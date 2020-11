En entrevista con Martha Anaya, Durazo recurre a la descalificación como único argumento político

ESTE DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE, fallecieron dos personajes que durante décadas tuvieron una estrecha relación con Sonora en lo general y con el sur del estado, en lo particular. Ninguno de los dos era oriundo de esta tierra. De hecho, procedían del centro del país. Uno de ellos, se avecindó en Navojoa, donde a la vuelta de medio siglo, rindió tributo a la madre tierra.

Era médico, oftalmólogo, y fue alcalde de Navojoa entre 1970 y 1973: se llamaba JULIO MARTÍNEZ BRACAMONTES.

En un texto ameno, sencillo, ayer publicó una semblanza suya el historiador IGNACIO ALMADA BAY. Si no lo leyó, le recomiendo que lo haga.

El otro personaje, también fallecido este 22 de noviembre, se llamó IGNACIO LAZCANO MARTÍNEZ. Era de por allá, del sur del país.

Llegó al Valle del Yaqui a principios de los setentas. Fue gerente de Fertimex, y participó en las primeras aplicaciones de fertilizantes en diversas regiones del país, incluyendo el Valle del Yaqui.

De él, se dice que fue promotor para la primera introducción al sur de Sonora, del fertilizante NH3, amén de que ocupó decenas de cargos de gran importancia en la estructura agroquímica del Gobierno Federal.

Tal vez a IGNACIO LAZCANO MARTÍNEZ se le recordará más por haber promovido la creación de los Fondos de Aseguramiento, que todavía hoy son soporte para el desarrollo de los núcleos productivos del campesinado. Ignacio Lazcano tenía 86 años mientras que el doctor JULIO MARTÍNEZ BRACAMONTES, falleció a los 93.

¿Por qué he mencionado a dos personalidades que seguramente nunca se conocieron entre sí?

Si usted me preguntase esto, yo no sabría qué decir. Lo único que puedo decirle, es que cuando leí el artículo de IGNACIO ALMADA, no pude menos que extrañarme por las coincidencias entre ambos.

Dígame si no: los dos llevan el apellido Martínez; los dos vivieron muchos años en el sur de Sonora; los dos eran del sur del país y los dos murieron a muy avanzada edad.

A don Julio, le recuerdo de cuando fue alcalde de Navojoa. Yo andaba en los veintitantos. La política apenas empezaba a interesarme. En Cajeme gobernaba don JAVIER R. BOURS ALMADA. Curiosamente, sus decesos se dan con diferencia de semanas. Don Javier, casi a los 95 años; don Julio, a los 93.

Pues sí: ayer la sociedad de exalumnos de Chapingo, le dedicó una sentida semblanza a don Ignacio Lazcano. A quien, como ya dije, nunca conocí. He escrito este pequeño texto, por simple deseo de no dejar pasar el final de estos dos sonorenses adoptados.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

ANTES QUE NADA, DILECTO LECTOR, séame permitido este paréntesis para remitirle a mi colega y amigo JOSÉ ALFREDO OCHOA, mis mejores deseos de que su obligado confinamiento culmine venturosamente…

Lamentablemente, él y su esposa, dieron positivo a COVID-19…

Desde aquí, querido colega, mi afecto sincero… ¿Hablar de política?...

Bueno, esta es una demanda de algunos amigos míos, amantes de la grilla política…

Lo que pasa es que el tiempo avanza más despacio que las ansias de torero de la ínclita familia grillacea…

La verdad sea dicha, no hay mucho de qué hablar más allá de los movimientos que realizan los tres principales aspirantes a la gubernatura de Sonora…

A saber: ERNESTO GÁNDARA, RICARDO BOURS CASTELO y ALFONSO DURAZO MONTAÑO…

Ahora que bien vistas las cosas, el que ha dado de qué hablar —y no para bien— es Alfonso Durazo, con su evidente esfuerzo “resucitador” del corporativismo sindical, siguiendo los pasos de su líder nacional que ya tiene entre sus activos corporativistas a JOEL AYALA, el dirigente nacional de la Ftese…

Es lo que le digo, pues: no hay como las convicciones…

Mire usted: en mi opinión, todo lo que hoy se diga no pasará de ser especulación…

Sin importar lo que ahora digan las encuestas, lo cierto es que solo hasta que arranquen las campañas se sabrá de qué cuero salen más correas…

Me cae que sí…

E insisto: solo hay tres aspirantes con posibilidad de ganar…

DECÍA YO EN LOS RUMBOS de ayer, que el escritor, político y docente, BULMARO PACHECO MORENO, pasó el domingo por Ciudad Obregón, procedente de Huatabampo, y tuvo la gentileza de hacer escala en el Yaqui para entregar en propia mano del columnista un ejemplar de su más reciente libro, titulado: “De lo local al centro las alternancias políticas en Sonora: motivos, razones, circunstancias 1967—2018”…

Espléndido compendio de todas las alternativas que se han registrado en Sonora durante los últimos 53 años…

Sobre esta obra, comentábamos ayer mi colega de Guaymas AGUSTÍN RODRÍGUEZ y yo, que se trata de un libro de consulta que se debe tener a la mano…

Por lo pronto, doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, recibirá en breve un ejemplar que el autor le envía como un obsequio…

Contiene la reseña de cada contienda electoral en los 72 municipios de Sonora desde 1967 hasta el 2018…

Nadie, absolutamente nadie que haya participado en todos estos procesos queda fuera del escrutinio de este admirable compilador de la historia contemporánea…

MIENTRAS TANTO, EN GUAYMAS avanzan mejor de lo esperado las obras de remodelación del edificio que en sus tiempos de mayor esplendor albergó oficinas bancarias hasta que en épocas de atonía económica lo dejaron fuera de la modernización…

Prácticamente era una ruina cuando un grupo de empresarios del bello Puerto se propuso remozarlo para que el Centro Histórico de Guaymas vuelva a ser lo que alguna vez fue…

A PROPÓSITO, ME CUENTAN QUE ayer en México ALEJANDRO MORENO, ‘Alito’, presidente nacional del PRI, convocó a su partido a cederle espacios a los militantes de menos de 35 años, algo que me parece ha llegado tarde al exinvencible…

Sucesivas dirigencias nacionales priístas, dejaron pasar la oportunidad de reforzar las estructuras humanas del partido con los jóvenes que emanaban de la escuela de cuadros, impulsada por el Movimiento Juvenil Revolucionario…

Una y otra vez riadas de jóvenes priístas se quedaron en el camino, viendo con decepción cómo los viejos del partido se entronizaban en los puestos políticos, saltando de uno a otro cargo…

En este contexto, se llegó el tiempo en que el PRI se convirtió en un partido de viejos…

Usted recordará que en Sonora EDUARDO BOURS CASTELO impulsó fuertemente la modificación del PRI, creando una fuerza juvenil que pudo haber transformado al partido de no ser por la adversidad electoral de 2015…

Ahora ‘Alito’ pide darle confianza a los jóvenes, y esto está bien, pero me temo que la oportunidad ya pasó…

POR CIERTO, EL DIRIGENTE DEL PRI en Guaymas, GINES VALENTÍN RODRÍGUEZ, es un joven al que los mandos partidistas deben de tomar en cuenta y aprender de él lo que es la lealtad y el sacrificio personal en aras de los colores de su partido…

¿Sabía usted que este muchacho, Gines Valentín, mantuvo la vertical del PRI sin recursos ni apoyo de nadie, solo con su voluntad y sus ganas de servir?...

No me lo dijo él, me lo contaron algunos militantes…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, en una entrevista con MARTHA ANAYA, el aspirante por Morena a la gubernatura de Sonora, ALFONSO DURAZO, volvió a la práctica de los descalificativos de sus adversarios electorales, como en los tiempos en que la política se pintaba de folclóricos colores que iban desde los insultos hasta la calumnia…

La verdad no entiendo que le está pasando al de Bavispe. Recientemente Gándara tuvo un comportamiento caballeroso en una entrevista al referirse a él; en el caso de RICARDO BOURS, es otra cosa…

El exalcalde de Cajeme es un político de garra que no se deja curar en salud…

Como diría JUANGA: “Pero que necesidad”…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com