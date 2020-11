Durazo y sus errores… Viene foro; Ricardo, Ernesto, Toño

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta semana sucedieron detalles en relación entre el poder y medios de comunicación, entre la libertad de expresión y la censura, como también el que dueños de un medio o concesionarios de radio, Tv concedan, cedan ante presiones, desde las esferas del Gobierno y en campañas políticas. Saco a colación esto por lo sucedido en relación al virtual candidato de la Coalición que formara Morena, Alfonso Durazo, quien creo cometió varios errores esta semana, el primero en entrevista que tuvo en una radio que tiene relación con empresa periodística en Hermosillo. Resulta que el conductor y periodista, Daniel Sánchez, le hizo preguntas que incomodaron a Durazo, en relación a las mafias del poder y cuestiones que critica, Alfonso, y este le recordó su pasado, que él también perteneció a lo que hoy critica, la relación por ejemplo del poder económico y político, que según él, si llega al Gobierno se acabaría. Parece que se le olvido que hace unas semanas estuvo recibiendo a empresarios de todos los ramos de Sonora, en comercio, industria, agricultura, incluso de medios (no todos, los que menos lo critican) y de eso no dice nada. Como tampoco señala que un señor Alfonso González, quien financió campañas del PAN y que hoy hay sobre de él una investigación del SAT por 470 millones de pesos por irregularidades en el sexenio de Padrés, como retribución, que se le pagaron, sin cumplir la empresa con requerimientos legales, es hoy uno de sus principales operadores financieros, una total incongruencia. Por cierto ¿por qué no le aplican a este empresario la Ley de Extinción Dominio el SAT? Justicia selectiva como la hemos visto en esta 4T. Pero volviendo al caso, el hecho es que al día siguiente Daniel, se presentó a cabina y no lo dejaron entrar, que estaba despedido o fuera de ese programa, lo hizo saber, y vino la reacción del gremio periodístico en redes sociales, el dirigente de una asociación nacional periodista, Rafael Cano, vía video redes sociales, cuestionó y duro a Alfonso Durazo, este hecho, que coarta la libertad de expresión y el derecho a cuestionar, criticar, sobre todo a alguien que quiere ser gobernador y dio pésimos resultados en la encomienda de secretario de Seguridad. Fue tal la presión que directivos del medio tuvieron que reaccionar, dar explicaciones y que están a favor de la libertad de expresión, ¡qué bueno!, pero queda registrado el hecho. ¿Hubo presión al dueño del medio por parte de Durazo o alguien del equipo? ¿Fue una decisión personal? Juzguen ustedes, no es la primera vez que se da. A nivel nacional ahí está el caso de Carlos Loret de Mola, hubo presiones para Televisa, y así para otros periodistas críticos del ejercicio de poder y dueños conceden, por convenios o por lo que ustedes quieran. Hubo una operación cicatriz en la semana, el delegado de Morena, citó a medios, en lo personal creo que en señal de protesta, solo por esa vez no debían de haber asistido en solidaridad con el compañero, con esto, reconocimiento tácito que Durazo, obró mal. Hay que recordar aquella famosa frase del entonces presidente José López Portillo “no pago para que me peguen” cuando arreciaban las críticas a un Gobierno de excesos y que iba de picada… y ya ven como terminó.

SEGUNDO ERROR

En el Congreso, Morena a través de su coordinadora Ernestina Castro, presentó una iniciativa para que el proceso de elección de rector de la Unison, que debe darse el primer trimestre del 2021, se posponga hasta después de la elección, lo cual Alfonso Durazo, avaló. Esta es una flagrante violación a la autonomía de la Unison, obvio debe haber metido el maestro, que no da clases, pero cobra más de 50 mil al mes, Jorge Taddei. Obvio no pasó el dictamen. ¿Por qué habría de hacerse? ¿Por qué concederle esto a un candidato? ¿Qué ya se siente gobernador o qué?

TERCER ERROR

Ya anunciaron que Alfonso Durazo, no asistirá a eventos multitudinarios, o sea aquí si la pandemia le cayó “como anillo al dedo” solo eventos con escenarios perfectamente controlados y se entiende. ¿Cómo pararse aquí en Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, a pedir el voto? ¿Con qué cara tendrá para asistir a eventos donde le cuestionarán su papel como secretario de Seguridad y la loza de miles de muertos que carga en sus espaldas? De su “scrpit” no lo sacarán Durazo, criticará que hay corrupción, ya se les acabó a los de siempre bla, bla, que no va a recoger cascajo, y ya ven los que andarán con él, como el precitado González. Por cierto, un cajemense, Gerardo Mass, le anda haciendo cabildeo y cita a este cuestionado empresario con funcionarios estatales. ¿Está enterada la gobernadora Claudia Pavlovich? ¿El secretario de Gobierno Miguel Pompa? El ‘Potrillo’ hace semanas, vía video subió que están pintados para la guerra que se viene… y por otro hay cabildeos con este personaje, clave en el desacreditado Gobierno de Padrés, y hoy uno de los patrocinadores de Durazo. ¿De qué se trata esto.

CUARTO ERROR

Esta semana habrá un foro de un medio de la capital, donde ya confirmaron Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán y estaba invitado Enrique Clausen, pero declinó, creo hizo bien, no va a la gubernatura. No fue invitado Pedro Ángel Contreras, asistirá un señor, Jesús Saldaña, creo tiene intención de registrase como independiente (tendrá el voto de la familia por lo menos) y pues resulta que Alfonso Durazo, declinó. ¿Se siente ya ganador? ¿Qué va arriba en encuestas? La mayoría cuchareadas, que arrogancia. Volvemos a lo mismo, seguramente iba a ser duramente cuestionado por los reporteros y los invitados, mejor dijo “tierrita volada”. ¿Y quiere ser gobernador?

FORO

Con respecto al foro, pues interesante porque estarán tres amigos frente a panelistas; Ricardo, virtual candidato MC; Ernesto, por una alianza que no está amarrada todavía, Prian y Toño Astiazarán, que pretende o pretendía ser candidato del PAN, envió carta para que definieran reglas y es fecha que no le contestan… ni le contestarán, al igual que a Pedro Ángel. En su portada de esta semana de su semanario, Javier Ruiz Quirrín, columnista de esta casa editorial, puso foto de Ernesto Gándara y Alfonso Durazo, con subtítulos; Respeto y Confrontación. Durazo ha criticado a Ernesto, y al mismo Ricardo Bours, y en su respuesta, Ernesto, mostró respeto, no quiso confrontación, Ricardo, sí, cuando lo criticó se la devolvió inmediatamente, por su desarraigo e incompetencia. El próximo jueves estarán de frente, que espero sea un buen debate también, son amigos entrañables, no enemigos, son adversarios y como tal creo deben desenvolverse y en mucho deben colaborar quienes los cuestionarán, cada quien tiene su visión de Gobierno y de ideas. Toño, obviamente cuestionará el proceso, fue invitado por el PAN, y ahora lo quieren sentar; en México, las dirigencias PRI y PAN dieron luz verde a una alianza y ven que la opción el perfil es Ernesto Gándara, que incluso se separó del partido. Obviamente Ricardo Bours, ajeno a estas cosas partidarias, a lo suyo, será el candidato de MC y como tal creo actuará en consecuencia en el foro y conocemos todos al contador, no se calla, dirá lo que tenga que decir y con elementos, aunado a que es un candidato de oposición, y pues, Durazo, declinó, allá él y su estrategia. Y a propósito de alianzas, continuos los viajes del dirigente Ernesto de Lucas, a la Ciudad de México, con este tema, al igual que Ernesto Gándara, reitero en mi opinión, el PAN debe estar pidiendo demasiado, y ahí deben estar entrampadas las cosas, sin olvidar que el padresismo está operando a favor de Durazo… mafia que obviamente no critica Durazo, ya que al sumarse a él, se purifica. Y mientras PRI y PAN definen su alianza y reparto de pastel, Ricardo Bours, reinició actividades, toda vez que tuvo unos días de receso ante la sensible partida al cielo de Don Javier y tuvo actividades en la capital con diferentes actores políticos, y esta vez se va de visita a Santa Ana, Magdalena, Agua Prieta, Naco, Ímuris, Cananea, a sostener reuniones con militantes, ciudadanía, liderazgos, trabajando pues en su lucha e intento de hacer un Movimiento Naranja en la entidad. ANUR Finalmente se celebró el pasado viernes la asamblea de la

ANUR

En Guadalajara, donde no dejaron registrar al dirigente del Distrito de Riego del Mayo, César Granich, como candidato de unidad, contando con el apoyo del DRRY que encabeza, Miguel Anzaldo, y otras asociaciones, además de distritos de otras entidades. Se decía que habría boicot ante la injerencia de la 4T en el proceso, tan es así que no asistieron funcionarios federales de Conagua, al parecer no fueron todos son como 470 y no llegó a 100 la asistencia, pero al final se celebró. Finalmente resultó dirigente uno de Sonora, el del Distrito de Riego de Caborca (hoy en llamas) Alejandro Salcedo y como tesorero el dirigente del Distrito Riego de Mexicali. Como premio de consolación a los del Mayo, se sacó un Módulo una pick up que rifaron y el amague del boicot y punto final a este tema. Lo que preocupa, y lo he externado a productores como Baltazar Peral, Álvaro Bours, Juan Gerardo Gándara, entre otros, en relación al tema del agua, son las negociaciones que se traen con la Tribu Yaqui el titular de Sedatu Meyer Falcón y fue claro en su Twitter, que harán valer el decreto de Lázaro Cárdenas, para hacer justicia a los yaquis. ¡Aguas! ¿De qué se trata esto?, en 1976 hubo una expropiación, este tipo de mensajes y de un titular de dependencia, más el cambio de régimen de Gobierno que se trae el presidente, generan incertidumbre para inversionistas y productores. Acaban de anunciar una inversión de más de 2 mil millones para obras de infraestructura para los pueblos yaquis, incluso una universidad, que bueno, pero ya tienen miles de hectáreas, agua, que no las trabajen, que sean improductivos y que las renten, esa es otra cosa, pero hablar de un cambio de leyes en la propiedad agropecuaria, en la tenencia de la tierra, e ir por el control de agua con fines políticos, eso es delicado. Ese proyecto ya está en el Senado, reitero, en un cajón del senador Ricardo Monreal, si Morena en la elección del 2021 vuelve arrasar en la Cámara de Diputados, espérense lo que sea de AMLO, incluso lo hecho en 1976, pero ahora lo hará Ley primero. Por eso toma relevancia que el PRI, PAN, o PRIAN, MC, compitan con los mejores perfiles para las 7 diputaciones federales, urge que la oposición aumente curules y contrapesos, que si se las lleva Morena, este presidente nos llevará al precipicio con su modelo de Gobierno socialista. ¿Eso quieres? ¿Esto quieres para Sonora?

DESALADORA

Si el alcalde de Empalme, Javier Genesta, no vuelve a meter las manos, la Desaladora del “Cochórit” estaría iniciando operaciones e inyectando agua a la red en Guaymas, Empalme, San Carlos, entre marzo, abril, 2021, obra que en su momento gestionó la gobernadora Claudia Pavlovich, en el sexenio de Peña, que bueno, porque con AMLO en 3 años… nada. El detalle es que ni la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, ni el de Empalme, Javier Genesta, ni el diputado federal Heriberto Aguilar, han gestionado algo muy importante… recursos para la red, está en su mayoría colapsada, y lo que ha hecho la CEA que encabeza Sergio Ávila, es cambiar lo que han podido con recursos limitados y se pondrá peor en el 2021… Morena no aprobó nada para el Gobierno Estatal, ni para ayuntamientos. Así que entrará agua a la red, al igual que en Hermosillo, cuando inició el Acueducto Independencia, entre el 30% al 40% se desperdiciará en fugas subterráneas, por eso colapsan calles en la capital, lo mismo pasará en Guaymas-Empalme. Y con otra, por razones políticas, no quieren aumento de tarifas, algunas colonias ni pagan, ¿pero qué tal el celular?, o sea el costo de extraer agua de la Desaladora, meterá presión a las finanzas CEA y Gobierno Estatal, porque se estará subsidiando la operación, ahí nomás para que vayan tomando nota candidatos a la gubernatura.

FUNCIONARIO DENUNCIADO

Un funcionario de la administración de Sara Valle, muy cuestionado por cierto, Víctor Marín, fue denunciado por hacerse de una casa en una zona prestigiada de San Carlos, con un costo de 2, 3, 4 millones de pesos, que obvio no coincide con su sueldo. La respuesta de este, la clásica de cualquier político “nada que esconder, es golpeteo”, el detalle es que San Carlos, Bahía Kino, Puerto Peñasco, está lleno de propiedades de políticos, no es nada nuevo esto. Yo lo he denunciado, conozco de varias, he visto escrituras, pero todas están a nombre de empresas, familiares, entonces poner nombres, cometería un agravio al familiar, pero sé y muchos sabemos quiénes tienen sus lujosas residencias playeras, Arizona, en lo personal molesta al igual que para cualquier ciudadano, pero es Sonora, es México, impera la impunidad, los amparos, los pactos, ahí nomás vean el reciente caso del general Salvador Cienfuegos, Guillermo Padrés, exfuncionarios, exalcaldes denunciados ante FAS, FGR y que ha pasado… ¡Nada! Todos disfrutando lo que se roban.

ROSARIO Y BUENO

Pues con la novedad que el controversial, Paco Bueno, de los operadores de Redes Sociales Progresistas, el nuevo partido de la maestra Gordillo, y hoy aliada de AMLO, el mismo que dejó embaucados a miles de asistentes a asamblea que se celebró en el Itson, al no darles los 200 o 500 pesos prometidos, hizo pacto con la alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero, muy desprestigiada en el Mayo, pero busca cobijo, sabe que se le vendrá el mundo encima, y llegó por el PES, ahí para que tome nota el diputado Jesús Alonso Montes Piña, coordinador del partido en la entidad… y la tenía, era suya y la dejó sin juicio político.

COVID Y AHÍ VIENEN “PAISANOS”

Aumentó la ocupación hospitalaria privada por COVID al 84%, anunció Enrique Clausen, viene diciembre; fiestas, no hay pacto de conciencia y vienen miles de paisanos de California, Arizona, ya sabrán reguero de virus.