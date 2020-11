Ciudad Obregón y su cascada rehabilitada, muy bien; ¿y la violencia y la infraestructura en ruinas?

Dijo: “Tengo la sensación cuando despierto cada mañana de que casi todo está descompuesto”.--¿Por qué lo dices?

--Por la violencia.

--Pero la violencia no es de ahora. De hecho, ya deberías de haberte acostumbrado.

--No hombre, que me voy a andar acostumbrando. Creo que son los muertos los que me producen esta sensación. A veces siento como que se me acaba la paciencia. Es una rara sensación de inseguridad que nunca había experimentado.

--A ver, ¿cómo qué?

--Como que estamos a la intemperie. Como que nos hemos quedado indefensos.

--¿Algo en particular?

--Pues te pongo el ejemplo del comandante de la Policía de tu terruño. ¿Desde cuándo que no saben de él? Nomás ponte a pensar: si el jefe de la gendarmería tuvo que salir en sigilo de Cajeme para proteger a los suyos, qué podemos esperar los ciudadanos.

--Creo que exageras. Tú no eres comandante de Policía. Ellos se arriesgan, pisan callos y esto los pone en alto riesgo. Los civiles no son el blanco de los sicarios.

--¿Y qué me dices de las mujeres asesinadas?

--Este tema es mucho más preocupante. Sin embargo, a contrapelo de lo que reclaman las feministas, el problema de los feminicidios está muy distorsionado.

--Eso no es cierto. Las están matando, las ejecutan.

--Pues este es el punto. Las ejecutan.

--¿Y eso qué?

--Pues que no todas las mujeres asesinadas encajan en la clasificación de feminicidios. No olvides que el término feminicidio nació en Ciudad Juárez, cuando empezaron a aparecer tumbas clandestinas con cadáveres femeninos. Todos pertenecían a empleadas de maquiladoras.

--Sí, conozco la historia. ¿Pero por qué tantas mujeres ejecutadas ahora?

--Lamentablemente, todo está relacionado con la droga. Lo mismo con el trasiego que con el consumo.

--¿Mujeres narcotraficantes?

--Bueno, pues dicho de este modo suena muy rimbombante. Pero sí, algo hay de eso. Comúnmente se trata de mujeres que son enganchadas hasta que quedan presas en las garras del vicio. El resto es fácil.

--¿Está en todas partes?

--En todo México. No es un problema de los gobernadores ni siquiera de los alcaldes, algunos de los cuales, terminan sometiéndose al crimen organizado.

--¿Entonces?

--Son las políticas erráticas del Gobierno Federal en relación con el combate a la delincuencia organizada.

--¿Abrazos no balazos?

--No propiamente así, pero el significado es el mismo. Aquí en Sonora tenemos una Policía Estatal que se reinventó a sí misma. De haber estado en el ojo de la crítica pública, pasó a ser una corporación más transparente y eficaz. Me consta.

--Pero no basta, ¿verdad?

--Evidentemente, no. Por desgracia, la tan cacareada coordinación entre corporaciones, sigue siendo un sueño inalcanzable.

Y hasta aquí, mi charla con un muy querido amigo mío, político él y también funcionario público en otros tiempos.

Pues sí: creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Nos levantamos por la mañana con esa terrible sensación de que estamos a la deriva, de que no hay quién nos proteja.

Por eso, digo: mi amigo tiene razón.

Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: CON JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, he tenido la oportunidad de conversar en dos ocasiones. La primera vez fue en un desayuno en el Café Bibi de Ciudad Obregón…

Y las cosas como son: en corto, el “Chucho mayor” es un tipo agradable, respetuoso y es un buen conversador… Y así fue como me pareció en la entrevista con el periodista LUIS CÁRDENAS, en el noticiario matutino de MVS TV…

Fue especialmente comedido cuando el sagaz comunicador quiso llevarlo por el camino de la descalificación del PRI, uno de los integrantes de la alianza que el PRD, PRI, PAN y otro de la chiquillada están construyendo a duras penas…

Se vio bien Zambrano defendiendo al PRI y eso vale mucho…

MIENTRAS TANTO, ALLÁ POR RUMBOS del municipio de Bácum, el domingo anterior se reunió un pequeño grupo de amigos para disfrutar del espléndido clima que ese día arropó al Valle del Yaqui…

En algún momento, alguien se refirió a la sucesión municipal que está a la vuelta de los meses…

Fue evidente que todas las simpatías estaban a favor de SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, para la candidatura priísta a la municipal bacumense…

Claro que es temprano para estas cosas, aunque no tanto pues ya se observan cochupos políticos aquí y allá…

Por ejemplo, es voz socorrida que por Morena suena el ejidatario JOSÉ (Piri) HERNÁNDEZ, oriundo del Campo 60, o sea paisano de Serge…

Ciertamente, será muy interesante una contienda con Enríquez y el ‘Piri’ como competidores…

¿A poco no?...

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿se ha percatado usted que la gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO se ha distanciado de la política para cumplir de tiempo completo con el tema que hoy por hoy más le interesa, es decir, el de la salud de los sonorenses?...

Es posible que esta sea una razón pero no la única, para alejarse del mundanal ruido de la polaca…

Si así fuese, diría yo que lo hace por discreción y para evitar que la investidura pudiera verse lastimada con el fragor de una contienda político- electoral que ya desde ahora amenaza con convertirse en un sanquitin de todos los diablos…

Sonora, como uno de los quince territorios en disputa en el 2021, difícilmente podría contar con árbitro para que las cosas no se salgan de control…

¿Por qué difícil?...

Porque la gobernadora es priísta y ALFONSO DURAZO viene imbuido de la beligerancia del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

¿Y qué pasa en Cajeme?...

Pues pasa que los ciudadanos ya tienen su cascada bien remozada y realmente digna de presumirla…

Esta es la nota buena, positiva; la mala es que el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL sacrificó prácticamente a todas las colonias de Ciudad Obregón y tengo la impresión de que por lo que resta de este año no habrá rehabilitación de calles…

Mire usted: está bien lo de la cascada pero los cajemenses no son idiotas como para irse con la finta…

¿O acaso piensa este munícipe que a la sociedad se le olvida la situación que prevalece en la seguridad pública del municipio?...

Digo, ¿no?...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, déjeme contarle que andan por tierras cajemenses el ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN y el licenciado JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS…

De hecho, ayer se dejaron ver por rumbos del restaurante Bonanza del exhotel San Jorge, acompañados de don ARTURO OLIVARES SANEZ, mientras que a ERNESTO VARGAS GAYTÁN, se le vio a partir un piñón con amigos suyos, en el restaurante Sofía…

Como verá usted, poco a poco los rostros amables están saliendo a la luz del día…

Y POR ÚLTIMO, LE COMENTO que hoy tengo cita con el doctor RAÚL CASTRO DE LA CRUZ, que me tratará un problema de cataratas en el ojo derecho…

Nos veremos de nuevo el lunes de enfrente, Dios mediante…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com