

En medio de la vorágine de crímenes de su alta incidencia, de no tener titular de Seguridad en el municipio, vino la reacción de los medios de comunicación, regidores, ante la indolencia de Sergio Mariscal, de no aclarar y nombrar una terna total indolencia, y luego tener la desfachatez, el cinismo, de subir un mensaje a redes informando de “Resultados claros” y de baja incidencia, gracias al trabajo coordinado y bla, bla, bla, lo mismo que dice en su mundo de fantasías. Y la respuesta no se hizo esperar, lapidaria la portada de TRIBUNA, mostrando a la ciudadanía y al propio alcalde, los datos oficiales, hasta el viernes 736 homicidios durante su administración, un incremento del 7 por ciento este año, 351 más lo que se acumule de lo que resta de noviembre y diciembre, seguramente batirá récord, más los 4 policías municipales muertos. Otra respuesta salió del mismo hoy extitular de Seguridad, Alfonso Durazo, virtual candidato de Morena a la gubernatura, al ser cuestionado esta semana en entrevista, lo que sucede en Cajeme. Y fue claro y directo Alfonso, porque fue propuesta de él la militarización de mandos, y la llegada del entonces coronel Jorge Hernández, que solo duró unos meses y se fue sin despedirse. Durazo señaló, “hubo ofrecimiento de dinero, casas y hasta… viejas”, así de literal fue la respuesta de Alfonso y es de imaginar que el ofrecimiento no le llegó al coronel directamente del crimen, sino a través de ¡policías!, de comandantes, jefes, para darnos una idea de la colusión que hay de los cárteles en las oficinas de Seguridad Pública… y en Palacio ni modo que no esté enterado, Mariscal y los “maletines” que llegan mensualmente. Y con otra, Durazo agregó, no dejaron en Cajeme, -obvio- Mariscal, que el coronel trajera a su gente y colocarla en mandos e iniciar la depuración y limpia, obviamente saldría a flote la podredumbre que hay, y al no permitir eso el alcalde, pues se fue Hernández, en riesgo su vida, y pues los resultados de esto ahí están, 736 homicidios hasta el viernes.

CABILDO

Ante tanta indolencia del alcalde en el tema de la inseguridad, falta de claridad en cumplir la ley, no aclarar la situación que envolvió el permiso a Francisco Cano Castro, el viernes en la sesión se paró el regidor Rafael Delgadillo y en su cara al alcalde le restregó la situación que hay y su falta de voluntad política de poner orden, jefe o proponer una terna, dicen que será uno de Semar vaya a ustedes a saber. Y acto seguido se salieron los regidores de oposición, incluso Arrayales y como bien me señaló un regidor “con este alcalde no se puede, no se deja ayudar” y efectivamente, así andan las cosas, en la semana el titular de Seguridad Estatal, David Anaya, me comentó que mientras sigan los problemas al interior de la Policía local en Cajeme, de nada servirá cualquier tipo de coordinación. ¿Y Guardia Nacional? Parece que ni existe en Cajeme, solo se sabe del video donde extorsionan a un tirador y sus visitas a los bares, hoy cerrados. Así que señor alcalde Sergio Pablo Mariscal, ¡ya basta! Póngase las pilas, cumpla con el juramento que hizo al tomar posesión, tiene a la ciudadanía en total indefensión, porque al margen de que son crímenes dolosos, el riesgo está latente para la gente inocente, que han muerto y forman parte de las estadísticas, y van a su cargo de conciencia, aunque usted lo niegue o poco le importa por lo visto, las evidencias lo ponen a usted como un pusilánime y mentiroso. Y de seguir así las cosas, de por sí ni obras hay, ni habrá, la ciudadanía pasará factura en la elección, olvídense de que aparecerá en boleta su esposa o alguien de su “clika”, Javier Lamarque, etc… para los partidos de oposición ¡amalayón!, pero para Alfonso Durazo, craso y grave error, aunado a que método de encuesta, es fácil de manipular, que es al parecer el que usará Morena. Por cierto ya levantó la mano para candidatura a alcaldía la diputada Ernestina Castro, coordinadora de Morena en el Congreso, ya le salieron contras al proyecto del alcalde.

GUAYMAS ¿EJEMPLO?

Donde sí se le barrió a Alfonso Durazo, es poner a Guaymas, como ejemplo de buenos resultados de la militarización al frente del capitán Andrés Cano Ahuir, cuando hay más de 200 crímenes dolosos y más policías municipales muertos que en cualquier otro municipio de la entidad Aquí por razones políticas, Durazo, tuvo que dar esa declaración, obviamente esto es una mentira, cuando vaya de visita al igual que a Cajeme, Caborca y Navojoa, los cuestionamientos de la prensa, los datos duros, harán mella y serán una constante en la campaña que se avecina, de hecho ya está, solo que no piden el voto. En lo que también mintió Durazo, es en cuanto a elementos de la Guardia Nacional. ¿Ustedes los sienten en su municipio? ¿Hay informes de resultados de operaciones?, que para el año que entra, Sonora contará con ¡3 mil!, quien sabe, los que están no se notan, ni tampoco a la Delegación Fiscalía General de la República, el delegado Pavel Núñez, un “florero” no detienen a nadie, y Sonora, en último lugar en investigación expedientes de delitos federales.

¿OTRO CLAUSSEN?

A propósito de Guaymas, se puede poner de moda que hermanos participen en procesos electorales, si el exalcalde y excandidato a diputado federal, Otto Claussen, se apunta que todo parece indicar que sí. En lo personal, al igual que a su hermano Enrique, los conozco de años, buenos hermanos, unidos, pero esto no significa que uno puede ir y el otro no, pueden ir por separado… estando de acuerdo. Hay que recordar que en la pasada elección Otto, perdió ante Heriberto Aguilar, sí pero no por amplio margen, a Aguilar lo cobijó la ola de AMLO e irregularidades votación que hubo en Bácum pero ahorita en resultados, ya ven 3 años votando en línea de no dar nada a Guaymas y Sonora, así están todos los diputados federales de Morena Sonora. En fin, Otto levantó la mano, tiene su estructura al igual que su hermano Enrique, este último también excelente operador político, ante esto, la posible alianza Prian en Guaymas, van con el empresario Rogelio Sánchez, sería candidato de la sociedad civil, una exigencia de la sociedad, pero tampoco garantía de triunfo. Otto, ya tuvo acercamientos de agrupaciones y partidos, Enrique verá sus opciones, él se declaró priísta, gandarista, pero su estructura está lista trabajando y si lo sientan, de seguro analizará sus opciones. No me cabe la menor duda, tendrá problemas el Prian, no solo en Guaymas, sino en todos los municipios, se firmará la alianza, pero dejará heridos, se necesitarán ambulancias y otros con pinturas de guerra, abierta o soterradamente.

PLAZO FATAL… 20 DE NOVIEMBRE

Este 20 de noviembre vence el plazo para inscripción de alianzas y coaliciones a nivel nacional, el Prian va por alianzas en 6 estados, incluidos Sonora, veremos qué pasa ese día, los nombres de quienes encabezarán coaliciones, candidaturas comunes, eso vence hasta el 20 de diciembre. Aquí en Sonora y les confirmo lo ya comentado, el PAN con Marko Cortés, Héctor Larios, Javier Gándara, Ernesto Munro, este dirigente y representante de Guillermo Padrés, están privilegiando las negociaciones para ver que agarran, y no la elección, veremos cómo resuelve este asunto el dirigente del PRI Ernesto de Lucas. Y ojo, el que deberá tomar nota es el virtual candidato Ernesto Gándara, y sus operadores, es mano, y en la medida de que concedan, lo verán en el 2021. Lo mismo pasará con Alfonso Durazo, su coalición y su método de encuestas para elegir candidatos, la guerra adentro de las “tribus” al cien, quieren las mejores posiciones, creen que se repetirá el fenómeno de la ola AMLO 2018 y están equivocados, aunado a que algunos alcaldes, diputados, se van a querer reelegir, ya les gustó la chuleta y no la quieren dejar ir, buen problema. Y mientras Ricardo Bours y MC, que van solos, viendo desde las gradas, como se hacen garras, Prian por un lado y la Coalición de Morena, que dejará muchos resentidos, y a ver la reacción sociedad civil e indecisos.

2 MIL 800 MILLONES… MENOS

Vaya 2021 y cierre de sexenio para la gobernadora Claudia Pavlovich, que por gestiones no quedó, pero por tercer año consecutivo, este aún más duro, Morena le dice no a proyectos para su Gobierno y sobre todo ayuntamientos, son ¡2 mil 800! Millones menos de recursos federalizados que recortaron a Jalisco, 9 mil, para que se den una idea. A todas las entidades les recortaron, unos más, los gobernadores que se separaron de la Conago y con justa razón, y a quienes no, tal es el caso de Sonora. ¿Qué implicaciones tiene? Pues recortes a nivel estatal, dependerá mucho de ingresos propios, ayuntamientos sin dinero para obra, la infraestructura se seguirá deteriorando; viene un ¡40! por ciento menos para el campo, actividad primaria importante, no hay un rubro que se quede sin recorte. ¡Ah! Pero vendrá diciembre y los diputados de Morena en el Congreso exigirán recursos para sus municipios ¿con qué cara? Los diputados federales dijeron no a 173 proyectos que presentó la gobernadora, más de 2 mil millones y la mayoría para municipios. ¿Y ahora? ¿Con qué cara le exigirán al secretario de Hacienda, Raúl Navarro, recursos en la comparecencia de diciembre para aprobar presupuesto de Sonora? Así que queda a Sonora, terminar la Desaladora y el Hospital de Especialidades, cualquier otra obra dependerá de ingresos propios y tal como lo comenté, próximo año seguir siendo un Gobierno facilitador para llegada de empresas, porque entre la pandemia y las políticas de AMLO, no esperemos nada, mismas que están llevando a la desaparición de Pymes, clase media, más millones de pobres, sujetos a programas y control clientelar del presidente, pero no hay dinero que alcance. ¿Sobre qué se irá después? Yo me pregunto ante lo que está sucediendo, crisis, polarización, motivada por el presidente, ausencia de contrapesos Congreso, vital para democracia. ¿Van a votar en línea por Morena en el 2021? Reflexionen su voto por el bien de Sonora y México.