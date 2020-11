Encuentro; Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta semana tuvo lugar un buen ejercicio entre liderazgos de la sociedad civil; Ricardo Bours, Ernesto Gándara y Antonio Astiazarán, cada uno con su visión de Gobierno, en donde percibí más las coincidencias que las diferencias, y espero que de uno de ellos, como muchos, salga el próximo gobernador de Sonora.

ECONOMÍA

En un tema, Economía, coincidieron en algo; infraestructura, sin eso no creceremos como entidad y menos cuando en el presupuesto del año que entra solo está contemplada una carretera, Agua Prieta-Bavispe la del aspirante que declinó la invitación Alfonso Durazo. Toño señaló que con una inversión del 2.4% del presupuesto no se puede crecer, construir una carretera que conecte a Chihuahua, sería un detonador; Ernesto, promover inversiones que generen empleos y buscar una mayor vinculación, dada la vocación de Sonora con mercados Asia-Pacífico. Ricardo, señaló que estamos perdiendo competitividad cuando solo hay un 1% de inversión en infraestructura, señaló tiempos, mientras que otras entidades como, Querétaro, la tramitología lleva 5 días, en Sonora hasta 2 meses; hay que promover la proveeduría local, lo que coincidió, Ernesto, vincular. Hay que promover las empresas locales, generar un capital social para que se dé eso, para que estén en condiciones de competir y no solo esperar la llegada de inversión extranjera, que es importante por cierto. Hay que ser un Gobierno facilitador, coincido con ellos y creo que ha sido la labor de la gobernadora Claudia Pavlovich y del secretario de Economía, Jorge Vidal y no habrá de otra ante el nulo apoyo de la Federación que se ha reflejado en los 3 últimos presupuestos. Nomás que también hay otro problema, que se suma al nulo apoyo federal, que le tocará al siguiente Gobierno, lo señaló Ricardo, el servicio de la deuda ¿cómo hacerle?, Ernesto, habló de reestructuración, y pues no hay de otra, patear el bote para liberar recursos; Ricardo recordó cómo a través de Impulsor, que encabezó se ayudó a reestructuración de deudas de los ayuntamientos que presidieron Ernesto y Toño y a darle valor agregado a obras que se hicieron en el Vado del Río, la Carretera Costera, Guaymas, entre otras. En fin, coincidencias en economía, como también hay que reconocer que el futuro es la robótica, se generarán plantas, industria, etc… pero con menos capital humano, el comercio digital crecerá, como dice Andrés Oppenheimer “Sálvense el que pueda” van a desaparecer carreras y empleos, este será uno de los grandes retos para los próximos años. Por lo pronto, Sonora, uno de los líderes en cuestión agropecuaria, minería, ya somos número uno, creciendo cluster aeroespacial, acuacultura, hay vienen inversión en el Pitam, Ciudad Obregón, etc… aunque para el candidato que no fue al encuentro, todo ha estado mal estos 5 años y se entiende el “sonoguacho” tiene años fuera de la entidad.

SEGURIDAD

Ahí en ese tema, coincidieron de hecho creo es una asignatura pendiente para el estado y para municipios, sobre todo Caborca, además de los del sur de la entidad, este será un gran reto para el próximo gobernador y alcaldes devolverles la paz a los ciudadanos, hoy perdida, hay que reconocerlo. Estamos en los últimos lugares en percepción, y los números oficiales ahí están, feminicidios, crímenes dolosos, Cajeme en el top ¡50! Mundial, y entre los primeros a nivel nacional, ahí van Caborca, Guaymas, a la alza, así no se puede, incluso inhibe llegada de inversiones y turismo. Ernesto se enfocó a medidas de prevención de violencia intrafamiliar, del acoso a la mujer, de fortalecer a cuerpos policiacos, no todo es Guardia Nacional (que no se nota) sino recursos… pero desapareció el Fortaseg, serio problema para este y próximos gobiernos. Un tema complicado señaló Ernesto, con consecuencias que generan inestabilidad, hay que aplicar acciones de fondo, no solo buscar culpables. Toño señaló la ausencia en el Foro del corresponsable de la inseguridad, no hay confianza, ni en la denuncia que se le dé seguimiento, presupuesto bajo, mucha cifra negra en la entidad y en efecto, ahí están los números. Ricardo, se enfocó a la creación de patrullas rosas, de más MP y médicos legistas mujeres, al igual que jueces féminas, para cuestiones de garantía e igualdad de trato. Mejorar las condiciones, prestaciones a policías, becas, vivienda digna, créditos que por la condición de su profesión no tienen acceso y obvio, señaló la indolencia de las autoridades, tres niveles, una inseguridad y violencia que agrede, imparable a una sociedad y población que está perdiendo sensibilidad, que ya lo está viendo normal.

CORRUPCIÓN

¡Qué tema! aquí, Toño señaló, el uso de tecnologías, una cultura, para promover la denuncia, algo que ya está haciendo este Gobierno en unas apps; al igual el de reducir el manejo de efectivo, es cierto, se efectúan muchos robos, sobre todo de nóminas a empresas importantes, e irá a la alza, con estos tiempos de crisis por pandemia. Igual Toño, habló de eliminar de tajo la discrecionalidad, recordó el trabajo que hizo el general, Óscar Naranjo en Colombia, a quien trajo a Hermosillo, a una conferencia recuerdo. Hizo también, Toño, mención de lo que cuesta; ISAF, contralorías, con el uso de ese dinero alcanzaría para 264 mil becas, en lo personal no cuestiono las dependencias, pero si no tienen “dientes” y todo lo ven bien, son omisos, de nada sirven, aunado a que no son autónomos en la realidad. Ernesto, que quienes están en el servicio público, transparenten sus bienes, cual ha sido la trayectoria, que quede claro en pocas palabras, de dónde viene, y en efecto la corrupción, inhibe inversión, ahuyenta. Hizo hincapié, Ernesto, de falta de instituciones sólidas, de mayor transparencia, en obras, permisos, incluso en programas sociales, el oportunismo electoral. Ricardo, la corrupción “mata” está acabando al país y fue claro, directo, al señalar los pésimos resultados de la FAS, que se creó para combatir la corrupción y llevar a la cárcel a exfuncionarios y funcionarios, que hasta la fecha… nada. Señaló, Ricardo, el costo de la FAS en 5 años, ¡470! Millones, quizás más o menos, lo que ha costado esta dependencia, y vean, nulos resultados, muchas carpetas, denuncias. Cuestionó las páginas de transparencia, que debe haber aplicaciones sencillas para acceder, que debe haber certeza, confianza, es la clave. Señaló también Ricardo, la obligatoriedad de que aún 10 años después de dejar el cargo, el que fuera funcionario presente su 3x3 patrimonial, a lo que se sumó Ernesto, incluso más tiempo, los que aspiran a un puesto público, no deben tener cuestionamientos.

UN PAR DE PREGUNTAS

Hubo un detalle, quizás fuera de script, por la reacción que hubo, de hacer preguntas entre ellos y la pregunta que le hizo Ricardo a Ernesto, fue “¿cómo le harías, con un presupuesto deficitario, nivel de deuda, gasto operativo, para tener inversión pública? Y la respuesta de Ernesto, fue directa, clara, y como ya lo comentamos… reestructurar, no hay de otra y menos con la actual administración federal, que muestra cero apoyos a entidades y AMLO quiere centralizar y dispersar recursos por su proyecto. Ernesto, le preguntó a Ricardo, “Ante el clima de crispación, campañas negras ¿hoy que podemos hacer juntos en un gran proyecto que es Sonora? Y la respuesta de Ricardo fue; compartimos una visión, hay que jalar parejo a mujeres y hombres, orgullosos de Sonora, el de una entidad de oportunidades, echados para adelante.

NOGALES-OBREGÓN

El que evadió el Foro, obvio al no tener elementos en temas de seguridad Alfonso Durazo, si tuvo tiempo para ir a Nogales, con camionetas blindadas, guardias, ahí se vio su llegada al Hotel Fray Marcos y como siempre, intentando evadir a la prensa. Después tuvo comida con unos empresarios, unos 15 fueron, estaban convocados como entre 30 y 40, desistieron me imagino, el detalle es que difundieron un video como el chef va haciendo los cortes a una rica carne, lo que era un deleite a los ojos de Durazo, e hizo comentarios, el detalle también que esos empresarios “lomos de liebre” también se sentarán con Ricardo Bours y Ernesto Gándara. El video se viralizó, obvio la “chairiza” reaccionó y el detalle no es lo que coma Alfonso, de hecho a de disfrutar ricas comidas todos los días, sino la demagogia de una 4T, cuyo presidente nos dice ya cómo comer arroz, frijoles, maíz, que hay que tener poca ropa, zapatos y hoy hasta nos salió con un “Código de Ética” o sea invade terrenos de lo privado, de lo familiar, cuando lo suyo son políticas públicas, muy erradas por cierto. Alfonso Durazo, no vive eso, es la realidad, ni la conoce, ni lo que tiene es producto de una “cultura del esfuerzo, y no del privilegio” como fue su primer jefe, Luis Donaldo Colosio, sino de su relación con esas “mafias” que tanto critica, pero que estando con él, se purifican. Vino a Obregón y la misma, con una agenda privada, tratando evitar medios, algunos lo cazaron y le preguntaron el motivo de una reunión donde salía y respondió; “Con estructuras y promoción del voto” ¡órale! ¿Ya estamos en campaña? ¿Se vale? A ver si toman nota autoridades electorales; Daniel Núñez y en el IEE con todo y que ahí está el cuñado de Durazo, de brazo derecho de Guadalupe Taddei. Por cierto, hizo acto de presencia el diputado Javier Lamarque… y ¡no lo dejaron entrar!, vaya señal para alguien que quiere repetir, aparecer en boleta de nuevo y no ha hecho, ni hará nada por Cajeme. Al término del evento, por lo que vi y audios que me llegaron, se nota la molestia ciudadana por falta de justicia, y de las “tribus” de Morena, a las que no peló Durazo, cero contacto con la ciudadanía, ni militancia y sí esa será su tónica, craso grave error de alguien que ya se siente ganador. Después, Durazo, tuvo el encuentro con el alcalde Sergio Mariscal y su esposa Margarita Vélez, que quiere estar en la boleta electoral, igual que la “clika” de Mariscal, un alcalde muy desprestigiado, que si logran influir, que mejor, una frotada de manos para el candidato a la gubernatura de “casa” Ricardo Bours y un perfil que se está cocinando a la alcaldía, Abel Murrieta, sin olvidar las intenciones del regidor independiente, Rodrigo Bours. Y peor se le pondrán las cosas a Morena y Durazo, porque el método para seleccionar candidatos será de encuestas, que fácil se pueden amañar y los alcaldes, diputados, que llegaron en la “olla” del 2018, no se querrán ir, ya probaron la chuleta, las mieles del poder, dinero y no quieren volver a su realidad, donde no tendrán esos sueldos y prebendas.

GIRAS, ENCUENTROS

El virtual candidato de MC, Ricardo Bours, tuvo gira por municipios del norte; militantes, ciudadanos, medios de comunicación, recogiendo demandas y viendo las necesidades de cada región. Y en la capital, Julio Ulloa, miembro de su equipo, sostuvo reunión con Juan Carlos Jáuregui, personaje cercano a Margarita Zavala, que aunque no le dieron registro, irán con proyectos independientes y apoyarán candidatos de otros partidos, incluido MC, también pláticas con David Figueroa. Y esta próxima semana Ricardo, se vuelve de gira para el norte, a ver cómo se pone diciembre, mes de muchas definiciones, coaliciones, alianzas… y nombres, que espera la sociedad, ojo, en muchos casos, nuevas caras, no quieren reciclajes. Y Ernesto Gándara, sostuvo reunión con dirigentes cámaras empresariales y en espera amarre de alianza en los próximos días.

NEPOTISMO

Lo sucedido ayer en la Sesión de Cabildo, al nombrar al padre del alcalde, Sergio Pablo Mariscal, como Ciudadano Distinguido 2020, entre otros, me hizo recordar a José López Portillo, cuando el entonces Miguel de la Madrid, lo nombró subsecretario de Programación y Presupuesto. El presidente dijo “Es el orgullo de mi nepotismo”, pues algo parecido sucedió ayer, con algo de falta de ética, no tengo nada en contra del papá del señor alcalde, que hizo algo bueno por la comunidad, pues qué bien, pero no era el momento. Que cuando fue Ricardo Bours, se dio un reconocimiento a Beatriz Marina Bours, muy merecido, todos conocen la labor de ella y no es el único que ha recibido, pero era prima, no un familiar directo del entonces alcalde, es más, si en aquel momento o ayer, hubieran retirado el nombre de Beatriz Marina, ni se molesta, pero ahí queda el hecho registrado con votación mayoritaria de regidores de Morena, que solo para eso sirven.

COMISARIO

En la Sesión de ayer Cabildo se vería lo del nuevo comisionado, sin dictamen, análisis previo, viendo los perfiles, el ideal es el capitán de fragata Cándido Tarango Velázquez, los demás locales de la terna, en mi opinión, significaría más de lo mismo en cuanto a crimen doloso y crimen organizado. Si le tomaron protesta o no, o si la mandaron a comisiones, es lo de menos, si llega el capitán o el que llegue, solo tiene ¡9! Meses para cambiar de raíz algo muy arraigado desde hace trienios, la colusión del crimen organizado con la Policía local, reconocido incluso por Durazo, quien señaló que al coronel Hernández, le ofrecieron casas, dinero y “viejas”, así literal lo dijo. Y si llega Tarango, y no lo dejan meter su gente, su equipo, hacer limpia, pues dioquis, no esperemos resultados, como bien dijo Ricardo Bours, los comandantes, jefes, lo van a “pasear” por donde ellos quieran y ni se diga informes, y reuniones, inmediatamente pasarán reporte al otro lado.

¡PALAS!

El comunicado, foto de la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, entregando ¡palas!, a mujeres que buscan a sus familiares en tumbas clandestinas, reflejan el rostro de un Gobierno que ya no hayan qué hacer para generar empatía ante tanta corrupción, desorden y fue tendencia en redes, Guaymas, lamentablemente negativa, no se lo merece. Menos mal que a nivel estatal, la fiscal Claudia Indira Contreras, con aval de la gobernadora Claudia Pavlovich, contrató a una especialista en mapeo de feminicidios, María Salguero, y a esperar resultados en Cajeme, Guaymas, Caborca y Peñasco, le espera mucho trabajo.