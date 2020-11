Biden aislará a los Estados Unidos

Apenas ayer los gobiernos de Estados Unidos y México determinaron cerrar el tráfico fronterizo a actividades no esenciales por 30 días más. Cuando menos al 21 de diciembre.

Fallaron quienes le apostaron a la influencia comercial por el “Thanksgivenday” (Día de Acción de Gracias) que es toda una tradición a fines de noviembre para reunir a la familia alrededor de una cena.

Pero también la realidad es que los números de nuevos contagios y víctimas mortales por COVID-19 en la Unión Americana, son terribles: Casi 250 mil fallecimientos.

Ya sabemos que el estilo de Mr. Trump es muy parecido al de “nuestro” López Obrador. Ambos siempre han desestimado la pandemia y han antepuesto sus propósitos personales a la Salud de las mayorías.

Pero el señor Joe Biden no piensa igual. Está dispuesto a seguir las recomendaciones de los expertos que ya ha designado para enfrentar la enfermedad y un primer paso, ha trascendido, es que cierre temporalmente todas las fronteras. En otras palabras, procederá a aislar a su país como una estrategia para detener, de una vez por todas, la enorme cadena de contagios y muertes por el coronavirus. Será un primer ofrecimiento de la diferencia en los estilos con relación a Trump.

Por supuesto, estas medidas afectarán a México.

El presidente López Obrador deberá empezar de cero una recomposición de las relaciones bilaterales con sus vecinos del norte. Tardará, pero al final llegarán a acuerdos. Las muestras de amistad de la era Trump con AMLO concluirán en enero, cuando Biden tome posesión como el presidente número 46 de los Estados Unidos.

El hecho de que el Isssteson haya reabierto un hospital temporal exclusivamente para atender a enfermos de COVID-19, es una clara señal del repunte de la letalidad de esta enfermedad… Se ha informado que en una primera etapa, han habilitado treinta camas con equipo biomédico y se han recibido a seis pacientes de todo el estado, pero hay capacidad para más… Enrique Clausen, el secretario de Salud, ha dado a conocer que de cien personas que se aplican la prueba COVID, cuando menos 60 y hasta 65 dan positivo… Si nos vamos a la estadística de que el diez por ciento de ese número requerirá hospitalización, tenemos frente a nosotros un aumento en la exigencia de servicios médicos… Si bien es cierto que los números por nuevos contagios diarios se han reducido en comparación a los meses de abril-mayo-junio, también existe la seguridad de que la letalidad está presente y no hay día en que no se registren fallecimientos… Así estaremos y así seguiremos, dicen los que saben, hasta que se aplique una vacuna y sea efectiva… ¿Para cuándo le gusta?... ¿Marzo? El presidente López Obrador admitió en su “mañanera” que el recurso diplomático para auxiliar al general Salvador Cienfuegos y que el Gobierno estadounidense retirara los cargos en su contra, lo utilizó “obligado” porque es muy importante resaltar el papel histórico que ha jugado en nuestro país el Ejército Mexicano… Como se comentó aquí mismo, el inesperado y favorable escenario que vive ahora el exsecretario de la Defensa Nacional, fue una gestión encabezada por Marcelo Ebrard y sus buenos contactos en Washington, empezando por el yerno de Mr. Trump, Kushner… Inédito, el que una juez (Carol Aman) de Distrito de Nueva York, admitiera la solicitud del fiscal, William Barr, de retirar las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero contra el general… Y es que Estados Unidos se ha distinguido por ser, efectivamente, un país de instituciones, donde la autonomía de las autoridades siempre ha estado por encima de los intereses políticos del grupo en el poder… La juez Aman, escuchó la justificación de la Fiscalía y no tuvo inconveniente en otorgar su VoBo a la solicitud, aún por encima del marco legal específico, para ponderar las relaciones entre países… Vaya pues… Para el presidente, fue un triunfo si pensamos en base al favor que le hizo al Ejército… Él hubiese deseado la victoria de Trump para continuar con un juicio a Cienfuegos y tener una demostración más de la corrupción en el pasado sexenio… La victoria de Biden le descompuso la música… Las víctimas de la violencia en Cajeme, Guaymas, Empalme y Caborca, con desesperación, gritan al cielo sus exigencias de justicia… Porque ya no hay nada ni nadie que cambie el escenario de terror que se vive… ¡Qué increíble la frialdad e indiferencia de quienes pudieran hacer algo para parar tanta muerte y desolación.