Sonora, cierre 2020: Más Covid… Y más violencia

BBVA llevó a cabo su reunión nacional de consejos consultivos, contemplando un panel sobre COVID en el que participaron, entre otros, el doctor Guillermo Torre, rector del Tec-Salud, el doctor Francisco Moreno de Hospital ABC y Ernesto Rimoch, de Laboratorios Liomont.

Algunas de las conclusiones fueron las siguientes:

1.- La Pandemia no está controlada. En México no hay un rebrote, porque nunca han dejado de crecer los contagios.

2.- La mortalidad por habitantes, en nuestro país, es de las más altas del mundo.

3.- Somos de los países que menos pruebas hacemos entre los ciudadanos.

4.- La mortalidad de pacientes contagiados en el IMSS es del 43 por ciento; ISSSTE, 38 por ciento; PEMEX, 36 por ciento; institutos nacionales, 27 por ciento; hospitales privados 18 por ciento; Marina, 16 por ciento y SEDENA, 12 por ciento.

5.-Somos uno de los países con mayor número de fallecidos entre el personal que labora en los hospitales.

6.- Se estima disponibilidad de vacunas hasta enero del 2021 y aunque México ya ha prepagado 109 millones de dosis, existe la proyección de que se tendrá sólo una capacidad de aplicar diez millones de vacunas por mes.

7.- Aún no existe una medicina o cura efectiva para la enfermedad y sólo se registran medicamentos que ayudan en las etapas tempranas del contagio.

8.- A la fecha, la única y efectiva arma contra el COVID es la prevención: El uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y evitar la asistencia a lugares donde haya concentración de personas.

9.- También se concluyó que se considera necesario que el gobierno cambie de estrategia en el manejo de la Pandemia.

En Sonora, este fin de semana, el secretario de Salud, Enrique Clausen, confirmó que por el aumento en los resultados positivos de pruebas Covid (alrededor del 60 al 65 por ciento), se está requiriendo mayor hospitalización de pacientes, de tal manera que se está repitiendo el fenómeno de los meses de mayo-junio, cuando el riesgo por la saturación de hospitales aumentó considerablemente.

Por lo pronto, la estadística indica que en un 82 por ciento de ocupación están los hospitales privados y 41 por ciento los nosocomios públicos.

Hermosillo, presenta una saturación del 70 por ciento, Cananea, el 95 y Nogales el 64.

La semana que hoy inicia es la última de noviembre. Existe la certeza de que se cerrará este 2020 con un aumento exponencial de casos Covid-19 y la letalidad presente con un mayor número de fallecimientos.

No hay vuelta de hoja. El fenómeno que vive el Estado es el resultado de que la inmensa mayoría de la población subestima la enfermedad.

Mientras se sigan viendo concentraciones de personas en centros comerciales, restaurantes, bares y reuniones familiares, sin el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, las consecuencias estarán a la vuelta de la esquina.

EN LO QUE respecta a los índices de violencia, Sonora ha roto todos los récords en este 2020… De enero a octubre se registraron 1,306, contra los 1,080 del mismo periodo del anterior 2019… Un aumento del 20.93 por ciento, informa el Laboratorio Sonora por la Seguridad… En feminicidios, tomando en cuenta enero-octubre, se cometieron 23 en el Estado… Hubo 31 homicidios dolosos en contra de mujeres y hombres menores de los 17 años, contra 16 del año pasado en el mismo periodo… Cajeme sigue siendo el municipio más violento de Sonora con 319 homicidios dolosos, un aumento del 26 por ciento en relación con el periodo anterior… Caborca ha presentado un 300 por ciento de aumento en las carpetas investigación por homicidio doloso este 2020 y Guaymas registra la variación más alta de toda la entidad en muertes violentas… Ante este panorama de inseguridad, las autoridades podrán justificarse diciendo que el escenario no es sólo de nuestra región, pensando en entidades más violentas como Baja California, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, o la misma ciudad de México… En realidad, a como estábamos acostumbrados en la paz y la tranquilidad de nuestro Estado, habría qué cuestionarnos el por qué estamos tan distantes en los registros de aquellos lugares con menos violencia, como Yucatán o Querétaro… Sólo por mencionar dos… Y eso que ninguno de ellos tuvo a un paisano como secretario de seguridad…